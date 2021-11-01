Ежегодно в «Группе ГАЗ» внедряется около 7 тыс. улучшений

Работник хозяйским взглядом смотрит на свое рабочее место, генерит идеи, как сделать свою работу и труд своих коллег комфортнее и эффективнее, думает, как вывести свой участок в лидеры по производственным показателям. Так работает на предприятиях «Группы ГАЗ» система постоянных улучшений - «кайзен» - основа бережливого производства. Чтобы изменить таким образом мышление людей, потребовалось немало времени: с момента внедрения на ГАЗе ноу-хау – японской производственной системы – прошло почти 20 лет. Но дело того стоило…

ЛУЧШИЙ КАЙЗЕН

С 2003 года, когда по инициативе промышленника Олега Дерипаски на ГАЗе стали внедрять бережливое производство, система кайзенов (улучшений) буквально перевернула отношение людей к своему труду, обязанностям и организации процессов. Постепенно создалась атмосфера, побуждающая к каждодневным совершенствованиям на каждом рабочем месте. Люди поняли, что важны не только крупные улучшения, требующие длительного времени и затрат, - гораздо важней их непрерывность. И в этом огромную роль играют «кайзены», которые постоянно предлагают сами сотрудники.

Для выявления самых эффективных предложений и поощрения сотрудников в «Группе ГАЗ» проводится ежегодный конкурс имени А.Н. Моисеева на лучший проект по производственной системе. Это прекрасная возможность для рабочих и специалистов любого возраста и любых категорий, в том числе и для молодых специалистов, заявить о себе. Например, на конкурсе этого года первое место в номинации «Лучший кайзен по повышению качества продукции, услуг» занял мастер производственного участка окрасочного производства Автозавода «ГАЗ» Кирилл Гусев. Он вместе с коллегами визуализировал на транспортировочном пульте процесс постановки кузовов и кабин на стойки катафорезного грунтования – по технологии их необходимо постоянно очищать, чтобы качество продукции было на высоте. В результате визуализации процесс очистки технологической оснастки стал более эффективным. Такой кайзен облегчил и труд оператора, который теперь точно знает, какие модификации кузовов на подходе и какие стойки надо зачищать. Экономический эффект составил 32 090,88 руб.

«Наш кайзен – пример того, как сложную задачу можно решить очень простым способом, - делится опытом мастер окрасочного производства АЗ «ГАЗ» Кирилл Гусев. - Этот метод можно с успехом применять в разных подразделениях «Группы ГАЗ».

Первое место в номинации «Лучший кайзен по повышению производительности труда» занял специалист по термообработке завода штампов и пресс-форм ПАО «ГАЗ» Евгений Дуцев с кайзеном «Увеличение количества закаливаемых штампов». Ему удалось сократить технологическое время закалки кузнечных штампов со 180 минут до 35, тем самым разгрузив работу крановщика и сократив время работы печи на термообработке на 3 часа, а это - существенная экономия электроэнергии.

Евгений Дуцев рад, что его предложение высоко оценили в компании: «А чего хочет человек на работе? Уважения, творчества и вознаграждения. Все это есть у нас, на Горьковском автозаводе. Моя идея стала самым простым и незатратным вариантом решения поставленной задачи, ее оригинальность и новизну высоко оценили».

Второе место в номинации «Лучший кайзен по повышению производительности труда» занял лидер группы Сергей Костянов. По его предложению был улучшен процесс установки задних дверей на автомобиль «Валдай NEXT». В результате внедрения кайзена исключены лишние операции, сокращены потери времени, увеличилась производительность труда с 7 до 10 автофургонов в 1 смену. Годовой экономический эффект от внедрения кайзена составил свыше 1,6 миллиона рублей.

ПРЕМИЯ ЗА ИДЕЮ

Сейчас на ГАЗе кайзен – привычная практика непрерывного улучшения бизнес-процессов и всех аспектов жизни компании. Из таких вот каждодневных усовершенствований, предложенных самими работниками, и складывается успех всей компании. Ведь никакое передовое оборудование не будет работать без людей – неравнодушных, заинтересованных в результатах своего труда.

Но, допустим, работник видит, что нужно улучшить. Как донести идею до руководства и сделать так, чтобы она воплотилась в жизнь? Для этого на ГАЗе разработана целая система, позволяющая сотрудникам подавать свои оформленные идеи, получать быструю обратную связь, вовлекаться в работу по внедрению предложенных улучшений, получать поощрения и в прямом смысле влиять на рост своей зарплаты. Процесс регламентирован – разработано «Положение о стимулировании подачи и внедрения улучшений (кайзенов)» с целью активизации творческой деятельности и заинтересованности работников в повышении эффективности производства. Это положение действует на всех предприятиях группы компаний.

В каждом цехе размещены стенды по производственной системе, где находится так называемая «зона подачи кайзенов» с чистыми бланками-заявлениями. Работник заполняет бланк со своей идеей и опускает в ящик оформленные кайзены. Затем бланки собираются ответственным сотрудником из числа членов технической комиссии, рассматриваются на цеховой комиссии, анализируется эффективность улучшений, определяются лучшие. Если кайзен подтверждается, то автору и исполнителям выплачивается премия как за создание кайзена, так и за его реализацию. Количество поданных кайзенов каждым сотрудником не ограничивается и зависит только от его неравнодушия и активности.

Можно пойти и другим путем – кому как удобнее. Взять у своего бригадира бланк заявления, заполнить и отдать ему, а заодно обсудить детали проекта. Особенно ценятся кайзены, направленные на улучшение рабочих мест и условий труда, повышение качества выпускаемой продукции и производительности, снижение затрат и трудоемкости, экономию ресурсов, улучшение экологии на производстве.

На стенде производственной системы все работники могут видеть количество поданных и реализованных кайзенов за месяц, ежеквартальную динамику. Ежемесячно в подразделениях проводятся конкурсы творческой активности среди сотрудников на лучшие кайзены. И, конечно, на стенде отражены имена лучших авторов и кайзен-команд.

С каждым годом все больше сотрудников вовлекаются в процесс непрерывных улучшений, особенно важно заинтересовать рабочих – непосредственных создателей продукта. История внедрения производственной системы на ГАЗе показала – нельзя навязывать улучшения сверху, нужно идти снизу – от интересов рабочего. И тогда улучшения станут непрерывными. Например, на Автозаводе «ГАЗ» в месяц в среднем подается и реализуется 200 кайзенов.

КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

«В процесс ежедневных улучшений вовлечены все сотрудники «Группы ГАЗ» от оператора до руководителей и специалистов. Их инициатива обязательно должна быть услышана и поддержана в компании, - рассказала директор по развитию производственной системы «Группы ГАЗ» Оксана Исакова. - Главное звено во всем процессе – это оператор, его руки делают продукцию, за счет которой существует и развивается предприятие. Очень важно, чтобы оператор видел: сегодня придумали кайзен, а завтра он уже работает. Для этого на ГАЗе действует не только система подачи улучшений, но и цепочка помощи – от бригадира до руководителя и специалистов, все готовы поддержать автора идеи. Тогда люди и будут вовлечены в систему улучшений, им станет интереснее трудиться».

На ГАЗе такая цепочка помощи реально действует, можно всем вместе обсудить возникшие вопросы на рабочей оперативке, в том числе с приглашением партнеров завода – поставщиков компонентов. Такой способ подачи улучшений тоже эффективен – на производственной площадке все делают одно общее дело. Наглядный пример: на экспедиции приёмки продукции от поставщиков начальником участка управления внутренней логистики Автозавода «ГАЗ» Светланой Смирновой и лидером группы управления внутренней логистики Натальей Гладиловой реализован кайзен по повышению качества продукции. Чтобы исключить риски повреждения лако-красочного покрытия одной из деталей при транспортировке и складировании, они предложили коллегам-поставщикам изменить способ доставки деталей и разгрузки транспорта, а также использовать многооборотную тару. Результатом внедрения улучшения стало обеспечение сохранности качества лако-красочного покрытия деталей за счёт изменения упаковочного материала и применения многооборотной тары, исключение ручных операций за счет использования автопогрузчика при проведении выгрузки деталей.

По результатам конкурсов по производственной системе возможно включение сотрудников в кадровый резерв компании и прохождение обучения по программе МВА в МГУ им. М.В. Ломоносова, что является хорошей возможностью для дальнейшего развития и карьерного роста.

Мотивирующим для широкого круга работников фактором стало решение допускать на конкурс не только крупные проекты с миллионной отдачей, но и отдельные улучшения -кайзены по трем важным номинациям: по повышению безопасности труда, производительности и качеству выпускаемой продукции. Ведь улучшения на рабочих местах – первооснова всего масштабного процесса развития бережливого производства в «Группе ГАЗ», без которой невозможно постоянное движение вперед.

Появление новых номинаций позволило также шире привлечь к участию в конкурсе представителей рабочих профессий и первичного звена производственных руководителей – бригадиров, мастеров, лидеров групп. Именно они являются основными авторами улучшений, направленных на снижение затрат, стандартизацию рабочих мест и повышение комфортности труда.