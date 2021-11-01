Бункер Сталина и секретная библиотека МИДа: вся правда о подземных сооружениях

Бункер рассекретили еще в 2018 году из-за протечек. Фото: музей "Бункер 703", Александр Антохин

Я всегда смеялся до упаду над грузинским русским. Если в Грузии тебе посоветуют "сходить в бункер", или скажут, что какой-нибудь дом находится "у бункера", то не нужно вращать головой в поисках входа в подземное убежище Сталина. Бункером у грузин почему-то называется помойка.

Я думал, что это труднообъяснимый местный диалект.

Но во время посещения секретного бункера МИДа историк Дмитрий Юрков ошарашил.

- В русском языке "бункер" означает тару для сыпучих грузов. Поэтому называть объекты "бункером" - неправильно. На самом деле они - "специальные фортификационные сооружения".

Вот удивил так удивил. Простите меня, грузины. Зря я над вами смеялся. Но я по старинке буду говорить как привык.

О секретном бункере МИДа мы уже писали пару лет назад, когда объект был свежерассекречен. Но мой новый визит был приурочен к выходу книги Дмитрия Юркова "Советские "Секретные бункеры" с подзаголовком "Городская специальная фортификация 1930-1960 годов". В книге собраны самые достоверные сведения о том, что мы называем бункерами. Автор опирается не на откровения "одного мужика", не на городских легенды и агентство ОБС. Как настоящий ученый, Дмитрий прошерстил архивы и рассекреченные бумаги, поэтому на каждый тезис - миллион ссылок. Презентация книги происходила в бывшем секретном бункере, где оборудован лекционный зал и установлен проектор.

- Спасибо, Дмитрий, за час вашей лекции я узнал больше, чем за пятнадцать лет собственных изысканий, - похвалил автора один диггер, присутствовавший на презентации.

ЧТО ЗА МУЗЕЙ ТАКОЙ

За непрезентабельной внешностью может скрываться глубокое содержание. Эту народную истину прекрасно иллюстрирует страшненькая серенькая избушка во 2-м Новокузнецком переулке. Посмотришь и отвернешься. Меж тем, серая мышь начиная с шестидесятых годов прошлого века венчала собой вход в бункер Министерства Иностранных дел. Здесь в виде спецархива хранилось 120 тонн самых страшных тайн Советского Союза.

И то, на чьи денежки делалась революция. И правда про Афганистан. И про Карибский кризис, и про атомною бомбу, и про глагол, и про тире, и про кислотный дождик во дворе и вообще про всех-всех-всех.

Подземное хранилище рассекретили в 2018 году из-за протечек. Бункер общей площадью 1200 квадратных метров передали общественной организации, а команда столичных историков и инженеров сделала из него музей. Правда, почитать секретные документы там не получится. МИД предусмотрительно переместил бумажки в какое-то другое место.

А БАЖОВ-ТО ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Сказки про хозяйку Медной горы и чудесную уральскую гору, начиненную богатствами, все читали. А оказывается, это совсем не сказки. Дело в том, что гора с сокровищами действительно существовала. С пятидесятых годов в горном массиве уральского города Миасса прятались важнейшие ценности Госхрана! В Уральской горе располагалось первое крупное подземное спецхранилище. Причем, рассекретили его относительно недавно, в девяностые, а откуда о нем прознал Бажов - загадка. То ли он был шпионом, то ли провидцем.

Вслед за горой с сокровищами и МИД тоже решил, что ему очень нужен подземный спецхран. И получил его в виде двух длиннющих тоннелей, расположенных на глубине 43 метра. Дело было в начале шестидесятых и МИД именовал хранилище "Реставрационными мастерскими". Чтоб никто не догадался.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Осторожно, не упадите, внутри домика обустроена лестница вниз. Лифт не работает. Починить его стоит четыре миллиона рублей, поэтому никто не будет этим заниматься. Собственными ножками нужно спуститься в шахту на пятнадцать этажей. Изнутри шахта облицована толстыми ржавыми железками, похожими на советские вафельницы. Они называются тюбингами и сделаны из чугуна. Это старый и самый надежный способ крепления подземных сооружений

В свое время МИД именовал хранилище "Реставрационными мастерскими". Фото: музей "Бункер 703", Александр Антохин

Телефон моментально перестает ловить интернет. Воздух спертый и какой-то кривой. Но, чтобы не было скучно, на разных этажах подземного хранилища оборудованы духоподъемные таблички, вроде "ура-ура, вы находитесь на отметке 110 метров над уровнем моря! Это глубже, чем дно Москвы-реки в черте города".

Пока спустился до бункера, стер ноги до колен.

Изнутри шахта облицована толстыми ржавыми железками, похожими на советские вафельницы. Фото: музей "Бункер 703", Александр Антохин

Фортификационное сооружение представляет собой филиал посмертия: предлинный темный тоннель, в конце которого горят зеленым советские часы "Электроника".

По стенам стекает ржавая слизь. Воду отсюда откачивает одна из станций метро, расположенных в застенье, за толстой металлической дверью с красным вентилем.

Кое-где по стенам стекает ржавая слизь. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Вы можете просунуть пальчик в метро или вдохнуть воздух "Новокузнецкой", - интригует Дмитрий.

На самом деле, пальчик никуда не просунешь, дверь заперта. А вот раньше на платформу можно было даже выйти. В отличие от большинства подобных объектов, у МИДа была своя полноценная мини-станция в виде платформочки, примыкающей к метро между «Новокузнецкой»-радиальной и «Павелецкой»-кольцевой.

"Хранилище №1. Здесь хранились главные международные секреты нашей страны". Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

По правую и левую руку от основного тоннеля расположены кое-какие помещения с экспозицией. И противогазы тебе, и советский сухпаек (в него, оказывается, входили карамельки) и всякие лозунги, объявления и вымпелы. Не могу сказать, что находиться здесь очень приятно. Но, по словам музейщиков, функционирующий бункер был вполне ничего. Люди приходили, брали документы, работали за столами и все на высоком уровне цивильности.

Ряды советских противогазов. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Кстати, тех, кто попадал сюда, поражала именно роскошь.

Вот как описывал свои впечатления генерал Даниил Журавлев:

"Стены были обиты бархатом... мягкая мебель, отлично продуманное освещение, хорошая вениляция... все это показалось мне излишней роскошью, однако скоро я убедился, как облегчили нам выполнение трудовых обязанностей созданные здесь условия".

Правда, Журавлев писал не об этом конкретном месте, а о командном пункте, работавшем в годы войны. Но и МИДовское хранилище тоже выглядело достойно. Не дом Пашкова, конечно, но и не грузинский "бункер".

Таблички напоминают о технике безопасности при работе на объекте. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Экскурсия по подземному миру заканчивается противным воем сирены.

- Я вам всего на четверть разгоню, а то не очень приятно будет, - пообещал наш гид.

Но и разогнанная на четверть сирена орала так, что я взлетел на поверхность по-ахматовски, "перил не касаясь".

Краткое резюме: сходить сюда стоит.

КАК ПОПАСТЬ

Бункер работает в разных опциях. Можно ходить одному, правда, это скучно, лучше все же с экскурсией. Можно снять под мероприятие (такой услугой пользуются киношники). Но лучше всего - мониторить сайт bunker703.ru и бронировать места на лекцию Дмитрия Юркова.

Причем билеты лучше смотреть тоже на bunker703.ru. Там стоимость посещения 1000 рублей. Аналогичный поход в бункер предлагает популярный ресурс "Москва глазами инженера", но у них билет стоит уже две тысячи. За что переплата - абсолютно неясно. Один и тот же Дмитрий читает лекцию всем, никаких дополнительных плюшек за переплату не предполагается.

Для посещения бункера лучше всего мониторить сайт bunker703.ru и бронировать места на лекцию Дмитрия Юркова. Фото: музей "Бункер 703", Александр Антохин

По словам гида, вряд ли бункер продержится долго. Привести его в божеский вид стоит 250 миллионов рублей, которых, естественно, нет, поэтому в течение ближайшего десятилетия аварийный объект будет залит бетоном.

Причем, стоимость заливки тоже немалая — около 50 миллионов рублей. Но это все равно дешевле, чем содержать эдакую махину.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, УСЛЫШАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ

Все знают, что в годы войны москвичи прятались от бомбежек в метро. Но мало кому известно, что замечательной идее превратить метро в бомбоубежище мы обязаны итальянской прессе. В 1930 году на стол начальнику Мобилизационных войск НКВД лег перевод журнальной статьи про итальянское метро. Авторы статьи предлагали использовать тоннели под убежища и провести туда "подземные проходы" от местных правительственных зданий.

Совсем скоро итальянские мечтания были реализованы в Советском Союзе. Причем, что интересно, итальянцы своими идеями так и не воспользовались. У них метро появилось только в 1955 году!

1. Фейк про бункеры Сталина

По поводу бункеров создана куча фейков, мифов и ерунды. Самый яркий пример ерунды - так называемый "Бункер Сталина" под стадионом в Измайлово.

- Этот бункер не имеет отношения к вождю, - уверенно заявил Юрков.

По словам историка, людей, придумавших миф про бункер вождя смутил чертеж стадиона, на котором они увидели словосочетание "правительственный тоннель". Впоследствии из словосочетания появился целый музей. А на самом деле под "правительственным тоннелем" подразумевался обычный тоннель для вип-ложи: альтернативный вход на трибуны для правительства и журналистов, созданный, чтобы вип-гостям не пересекаться с потоком обычных граждан.

Так из-за неверно интерпретированной мелочи родился эпический (и, надо сказать, доходный) фейк. В псевдобункер Сталина водят экскурсии и рассказывают небылицы.

2. Правда о бункере Сталина

Первый документ о строительстве настоящих бункеров Сталина вышел незадолго до начала войны, весной 1941 года. Достроить бункеры не успели, когда началась война, правительству негде было укрыться. Пришлось сделать маленький экспромт. Ставка Главнокомандующего переехала на Мясницую улицу.

Там, по адресу Мясницкая, 37 стр. 1 до сих пор стоит маленький особнячок. О том, что там сидел Сталин и высшее руководство страны - и сейчас особенно никто не знает, а тогда - и подавно. А между тем особнячок располагался рядом со входом в первый сталинский бункер. А сама шахта идет вниз из соседнего здания, которое и по сей день принадлежит военным. Днем в здании тусовалось высшее руководство, а вечером по сигналу все послушно спускались по шахте и уходили на станцию «Кировская», ныне «Чистые пруды». Платформа работала и ночью. Поезда были отгорожены от бункера перегородками и никто из пассажиров и подумать не мог, что на платформе через стенку сидят высшие лица государства и руководят страной.

Кстати, по интернету гуляет фотография, якобы сделанная в первом бункере на «Кировской». Не верьте. Это фотофейк и настоящих фотографий не сохранилось.

3. Набатная башня как вход в бункер

Входом в бункер часто служили страшненькие маленькие домики. Но случалось и иначе. Например, входом в бункер была Набатная башня Московского Кремля! Как следует из недавно рассекреченных архивов, башня вела на так называемый "двадцать пятый объект", кремлевское секретное подземелье под Васильевским спуском, для аппарата правительства. Нумерация бункерам давалась "от балды", не по порядку, наугад. Чтобы сильнее запутать потенциального и реального врага.

Еще об одном секретном объекте напоминает Богоявленская церковь, расположенная на углу Богоявленского переулка и Никольской улицы. Под церковью расположен бункер № 16, принадлежавший связистам НКВД, а вентиляционные вытяжки бункера выходят прямо к стенам старинного собора. Во время строительства рассматривался вопрос о сносе здания, но церковь удалось отстоять.

Под Богоявленской церковью расположен бункер № 16, принадлежавший связистам НКВД. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

4. Самое интересное и загадочное

О том, какие секретные объекты расположены в городе сейчас, в музее, понятное дело, не говорят. Однако когда мы спросили, строят ли что-то из бункеров сейчас, Дмитрий поднял палец вверх и ответил загадочно:

- Современные укрытия расположены не внизу, а наверху.