Вышел четвертый ролик эпатажного и при том вполне народного проекта «Невыносимое выносимо»

31 октября исполнилось ровно 60 лет со дня, когда Сталина вынесли из Мавзолея после развенчания культа личности. Это произошло в 1961-м году после того, как Хрущев вытащил на свет факт массовых сталинских репрессий.

В ближайшем январе исполнится 98 лет со дня смерти основателя СССР Владимира Ульянова-Ленина. Почти 8 лет он лежал в мавзолее вместе со Сталиным.

Последние почти сто лет миллионы уроженцев России и окружающего ее мира влачили свои стопы к монументальному гранитному склепу. Который сиял в точке силы самой знаменитой площади мира. Чтобы посмотреть на останки «самого человечного из людей».

Ну а последние 30 лет ярко вспыхивали и с чадом гасли споры - не пора ли эти всенародные осмотры мумии вождя прекратить? И предать прах революционера №1 родной (ну почти) земле - на Волковом кладбище Петербурга. Как, собственно, Владимир Ильич и завещал (согласно седым преданиям и пыльным архивам) - незадолго до своей преждевременной кончины.

Популярный ведущий Александр Гудков на своей странице в известной соцсети опубликовал четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо». Судя по этому, креативный директор известного шоу «Comedy Woman» со товарищи поддерживает идею того, чтобы Ленина из архитектурного памятника на Красной площади все-таки вынесли вслед за Сталиным. И наконец-то захоронили - так, как водится на Руси примерно последние тысячу лет.

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Что можно рассмотреть в 4-й части «околоисторического» сериала? В сумраке мавзолея Ленин, очнувшийся от векового сна, интересуется у охранника гранитного именного склепа, какая вообще обстановка в мире и что случилось с товарищем Сталиным, который лежал вместе с ним?

Относительно объективная информация о том, что Сталина нет, а Бог есть, приводит Владимира Ильича к следующему заключению: раз так акценты расставлены, может, пора и меня похоронить по-человечески? Но предложение не успевают обсудить консенсусно, поскольку в мавзолей вкатывается очередная группа желающих «увидеть Ленина».

Данный ролик стал четвертым в серии. Первый появился накануне 2021-го года, и там простая российская семья перед телевизором ждет боя курантов, а получает ленинское предсказание-наказ «расстреливать на месте». Потом были ролики с участием Хаматовой и Милявской с посылами «Это могли быть мы» и «Не хватало нам трупы разглядывать».

Данные сюжеты в соцсетях обсуждали довольно живо и активно. Общая тональность дискуссии совпадала с данными соцопросов последнего времени. Они сводятся к следующему: количество россиян, согласных с тем, что «решение вопроса мавзолея» давно назрело, и Ленина действительно пора похоронить по-христиански, превышает число тех, кто хотел бы оставить все, как есть. Не пора ли перевернуть, наконец эту пожелтевшую страницу нашей общей истории?