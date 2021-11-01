Хохломская жар-птица улетела в космос

Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Декоративная роспись деревянной посуды и мебели красными, золотистыми и зелёными красками по черному фону – всемирно известный русский народный промысел. В последние годы хохлому широко применяют в дизайне — расписывают одежду и даже самолёты. Образы отечественных народных художников используют в символике международных мероприятий, которые связаны с Россией. Чтобы попасть на родину древнего промысла, нет нужды преодолевать космические трудности и тратить на поездку астрономические деньги. Каждому из нас достанет простого любопытства, чтобы открыть древнее искусство для себя. Поездка в посёлок Ковернино, где современные мастера древнего промысла превращают невзрачные деревянные заготовки в настоящие произведения искусства, вполне может стать туром одного или, максимум, двух дней. Впрочем, на Нижегородской земле каждым может найти для себя впечатления и эмоции по-душе.

Фото: Вадим Третьяков

- В зависимости от пожеланий гостей, мы выстраиваем маршрут, - рассказывает Анастасия Ухова, заведующая по туризму музейно-выставочного центра «Отчина». – Одни стремятся окунуться в историю и побывать в музеях. Другим хочется попробовать глубинку на вкус – продегустировать наши продукты и блюда, а для этого посетить крестьянско-фермерские хозяйства. Есть те, кто целенаправленно едет по святым православным местам.

В музее ООО "Хохлома", д.Сухоноска. Фото: Вадим Третьяков

Чтобы познакомится со всеми местными достопримечательностями, не хватит и недели. Поэтому для тех, кто ограничен во времени, заведующая отделом культуры Ольга Михайловна Цветкова помогла организовать специальный маршрут «Золотая хохлома». Однодневный тур для организованных туристов и одиноких путешественников начинается с экскурсии по центру посёлка, мемориального комплекса и объектов культурного наследия. В музее «Отчина» гостей по старинному русскому обычаю встречают хлебом-солью. Вернее белыми маленькими буханочками только испечённого, невероятно ароматного и вкусного хлеба. А дальше – основное «меню» - экскурсии в цеха художественной росписи хохломы ООО «Промысел» и ООО «Хохлома». Здесь можно не только смотреть, но и попробовать себя в роли мастера художественной росписи.

Мастер-класс. Фото: Вадим Третьяков

Ну, а после посещения местной молочной роботизированной фермы путешественники начинают понимать, каковы действительно на вкус натуральные молочные продукты. После фермерских деликатесов любители вкусно поесть могут насладиться изысканными блюдами местного шеф-повара. Одним словом, даже для видавших виды туристов, это будет незабываемый день.

В гостях на ферме. Фото: Вадим Третьяков

ИСТОКИ ИСКУССТВА

Хохломские поделки исторически связаны с нижегородскими ремёслами 17 столетия: изготовлением церковной утвари, иконописью и токарно-посудным делом, т.е. ремёслами, где применялась техника имитации позолоты на дереве.

КСТАТИ

Лингвисты полагают, что словом "Хох" наши предки называли "белое дерево". Скорее всего – берёзу, а "лома" означает небольшое возвышение. В итоге «хохлома» - это некое возвышение, где человек устроил жилище. С течением времени оно разрослось до села, которое так и назвали в древности Хохлома.

Меню традиционной коверинской кухни

- добрый деревенский хлеб

- зелёные щи

- гуленник - местный запеченный картофель

- брусничный пирог «кокура»

Как добраться:

Автобусом от Канавинского автовокзала (Нижний Новгород, Московское ш., д. 4Е). Отправляется трижды в день. Время в пути 3 часа 25 минут

Однодневная поездка на комфортабельном автобусе от туристической компании 1890 рублей.

Чай из настоящего самовара особенно душист и вкусен. Фото: Вадим Третьяков

Народные промыслы Нижегородской земли

Нижегородская область занимает первое место в России по числу сохраненных видов народных художественных просмылов.

Городецкая роспись

Этот неповторимый вид росписи по дереву возник в середине позапрошлого века в городе Городец. Изначально жители из окрестных к городу деревень украшали прялки из дерева искусной резьбой с вставками из различных пород. В дальнейшем резной орнамент стали подкрашивать. И постепенно роспись полностью вытеснила резьбу. С течением времени рисунками стали украшать сундуки, игрушки, шкатулки и прочую домашнюю утварь. Сюжеты для рисунков: гуляния, чаепития, свидания влюблённых и охота, а также цветы и изображения животных.

Балахнинское кружевоплетение

Этот древний промысел принёс городу Балахне в XIX веке всемирную известность. Мастерицы использовали в основном кремовый, чёрный и белый шёлк, а также льняные и хлопчатобумажные нити. Балахнинское кружево очень сложное и поэтому трудоёмкое. Его ценность зависело от чистоты плетения, веса и количества коклюшек, которые использовали в работе. Своеобразие кружева в лёгкости тюлевых решёток. На них размещаются гроздья винограда и букеты цветов. Кружевные шёлковые «виноградные» косынки - гордость балахнинских мастериц.

Чкаловский гипюр

Это особый вид строчевой вышивки, который появился в конце XIX века в Василевской слободе (ныне – Чкаловский район). Отличительная особенность вышивки – оригинальный геометрический орнамент. Такой не встречается в других регионах России. Чкаловские вышивки – скатерти, полотенца, портьеры – изящны, отличаются утончённостью и красотой узора, а также многообразием техники исполнения.

Казаковская филигрань

Это самобытное направление художественной обработки металла возникло в селе Казаково в 30-е годы минувшего столетия. Местные мастера в совершенстве освоили две техники. Зерни - способ украшения поверхности художественного изделия наплавленными металлическими шариками металлов. И филиграни — спаивания узоров с использованием тонких проволочек. Порой упомянутые две техники сочетались с эмалями. И тогда рельефные металлические орнаменты оживлялись вкраплениями ярких красок. Орнамент изящных ваз, столовых приборов, подстаканников, панно работы казаковцев бывает в виде геометрических рисунков и зигзагообразных лент. Также мастера используют растительные мотивы и декоративные формы.