Субсидии для малого бизнеса с 1 ноября 2021 года в России в связи с коронавирусом: Как получить

Заявление на грант можно подать дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Владельцы малого и среднего бизнеса с 1 ноября 2021 могут подать заявление на субсидии в связи с коронавирусом — безвозмездный грант из федерального бюджета «на нерабочие дни». Касается это, правда, не всех, а тех, кто работает в отраслях, признанных пострадавшими от пандемийных ограничений (см. список ниже). Помощь оказывается однократно, возвращать эти деньги обратно в казну не надо.

Размер гранта зависит от количества сотрудников на предприятии — из расчета 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда — это сейчас 12 792 рубля) на каждого. На эти деньги будет распространяться ряд налоговых льгот: с зарплат, выплаченных из этих средств, работодателю не надо будет перечислять социальные взносы, а с работников не будет высчитываться подоходный налог.

Помимо главного условия — работать в пострадавших отраслях (смотреть будут по основному коду ОКВЭД) — есть и ряд других. Фирма или ИП должны быть включены в реестр МСП (малые и средние предприятия), не находиться в процессе ликвидации, на 1 июля 2021 года не иметь долгов по налогам на сумму более 3 000 рублей.

Заявление на грант можно подать дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Сделать это надо до 15 декабря. Тем, кто подал заявления первыми, деньги начнут переводить с 15 ноября.

Кроме того, те же предприятия могут обратиться и за льготными кредитами под 3% годовых — дадут до 300 млн рублей сроком до 18 месяцев. В программе участвуют более 30 банков. Как и в первую волну коронавирусных мер поддержки, взамен требуется сохранить не менее 90% рабочих мест.

Малый и средний бизнес из каких сфер вправе обратиться за безвозмездной субсидией

- демонстрация кинофильмов

- область искусства и организации развлечений

- музеи

- зоопарки

- санаторно-курортные организации

- область спорта, отдыха и развлечений

- туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма

- предоставление мест для временного проживания

- предоставление продуктов питания и напитков

- организация конференций и выставок

- автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам

- внутренний водный пассажирский транспорт

- прочий сухопутный пассажирский транспорт

- автовокзалы и автостанции

- дополнительное образование детей и взрослых

- услуги по дневному уходу за детьми

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

- стоматологическая практика

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

- услуги парикмахерских и салонов красоты

- физкультурно-оздоровительная деятельность.