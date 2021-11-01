Половина россиян признались, что устроились на работу по блату

Опрошенные рассказали, как смогли получить свое место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с переменами в профессиональной жизни. Кто-то решил подобрать работу в дистанционном формате, кто-то получил возможность переехать в другой город или даже сменить специализацию. Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как россияне нашли свое текущее место работы.

Мы задали вопрос «Как вы нашли свою последнюю работу?» и узнали, что помогало россиянам в поиске.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Оказалось, что половина опрошенных получила свою текущую работу благодаря связям. По блату или по рекомендации друзей смогли трудоустроиться 50% россиян.

Еще четверть нашли работу по объявлению или через кадровое агентство. 23% отметили, что мониторили открытые вакансии сами и отправляли туда резюме, а также обращались за помощью специалистов.

14% россиян рассказали, что им искать работу не пришлось. Поскольку они хороши в своей области, работодатели сами «охотились» за ними.

«Никак не искал, позвонили, предложили», - говорит один из опрошенных.

7% респондентов признались, что отправились после учебы на стажировку, а там им уже предложили остаться и продолжить работу.

«Я приехала на завод по распределению из института. Мне надо было отработать 3 года, а я задержалась на 35 лет», - рассказывает участница исследования.

Еще 6% россиян рассказали, что найти работу им помогли в центре занятости населения.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.

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