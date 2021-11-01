На Украине нашли предателей из Европы. Некоторым из них стало стыдно

Вадим Рабинович выступил с обвинениями в предательстве Украины вчерашними, казалось бы, надежными партнерами Незалежной. Фото: пресс-служба "За жизнь!"

Депутат оппозиционной фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович выступил с обвинениями в предательстве Украины вчерашними, казалось бы, надежными партнерами Незалежной. Речь о сидящих в соседних антироссийских окопах Молдавии и Литве.

- Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине, - возмутился Рабинович. Ну да, тем более, что когда Украина сняла запрет на покупку электроэнергии у России и Белоруссии, то оказалось, что Москва и Минск не видят себя продавцами, а Киев – покупателем. И, похоже, что не только в отношении электричества.

Возможно, этими обвинениями Рабинович пытается отвести грядущие подозрения" в измене Родине" от себя.

Ритуальное это обвинение или реальное, но в Европе кое-кому стало, по-видимому, стыдно за свое поведение и предательство Украины. И депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы (сколько званий и должностей, на полстраницы - !) Андрюс Кубилюс заявил, что "Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, а на самом деле дела не идут в этом направлении".

- Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток - 2" подвергается очень негативному воздействию, - разъяснил литовский евродепутат и экс-премьер и вспомнил тут же Молдавию. - Также мы видим, что Молдова борется. На европейском рынке ситуация непростая. И мы также видим, что Кремль действительно использует эту ситуацию для шантажа.

Там Кубилюс еще много чего наговорил. Например, что Кремль "начинает опасаться успехов Украины". И что "пример успеха Украины - один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России". Спасибо, не надо нам таких успехов. Альтернативное сознание евродепутата, как ни удивительно, не мешает ему жить среди реальности, мало сочетаемой с его представлениями о ней.

Удивительное дело, вроде бы депутат из Литвы, а кажется, что из анекдотов про эстонцев. Настолько не в курсе, что Молдавия уже "доборолась", подписала контракт с "Газпромом" и получает газ в необходимом для нее количестве по новому договору. Да и насчет компенсаций от Европы тоже погорячился. Пока действует контракт на транзит, "Газпром" в полной мере оплачивает транзит не просто перекачиваемых объемов, а тех 109 млн кубометров, которые прописаны в договоре. А закончится контракт, как говорится, станем посмотреть. Будет необходимый спрос – будет и транзит. А не окажется спроса, что уж газ вхолостую гонять непонятно кому.

Да и насчет обязательств Запада перед Украиной литовский евродепутат явно преувеличил. Что сказала Ангела Меркель после переговоров с Байденом? Что Германия приложит все усилия. Так ведь никто не виноват, если усилия не увенчаются успехом. Как у той говорящей лошади на ипподроме: "Извини, мужик, не шмогла я".

Впрочем, есть вариант с компенсациями, который нас точно устроит. Например, компенсация от Запада вместо оплаты транзита от "Газпрома". А еще лучше – из тех дотаций, что Евросоюз выделяет Литве. Литовцам, правда, может не понравиться. Зато никто их и того же Кубилюса не обвинит в том, что они предали Украину. И даже Рабинович.