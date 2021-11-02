Колокола в сельских храмах молчат десятилетиями: как взять шедевры зодчества под опеку

Даже в своем плачевном состоянии шедевры зодчества вызывают восхищение. Фото Натальи Чецкой

Если над Ярославлем — столицей Золотого кольца России — сияют золотые купола и раздается звон колокольный, то в ярославских предместьях тусклее и тише. Многие сельские храмы вместе с колокольнями молчат десятилетиями.

Где крыша прохудилась, где купола обветшали и стены покосились — беда! Но даже в своем плачевном состоянии эти шедевры зодчества вызывают восхищение.

Восхищение и боль — неизменные спутники Ольги Шитовой, директора Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”». Ольга ездит по глубинке, вглядывается, словно в глаза, в зияющие окна церквей, прислушивается к себе и обстоятельствам — и берет некоторые храмы под опеку. Счастье тем объектам, которые оказались под крылом фонда: их ждет вторая жизнь. А вместе с ними надежду на возрождение получают и село.

Так случилось с бывшей вотчиной князей Курбских — селом Курба, раскинувшимся на высоком берегу речки Курбицы в 20 км от Ярославля. Храмовый комплекс, состоящий из легендарного Казанского храма, устремленной в небо изящной колокольни, напоминающей Калязинскую, и Воскресенской церкви, впечатляет еще на подъезде к селу.

Казанский храм, возведенный в стиле барокко в 1770 году. Фото Натальи Чецкой

Казанский храм, возведенный в стиле барокко в 1770 году, однажды раз и навсегда покорил сердце Ольги Шитовой: с этой архитектурной жемчужины и начался «Белый Ирис».

В 1930-х годах в церкви была размещена тракторная мастерская, позже оно было и вовсе заброшено. К 2016-му, когда курбский шедевр был взят под опеку «Белым Ирисом», здание пришло в аварийное состояние.

— Восстановление Казанского храма мы начали с его оформления в федеральную собственность и разработки проекта консервационных работ, — вспоминает Ольга Дмитриевна. — В 2020 году эти работы удалось осуществить, благодаря чему храм был защищен от негативного воздействия природных факторов. Сейчас на средства Фонда президентских грантов разрабатывается проект реставрации храма. Мы верим, что курбский храмовый комплекс обретет былое величие, станет духовной опорой для местных жителей и точкой развития для Курбского сельского поселения.

В том, что объект культурного наследия нужно спасать, нет никаких сомнений. Он единственный в своем роде, утверждает профессор, доктор культурологи, председатель Ярославского областного отделения ВООПИиК Татьяна Юрьева:

В том, что объект культурного наследия нужно спасать, нет никаких сомнений. Фото Натальи Чецкой

— 16-лепестковый план Казанского храма и его центрическая композиция не имеют аналогов во всем мире! Уникальна и настенная живопись: фрески, прекрасно исполненные ярославскими мастерами, украшают церковные стены от пола до потолка и содержат более 350 библейских сюжетов.

Фонд выполняет сохранные работы на средства Фонда президентских грантов и частные пожертвования. Чтобы как можно больше людей узнали о курбской и других сельских достопримечательностях, команда «Белого Ириса» пригласила журналистов на Ярославщину. Поездка состоялась в рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин», который реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Вокальная группа «Курбовчанка» устроила теплую встречу. Местные жительницы исполнили свои лучшие песни и рассказали об истории родного села. Прозвучали имена знаменитых выходцев из этих мест – Андрея Курбского, который вел переписку с Иваном Грозным, Федора Курбского, за сто лет до Ермака совершившего поход в Сибирь, Льва Курбского, участвовавшего со своей дружиной в Куликовской битве.

«Курбовчанки» отметили, что их малая родина в прежние времена славилась шумными ярмарками и народными ремеслами. И до сих пор сельчане сами делают мебель, вышивают, вяжут, ткут половики. Недавно в селе возродилось лозоплетение.

Корсунский храм села Дегтево, что по соседству с Курбой, тоже является подопечным «Белого Ириса». Церковь построена в 1819 году в стиле ампир. Раньше цилиндрический объем ротонды был перекрыт куполом, завершавшимся барабаном с главкой. Теперь же купола нет, крыша над трапезной разрушилась. Тем не менее локации с сохранившимися росписями смотрятся живописно: в 2013-м здесь снимали военный сериал «Ночные ласточки», где главную роль сыграла Татьяна Арнтгольц.

Оставшееся от прежних времен великолепие представители СМИ и блогосферы рассматривали под перекличку молотков и звуки бензопилы: с июля в здании проводятся противоаварийные и консервационные работы. У церковных стен гостей встретила староста села Юлия Лукьянова. Она из тех, кто живо и с удовольствием откликается на просьбы фонда поучаствовать в добровольческих субботниках — а теперь следит за тем, как движется консервация.

Ольга Шитова, директор Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”». Фото Натальи Чецкой

— Все идет на удивление быстро и ладно, — рассказала журналистам и блогерам Юлия. — Еще недавно здесь были руины, сегодня же все готово для установки временной кровли.

Юлия отметила, что чувствует особую внутреннюю связь с храмом. Ее дед — протоиерей Никанор Абиссов — долгое время служил в нем. Всего же в роду старосты Дегтево 12 священников, один из них — Александр Абиссов — причислен к лику святых.

Троицкий храм — достопримечательность села Нового Некрасовского района — построен в 1776 году. Он знаменит своим роскошным барочным иконостасом и тем, что богослужения в нем продолжались даже во времена гонений на веру.

«Белый Ирис» ведет здесь замену ветхой церковной ограды на новую. Ольга Шитова рассказала, что сельчане и волонтеры помогли расчистить территорию вдоль забора, а специалисты выложили кирпичные пилоны и цоколь.

Помощь нужна в разных уголках России. Фото Натальи Чецкой

— Сейчас мы собираем пожертвования на изготовление и монтаж металлических решеток между пилонами. Кроме того, требуется покрыть железом пролеты. Тогда вокруг одного из самых оригинальных сельских храмов Ярославщины появится действительно достойное ограждение, — отметила директор Фонда.

Главное украшение ограды — Святые Врата, образец раннего классицизма. Правда, образец этот полуразрушен. Сейчас на средства Фонда президентских грантов «Белый Ирис» ведет разработку проекта реставрации исторических Врат.

Местные жители пригласили гостей на дегустацию шести видов варенья, предложив еще и чай из самовара, и баранки, и пирожки. Гостям рассказали, что Новое славилось далеко за пределами губернии кузнечным ремеслом: кузница была здесь в каждом дворе!

— Уже несколько лет я влюблен в удивительный храм во имя Казанской Божьей Матери. Благодаря ему я познакомился с «Белым Ирисом» и Ольгой Шитовой, и теперь мы вместе делаем все, чтобы восстановить храмовый комплекс в Курбе. Кроме того, мы занимаемся сохранением еще восьми храмов в Ярославской, Тверской и Тульской областях. Отрадно видеть, что благодаря работе нашей команды и всех, кто нас поддерживает, храмы, которые казались безвозвратно разрушающимися, обретают шансы на новую жизнь, — поделился эмоциями от поездки член попечительского совета Фонда «Белый Ирис» Илья Зибарев.

Тем временем у Ольги Шитовой зреет новая идея: чтобы получилось возродить как можно больше храмов, которые ветшают стремительно, она готова передавать накопившийся опыт энтузиастам. Как показал опрос фонда, такая помощь нужна в разных уголках России.