Проблемы изменения климата обсудят в Шотландии

Одна из основных тем сегодня - переход к "зеленой" энергетике.

Сразу несколько круглых столов, посвященных важнейшим проблемам экологии, пройдет 8 ноября в Глазго ( Шотландия). Инициаторы этого диалога экспертов в рамках 26 Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата - посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов и Газпромбанк, при поддержке Центра международных и сравнительно-правовых исследований и компании BE2B.

- Конференция к Глазго призвана определить, насколько мир продвинулся в вопросе остановки изменения климата и выработки глобальных правил дальнейшей игры, - считает Максим Канищев, руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM. - . Это возможно сделать, только сев за один стол. И в этом отношении круглые столы, в таком составе, с привлечением экспертов, чиновников и ученых от ряда стран - оптимальный способ донести свое видение и услышать оппонента. Международный авторитет Вячеслава Фетисова позволяет ему собирать на одной площадке представителей разных стран и позиций, задача у которых – договориться, и это вселяет в нас осторожный оптимизм в том, что цели Российской Федерации в Глазго будут достигнуты. По крайней мере, будет сформирована дорожная карта по их согласованию и достижению.

Надо отметить, что обсуждение серьезнейших проблем современности будет открытым. Онлайн-трансляция круглых столов на английском языке с синхронным переводом на русский язык будет доступна на сайте esgcongress.com

Круглый стол «Энергетический переход»

Мир стоит на пороге новой технологической революции. И процесс перехода от привычной энергетики к «зеленой» уже начат. Как быстро он произойдет, пока сказать трудно, но реальность XXI века именно такова. На «Круглом столе» обсудят, как будет происходить энергетический переход, что ждет водородную и ядерную энергетику, нефтяную и газовую промышленность, как решить проблему выбросов СО2 и утечки метана.

Среди экспертов - представители ООН, государств, крупнейших организаций и бизнеса: вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева; экс-гендиректор Akkuyu Фуад Ахундов; директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков, президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл, советник президента России, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев обсудят эти проблемы. Свое видение проблемы представят представители науки – профессор из Эдинбургского университета Стюарт Хэсзельдин, сфера научных интересов которого - улавливание и хранение углерода и его коллега из этого же вуза, заведующий кафедрой электроэнергетики, Гарет Харрисон. Модератор круглого стола – экс-министр энергетики и окружающей среды Великобритании Чарльз Хендри.

Обмен мнениями пройдет с 13.00 по 15.00 московского времени.

Круглый стол «Ответственное финансирование»

Мало обозначить проблемы и выдвинуть гипотезы о том, куда движется мир. Задачи, связанные с изменением климата, глобальны. Это серьезный вызов всему человечеству, и, чтобы справиться с ним, нужны не только общая политическая воля, но серьезные финансовые ресурсы. Такие, которыми по отдельности не обладает ни одно государство в мире, и только объединенные усилия, с обязательным участием частного капитала, могут обеспечить энергетический переход, развитие зеленой экономики. Необходимые единые правила нового экономического взаимодействия. В рамках круглого стола в обсуждении примут участие представители ООН, крупнейших мировых и российских финансовых институтов, регуляторов, верификаторов и научного сообщества.

Свое мнение по этой проблеме выскажут Фарнам Бигдоли, управляющий директор, руководитель направления устойчивого финансирования ЕБВА, HSBC; заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко; координатор работы Финансовой инициативы ЮНЕП по Европе Даниэл Бузас; Руководитель Sustainalytics Майкл Джентзи; член группы технических экспертов по программе ЕС по устойчивому финансированию, генеральный директорат по финансовой стабильности, финансовым услугам и объединениям рынков капитала Европейской комиссии (FISMA) Теодор Кожиану. Модератором дискуссии выступит председатель, партнер, сооснователь Em-Comms Том Блэквелл.

Выступления экспертов по вопросам финансирования новой технологической революции и развития зеленой экономики, пройдут с 13.00 по 15.00 московского времени.

Круглый стол «Устойчивое развитие Арктического региона»

Арктика сегодня – это поиск баланса между интересами государств, крупного бизнеса и экологии. На одной чаше весов – добыча полезных ископаемых, которые так нужны всем, развитие судоходства, от которого на севере зависит жизнь. На другой – забота о комфорте местного населения и об экологической составляющей. Наша страна на сегодня возглавляет Арктический Совет, а Европейский Союз выпустил долгосрочную стратегию развития Арктики.

Как должен и может развиваться этот регион, что он может дать миру, какие задачи на этой земле ставят представители разных государств? Как уравновесить задачи экономики с необходимостью заботиться об экологии, с угрозой изменения климата? Эти вопросы обсудят в рамках круглого стола представители государств, крупного бизнеса, НКО и научного сообщества.

Свои мнения по поводу завтрашнего дня Арктики выскажут: ведущий специалист по устойчивому развитию Арктической программы WWF Ян Дусик; председатель Комитета Старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям Николай Корчунов; помощник ректора, сотрудник Группы по изучению глобальных изменений Эдинбургского университета Айла Майерс-Смит; посол ЕС по особым поручениям в Арктике, специальный представитель по вопросам Арктики Майкл Манн; председатель Совета Директоров Российско-Британской Торговой Палаты Роджерс Маннингс; профессор-гляциолог из Эдинбургского университета Пит Ниноу; ведущий советник Альянса «Чистая Арктика» Шайн Прайор; шестой исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм; старший научный сотрудник Арктической инициативы Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Фрэн Ульмер. Модератором этой дискуссии выступит Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, который также примет участие в работе всех круглых столов, посвященных экологическим проблемам.

Выступления экспертов по вопросам развития Арктики и решению связанных с этим проблем, состоятся с 18.00 по 20.00 московского времени. Результаты всех круглых столов будут направлены в Секретариат РКИК ООН и Президенту РФ.