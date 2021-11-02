Быстрее, выше, глупее: Как испанские баскетболисты притворялись умственно отсталыми, чтобы выступить на Паралимпиаде

Ушлые испанцы воспользовались лазейкой в правилах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее блистала сборная Испании по баскетболу-ID. В него играют люди с расстройством интеллекта. Испанцы на том турнире разгромили сборную Польши с преимуществом в 30 очков, уничтожили Бразилию с +46 и растоптали Японию с невиданной разницей в счете в 67 очков. Единственными, кто смог оказать испанцам достойное сопротивление, оказались россияне, но и наши ребята уступили.

Потом была церемония награждения, фотографии атлетов, которые, несмотря на свои особенности, смогли взять «золото», в газетах... И вот тут испанцы начали узнавать в баскетболистах кто соседей, никогда не жаловавшихся на психиатрические диагнозы, кто профессиональных спортсменов из низшей лиги. Так разразился один из самых громких скандалов в истории спорта. Недавно заговорил организатор всей аферы - Фернандо Мартин Висенте. Поразительно, но он оказался единственным, кто ответил за невероятную аферу, хотя всем очевидно, что провернуть такое в одиночку невозможно. Разительный контраст с ситуацией с российскими атлетами, у которых отбирают гимн, флаг и право выступать под именем своей страны, хотя лично они ни в каких нарушениях замечены не были.

ПРОСИЛИ ПОБОЛЬШЕ ТУПИТЬ

Ушлые испанцы воспользовались лазейкой в правилах. К участиям в турнире по баскетболу-ID допускали спортсменов с уровнем IQ ниже 70. Только вот никто не проверял умственные способности паралимпийцев, всем верили на слово. В итоге испанцы привезли в Сидней команду здоровых лбов, которые и победили в турнире.

Главным разоблачителем аферы стал... один из участников команды. Спортивный журналист Карлос Рибагорда вошел в состав сборной, пытаясь проверить, легко ли смухлевать на международных соревнованиях.

- Я просто отправил заявку в нашу федерацию баскетбола-ID, и почти сразу мою кандидатуру одобрили, - рассказывал молодой человек. - Не понадобились ни интеллектуальные тесты, ни справки об инвалидности. Единственный документ, который от меня потребовали спортивные чиновники, это заключение врача, что я могу лететь в Австралию и играть.

Для многих предстоящий выезд в Австралию оказался не первым крупным турниром. До этого испанцы выиграли чемпионат мира по баскетболу-ID в 1998 году в Бразилии и европейское первенство в Польше в 1999 году. Причем аппетиты тренеров все время росли: сначала в сборной было всего 4 здоровых игрока, но уже на евротурнире их стало 9.

Как позже рассказал тренер Жорди Кларенс, план по легкому завоеванию «золота» возник после того, как Испания проиграла Португалии на Иберийском кубке в 1998 году, прямо перед чемпионатом мира.

- Никто и не скрывал, что мы мухлюем, - вспоминает Рибагорда. - Тренеры просили вести себя аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил. Профессиональным спортсменам велели играть похуже, всем остальных - подольше тупить при заполнении документов на границе или в гостинице, писать как можно медленнее.

«ОН ДОЛЖЕН ИЗВИНИТЬСЯ»

Сейчас сложно в это поверить, но спортивным чиновникам удалось замять этот скандал. Жуликам-медалистам велели перестать бриться и носить бейсболки и очки, чтобы их сложнее было узнать в аэропорту. А глава федерации Фернандо Мартин Висенте продемонстрировал особо назойливым корреспондентам медицинские справки - как позже выяснится, поддельные - доказывающие проблемы с головой у его подопечных.

Аферу организовал Фернандо Мартин Висенте, видный паралимпийский функционер.

Но в конце года вышло расследование Рибагорды, в котором он описал процесс набора команды, тренировок и обмана на Паралимпиаде. Тут уже функционерам крыть было нечем.

Официальное расследование длилось больше двух лет. В итоге всю команду лишили золотых медалей, а единственным человеком, который понес хоть какое-то юридическое наказание, оказался глава федерации. Ему пришлось заплатить штраф в 5400 евро (235 тысяч рублей по тогдашнему курсу) и признать себя виновным в мошенничестве. В обмен на это со спортсменов и тренеров сняли все обвинения.

Теперь он все отрицает.

- Как все это было сделано? Какие врачи и тренеры согласились на такое? Честно говоря, я не знаю, - заявил бывший функционер.

Фернандо Мартин Висенте человек в паралимпийском спорте неслучайный: его дочери еще в раннем детстве поставили диагноз тяжелой умственной отсталости, он воспитывал и тренировал ее. Именно Висенте постарался, чтобы в программу Паралимпийских игр в Атланте в 1996-м впервые включили соревнования среди людей с особенностями интеллекта.

Но случай в Сиднее перечеркнул все его достижения.

- Он сделал что-то неправильно и должен извиниться. Тогда я буду доволен, - говорит капитан испанской сборной на той Паралимпиаде Рамон Торрес.

Он один из двух игроков, у кого действительно есть диагноз, но медаль пришлось вернуть вместе со всей командой.

Торрес не единственный инвалид, кто пострадал от этой махинации. Почти на 10 лет люди с особенностями умственного развития оказались за бортом Паралимпиады: чиновники слишком боялись новых скандалов.