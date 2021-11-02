Какие страны открыты для туристов из России в ноябре 2021: Полный список с требованиями

Главным открытием ноября для россиян стал Израиль - с 15 ноября на Святую Землю будут пускать с сертификатом о вакцинации «Спутником V»
Фото: REUTERS
Сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в ноябре 2021 года. В него вошли только те государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения. С каждым месяцем таких стран становится все больше!
Да, в России эпидемиологическая обстановка сейчас сложная. От очередной волны коронавируса страдают и другие страны. Но это - с одной стороны. С другой - все больше вакцинированных людей, как среди местных жителей, так и среди путешественников. И именно прививка сейчас даёт максимальную свободу передвижения, хотя вопрос с взаимным признанием вакцин до сих пор не решён.
Главными открытиями ноября для россиян станут Израиль - с 15 ноября на Святую Землю будут пускать с сертификатом о вакцинации «Спутником V», Вьетнам, с 1 ноября открывший для вакцинированных иностранцев свои популярные курорты, Куба, с 15 ноября снимающая многие ограничения, в том числе ПЦР-тест для въезда при условии вакцинации. Из более экзотических маршрутов, которые стали доступны в ноябре 2021, - Камбоджа, Чили, Уругвай.
Важно: правила въезда сейчас часто меняются! Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: перелет в Сочи, далее пересечение сухопутной границы
ПЦР: нужен, если нет справки о перенесённом заболевании или наличии антител
Вакцинация: роли не играет, «Спутник» не признан
Переболевшие коронавирусом: могут въехать без ПЦР и не проходить карантин. Для подтверждения нужна медицинская справка о выздоровлении (за последние 180 дней) или справка о наличии антител, выданная не ранее чем 90 дней
Карантин: 10 дней (кроме переболевших, см. выше). Можно сократить, если на 5-й день сдать ещё один ПЦР-тест и получить отрицательный результат
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после вакцинации (однако ПЦР-тест все равно нужен)
Переболевшие коронавирусом: официальная справка о перенесенном заболевании также дает право на въезд (но не освобождает от ПЦР)-теста
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: справка о выздоровлении, выданная в течение последних 6 месяцев, освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен перед вылетом, по прибытии, на 5-й и на 10-й день пребывания (все платные)
Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: по прибытии
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы
БОЛГАРИЯ
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании
Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном заболевании освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: не играет роли
Переболевшие коронавирусом: много документов для подтверждения, проще сдать ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой
ПЦР: нужен до вылета, а также на 2 и 8 день пребывания
Вакцинация: роли не играет, российские вакцины не признаны
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 10 дней, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР
Виза: нужна, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» и другие российские вакцины признаны, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат от вакцинации освобождает от ПЦР-теста
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
Несколько регионов с 1 ноября открылись только для организованных туристов
ПЦР: нужен до вылета, по прибытии, ещё один на 7-й день пребывания в стране
Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат освобождает от карантина на курортах Дананг и Фукуок, в провинциях Кханьхоа, Куангнам, Куангинт
Переболевшие коронавирусом: также освобождены от карантина в перечисленных местах
Карантин: 7 дней для непривитых и не переболевших
Виза: нет
Авиасообщение: официально возобновлено, в реальности прямых рейсов пока нет, можно добраться со стыковками
ПЦР: один тест до вылета, плюс бесплатный экспресс-тест про прилёту
Вакцинация: «Спутник V» признан, но ПЦР-тест для въезда все равно нужен
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенген, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен один тест до вылета, другой на 3-й день пребывания
Вакцинация: вакцинированным двумя дозами любой вакцины не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется в аэропорту по прибытии
Авиасообщение: открыто
Въезд для самостоятельных туристов из России разрешён а 15 ноября
ПЦР: нужен до вылета, по прибытии - ещё один ПЦР и экспресс-тест на антитела, оба платные
Вакцинация: необходима для поездки, из российских вакцин признан «Спутник V»
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: два теста - до вылета и после прибытия
Вакцинация: все российские вакцины признаны, привитым не нужен тест после прилёта (но до вылета нужен)
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, кроме переболевших коронавирусом
Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет
Переболевшие коронавирусом: освобождены от ПЦР-тест для въезда и карантина. Подтверждением может служить ПЦР-тест с положительным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней до въезда и не позднее чем за 11 дней
Карантин: 14 дней, можно на 5-й день сдать ПЦР-тест, если результат отрицательный, карантин окончен
Виза: национальная, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен (кроме переболевших)
Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста для въезда и карантина. Подтверждением может быть ПЦР-тест с позитивным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 14 дней до въезда, либо справка о наличии антител
Карантин: 14 дней, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР-тест
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: необходима для въезда, признаны все вакцины
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 7 дней
Виза: оформляется по прилету, онлайн или заранее в посольстве
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен до вылета, по прилёту и на 7-й день пребывания (все платные)
Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты. Другие российские вакцины от тестов не освобождают
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты.
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нет
Вакцинация: не имеет значения
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: с 15 ноября будет нужен только до вылета и для невакцинированных, тесты по прилету отменят
Вакцинация: с 15 ноября вакцинированным туристам будут не нужны ПЦР-тесты (пока необходимы всем)
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет. С 15 ноября отменят для всех
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия. От первого из них освобождаются пассажиры, которые летят в Ливан меньше чем на неделю
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста до вылета, нужно официальное подтверждении о выздоровлении от COVID 19 не ранее чем за 90 дней до въезда
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется в посольстве или по прибытии
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, c 1 октября Маврикий отменяет карантин для привитых туристов. Но ПЦР нужен для въезда и на 5-й день пребывания (https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/)
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 14 дней для непривитых, ПЦР-тесты на 7 и 14 день
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает документ о перенесенном заболевании
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, прививка освобождает от карантина, но ПЦР-тест все равно нужен. Другие российские вакцины не признаны
Карантин: для непривитых или после одной дозы вакцины - 14 дней карантина. В том числе для привитых “КовиВак” и “ЭпиВак”
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: не нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает справка о перенесенном не ранее чем 180 дней назад заболевании или справка о наличии антител
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби карантин 10 дней
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен (до вылета или по прибытии)
Вакцинация: c 1 сентября обязательна для въезда. “Спутник V” признан (другие российские вакцины нет), ПЦР для въезда все равно нужен
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нужна, можно оформить онлайн
Авиасообщение: прямых рейсов нет
Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)
Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: шенген
Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых на Мадейру нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста в том случае, если успели сделать одну дозу прививки
Карантин: нет
Виза: шенгенская, однако посольство Словении туристические визы не выдает. Можно приехать по действующей многократной шенгенской визе
Авиасообщение: грузопассажирские рейсы или с пересадками
ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два, через неделю и через 10 - 14 дней пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, на островах Пхукет, Самуи, Пханган, Тао, с Бангкоке, Паттайя, Краби. Хуахине, Чиангмае вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов). Другие российские вакцины преимуществ по сравнению с непривитыми не дают
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, добраться можно со стыковкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: освобождает от карантина
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 7 дней для непривитых путешественников, в том числе после одной дозы двухкомпонентный вакцины
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы и стыковочные
ПЦР: нужен
Вакцинация: с сертификатом о прививке “Спутник V” ПЦР-тест для въезда не требуется, другие российские вакцины от него не освобождают
Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании. Первый тест с позитивным результатом должен быть получен не менее чем за 28 дней до въезда
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: необходима для поездки, признаются любые вакцины
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками
ПЦР: нужен до вылета и второй в течение 72 часов после прибытия
Вакцинация: необходима для въезда, «Спутник V» признан
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен до вылета, а также на 1-й и 7-й день пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от карантина и от тестов после прибытия
Переболевшие коронавирусом: освобождены от карантина, подтверждением служит позитивный резульатат ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 28 дней до въезда
Карантин: 14 дней для непривитых
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен для непривитых
Вакцинация: въезд с целью туризма возможен после полного курса прививки любой вакциной, сертификат освобождает от ПЦР-теста и карантина
Переболевшие коронавирусом: подтверждении о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от карантина, но не от ПЦР-теста для въезда. Но официально с туристическими целями могут приехать только привитые
Карантин: для вакцинированных нет (не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - 10 дней)
Виза: шенгенская
Авиасообщение: прямых рейсов нет, но при этом граждане РФ с целью туризма могут прибыть только самолётом (с другими целями возможно и через наземную границу)
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными