«Почему я должна страдать?»: Ксения Собчак покинула Родину

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 октября по всей стране начались нерабочие дни. Многие восприняли дополнительные выходные как повод устроить себе очередной отпуск в теплых краях. В их числе – Ксения Собчак. Телеведущая объявила, что не желает проводить карантин дома, и улетает за границу.

В Инстаграме Ксения поделилась снимком, сделанным в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Телеведущая одета в удобный костюм, на ногах – мягкие дизайнерские тапки, в руках – дорожная сумка. В подписи к фото Собчак сообщила, что не собирается проводить время дома на карантине, поэтому запланировала зарубежную поездку.

- Я привилась, причем давно, - заявила 39-летняя теледива. - Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Егора Бероева (напомним, актер выступает против вакцинации - Ред.), из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Ну и потом, я человек крайне рациональный, и не понимаю почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро - нет? Это как? Закрывать либо все, либо ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина решительно нет. Угадаете куда?

«В Беларусь!», - дружно решили подписчики, напомнив, что в этой стране нет карантина. Так же в ответах фолловеров в качестве конечного пункта ее путешествия фигурировали Афганистан, Северная Корея и Таджикистан.

В Инстаграме Ксения поделилась снимком, сделанным в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Фото: Инстаграм.

Собчак уже не раз вызывает на себя огонь критики, публикуя снимки из зарубежного далека. Например, в августе Ксения объявила о том, что она вакцинировалась двумя разными вакцинами против коронавируса ради заграничных поездок. Сначала телеведущая поставила себе «Спутник V». А через некоторое время решила привиться еще и вакциной Johnson & Johnson. Как сообщила Собчак на своей страничке, она вколола западную вакцину ради того, чтобы свободно путешествовать по Европе. В большинстве стран Запада российский «Спутник» еще не признали, поэтому Ксения решила ради справки вакцинироваться еще и иностранной вакциной.

- Друзья! До последнего не могла поверить! В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина, и всё! Несмотря на сделанный «Спутник», я еще летом бахнула вакцину Johnson, и теперь просто показываешь ее в аэропорту, и все! Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы, - сообщила Собчак.

В комментариях подписчики удивились тому, что поездки в Европу для Собчак оказались дороже собственного здоровья. «Ксения, неужели вы серьезно? Ну, давайте все обколемся со всех сторон ради города Парижа», «А если скажут, что в каждой стране нужна своя вакцина, вы их все себе воткнете, чтобы летать свободно?», «Думаю, эта новость актуальна для целого 0.0001% россиян», «Увидеть Париж и умереть», «И сколько же вакцин нужно нам будет в себя "бахнуть", чтобы спокойно передвигаться по миру?», - пеняли ей комментаторы.

Прививка зарубежной вакциной нужна телеведущей не только чтобы отдыхать, но и чтобы работать. Недавно она отправилась в Италию, где провела свадьбу экс-заместителя главы Минфина Андрея Вавилова. 60-летний бывший чиновник женился на 24-летней светской львице. Из-за размаха торжество получило большой резонанс в СМИ. А Собчак, в свою очередь, получила за свои услуги большой гонорар.