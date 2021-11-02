16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя восхитила снимками пикантной фотосессии

Дева Кассель. Фото: кадр видео.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя 16-летняя Дева Кассель в Инстаграме поделилась снимками из новой фотосессии. Начинающая модель восхитила поклонников кадрами, на которых она сфотографирована в нижнем белье.

Девушка позирует в гамаке, лежа в трусиках и в бюстгальтере коричневого цвета. Кроме того, Дева снялась в зеленом костюме, а также слегка обнажающем грудь красном лонгсливе. В своем посте юная манекенщица сообщила, что автором снимков стала фотохудожница Tess.

- Она знает мои лучшие ракурсы, – подписала фото Дева.

16-летняя Дева Кассель в Инстаграме поделилась снимками из новой фотосессии. Фото: Инстаграм.

Наследница Моники Белуччи очень похожа на свою маму в юности: такие же густые черные волосы, темные глаза и алые губы. С такими данными ее неизбежно ждет слава актрисы или модели. Дочь знаменитой актерской пары дебютировала как фотомодель, снявшись в 14 лет для рекламы парфюма модного дома Dolce & Gabbana. В октябре 2020 года Дева впервые попала на обложку модного журнала Elle. А в сентябре этого года девушка стала одной из главных звезд показа Dolce & Gabbana, который прошел в Венеции. Поддержать дочку пришла ее мама Моника Белуччи. Впрочем, во время дефиле за девушкой из зала с волнением наблюдала не только она. На показе также появился 18-летний бойфренд Девы, французский манекенщик Лука Саландра.

Молодые люди встречаются около года. Прошлым летом Дева заявила об и романе, опубликовав совместные фото из Сен-Тропе. Бойфренд звездной наследницы работает сразу с несколькими модельными агентствами во Франции и Италии, принимает участие в фотосессиях и периодически выходит на подиум.

Начинающая модель восхитила поклонников кадром, на котором она сфотографирована в нижнем белье. Фото: Инстаграм.

Напомним, Моника Белуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Кроме Девы у супругов есть еще одна дочь – 12-летняя Леони.

Бывший муж Моники Венсан Кассель вскоре после разрыва утешился с новой избранницей. Его нынешняя жена - 24-летняя модель Тина Кунаки родила ему дочку. Девочку назвали Амазони.