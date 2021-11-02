Ставший популярным во всем мире корейский сериал «Игра в кальмара» собрал новых жертв

За короткий срок стоимость новой криптовалюты взлетела выше $2860 за единицу, однако уже 1 ноября также стремительно опустилась до нуля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенникам удалось неплохо поживиться на популярности сериала «Игра в кальмара», созданного южнокорейским режиссером Хван Дон Хеком – запущенная по мотивам фильма криптовалюта SQUID оказалась пустышкой.

Изначально создатели цифровой валюты с красноречивым названием SQUID («кальмар») обещали устроить онлайн-розыгрыш, аналогичный играм в сериале.

Победителю было обещано 90% от собранных средств, 10% суммы организаторы игры собирались оставить себе.

За короткий срок стоимость новой криптовалюты взлетела выше $2860 за единицу, однако уже 1 ноября также стремительно опустилась до нуля – создатели SQUID просто обналичили все собранные деньги и удалили сайт.

По оценкам Gizmodo, мошенникам удалось развести любителей острых ощущений как минимум на $3.3 миллиона, сообщает. Кроме того, журналисты напомнили, что совсем недавно предупреждали о вполне вероятном мошенничестве со стороны создателей SQUID – на это, в частности, указывало множество грамматических и орфографических ошибок на сайте создателей криптовалюты, а также тот факт, что цифровые активы можно было только приобрести и невозможно продать.

– Криптовалюта стоит только того, что кто-то готов за нее заплатить. И если правила гласят, что вы даже не можете продавать, значит, вас просто обманули. Простите, ребята, – сообщили на сайте издания.

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