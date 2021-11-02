Немецкая принцесса российского происхождения рискует остаться без замка

Мариенбург по праву считается одним из самых красивых и живописных построек Германии. Фото: Shutterstock

67-летний принц Эрнст Август V Ганноверский подал в суд на своего 38-летнего сына наследного принца Эрнста Августа Ганноверского с требованием вернуть замок Мариенбург, расположенный в федеральной земле Германии Нижняя Саксония.

Мариенбург по праву считается одним из самых красивых и живописных построек Германии. Построенный в XIX веке в качестве летней резиденции для последнего короля Ганновера Георга V, неоготический замок как магнитом притягивает туристов. Однако с 2019 года о судьбе дворца идут споры, поскольку его содержание обходится в немалые суммы, а на полный ремонт необходимо собрать более 25 миллионов евро, сообщает Aussiedlerbote Zeitung.

В связи с этим собственность рода Вельфов, одной из старейших европейских династий, к которой принадлежат принцы Ганноверские, планировалось продать правительству федеральной земли. Впрочем, позже представители семейства передумали.

В 2018 году принц Эрнст Август-младший за символическую сумму в 1 евро продал Мариенбург компании Klosterkammer Hannover, которая совместно с правительством Нижней Саксонии должна будет заняться ремонтом замка.

Как Эрнст Август V намерен оспаривать сделку – пока неясно, но известно, что первое заседание суда по вопросу судьбы исторического замка назначено на 25 ноября.

Что касается принцессы, рискующей остаться без фамильной недвижимости: в июле 2017 года (примерно за полгода до исторической продажи замка) Эрнст Август-младший женился на дизайнере российского происхождения Екатерине Малышевой, которая и получила титул принцессы в результате бракосочетания.