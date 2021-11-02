Вляпались в информационную лужу: Вашингтон и Киев запутались в заявлениях о "российских танках на границе с Украиной"

Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. Фото: Андрей АБРАМОВ

О том, что в Белом доме, в Пентагоне и в разведке США работают матерые провокаторы, известно уже давно. Их невежественную ложь много раз разоблачали российские (да и не только российские!) политики и военные. Как тут не вспомнить «знаменитую» пробирку с липовым «химоружием» Ирака (в ней был, говорят, стиральный порошок), которую показывал генерал Пауэл, или снимок космической разведки США с места падения Боинга на Донбассе, который демонстрировал тогдашний командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Бредлоу, - лайнер был сбит среди лета, а на снимке… виден снег.

Постпред Боливии при ООН держит в руках знаменитое фото Колина Пауэлла с пробиркой во время беседы о фейках в исполнении американских дипломатов. Фото: EAST NEWS

Теперь же появился еще один яркий пример, который показывает, что мошенники-провокаторы из США еще и позорные незнайки в географии.

Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства портал опубликовал спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня (Смоленской области).

По данным этого американского СМИ, подразделения «элитной 1-й гвардейской танковой армии», выдвинулись в Смоленскую область из мест постоянной дислокации в других районах России. Хотя эта область не соседствует с Украиной, а имеет границы только с Белоруссией.

Ну а чтобы повнушительней прикрыть эту брехню, Politico ссылается на анализ британского издательства по военной тематике Jane's. Оно утверждает, что «размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов». В ту же брехливую дуду

30 октября стала трубить и газета The Washington Post. Она тоже заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021». А о том, что российские военные после маневров возвращались в места постоянной дислокации – ни слова. И вот тут случилось невиданное и неслыханное – Киев, союзник США и верный прихвостень США, посадил американских вралей в грязную лужу, которую они сами же и вырыли.

Фланговая стрельба танков на нижегородском полигоне Мулино в ходе основного этапа учения «Запад-2021». Фото Минобороны РФ

1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы. Там также заявили, что проходящие неподалеку от границ Украины маневры военной техники Вооруженных сил России «являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений». Странно все это: то ли в Минобороны Украины пропустили мимо ушей указание Пентагона врать в унисон, то ли отважились хоть раз сказать правду. Хотя и включили на всякий случай задний ход и стали «отмазывать» американцев - информацию о переброске российских войск к границам Незалежной в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий».

А Пентагон тем временем продолжает раздувать антироссийское кадило: по словам пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби, США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. У Вашингтона «любые шаги по эскалации или агрессивные действия России вызывают беспокойство».

А на фоне этой надуманной российской «эскалации» командование военно-морских сил США уже подсуетилось и нашло причину для переброски в Черное море двух боевых кораблей 6-го флота. Ну чтобы правдоподобней выглядела реакция на взятую с потолка российскую танковую «угрозу». Которую в Киеве откровенно назвали «элементом специальных информационно-психологических действий». Или по-простому – дезинформацией. Кстати, генералы Незалежной тоже недавно вляпались в такую же грязную информационную лужу, которую сами же и выкопали: Генштаб гордо объявил о первой успешной атаке дронов на позиции донецких ополченцев, а вскоре министр обороны Украины… опроверг это сообщение. Какие учителя по ту сторону океана, такие и ученики в Киеве…