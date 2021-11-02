Любовь за прививку: В Австрии начали прививать от ковида в борделях

В австрийских борделях нынче могут вакцинировать не только мужчин, но и женщин и даже детей. Фото: EAST NEWS

Как только не завлекают народ на вакцинацию. Но дальше всех зашли, похоже, в Австрии. Там прививочный пункт открыли прямо в борделе. Идея пришла в голову сотрудникам одного из таких увеселительных заведений Вены, которые решили выдавать свежевакцинированным ваучер на 30 евро.

Все официально — проституция в стране легализована, главное соблюдать правила. За жрицами любви присматривают медики, так у администраторов домов терпимости хорошие связи с чиновниками от медицины. Договориться о том, чтобы выписать пару девушек в белых халатах (настоящих медсестер, а не профессионалок другого рода в костюмах) было несложно.

- Мы решили предложить более привлекательную альтернативу другим вариантам вакцинации, - с улыбкой раздает комментарии журналистам директор борделя Funplast Кристоф Лиелахер.

А вариантов этих немало — по крайней мере в Вене. Теперь там шутят, что в городе действует правило 5B, описывающее, где можно привиться: Bus (автобус для вакцинации), Bim (передвижной прививочный пункт в трамвае), Boot (мобильные прививочные пункты на лодках, которые плавают по Дунаю), Billa (сеть магазинов «Билла») und Bordell (тут все понятно).

В духе европейской толерантности — никакой дискриминации при вакцинации в доме терпимости нет. Уколют не только мужчин, но и женщин, да даже детей, хотя обычно подобные заведения не пускают на порог тех, кому меньше 18. Правда, привиться в борделе можно только во второй половине дня в понедельник — явно не самое популярное время у завсегдатаев подобных заведений. Да и ваучер на 30 евро действует далеко не на все услуги, можно, например, попариться в сауне в приятной компании.

Первым воспользовался соблазнительным предложением молодой человек по имени Окан. Вообще коренные австрийцы в массе своей давно дисциплинированно укололись, а вот среди приезжих вакцинация не так популярна.

- У нас в клубе много мигрантов, поэтому подобная акция стала идеальным решением, - говорит Лиелахер.

Понятно, что со стороны владельцев борделей это все никакая не благотворительность. Они, как и любой другой бизнес, заинтересованы в том, чтобы пандемия со всеми ее ограничениями поскорей осталась в прошлом. Как подсчитали журналисты, венские бордели из-за коронавируса потеряли до половины выручки.