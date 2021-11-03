Выиграй от 50 до 100 тысяч рублей на «Черной пятнице»

Фото: Shutterstock

Ноябрь значит скидки! Распродажи под эгидой «Черной пятницы» стали традицией и в России. Расчетливые покупатели к ним уже готовятся. Пишут шорт-лист желаемых товаров, сравнивают цены на разных площадках, чтобы после объявления акции понять, насколько выгодные сделки предлагают магазины.

При этом покупка крупных вещей даже с учетом скидок - это большая нагрузка на семейный бюджет. К таким приобретениям нужно готовиться, копить деньги. Ведь если брать ту же технику в кредит - переплата банку может съесть всю получившуюся выгоду. Поэтому, чтобы сделать покупки в дни распродаж наиболее выгодными, помимо скидок, нужно использовать и другие возможности для экономии. Например, рассрочку.

Совкомбанк в ноябре запускает акцию «Черная пятница с Халвой». По ней можно получить рассрочку до 24 месяцев (а это тоже экономия). Вот что для этого нужно сделать:

- Скачать мобильное приложение «Халва – Совкомбанк»;

- В приложении в разделе «Только для вас» активировать акцию «Черная пятница с Халвой»;

- Совершить от 5 любых покупок в течение акции на сумму от 10 тысяч рублей у партнеров Халвы.

После активации акции клиенту на 30 дней будет бесплатно подключена подписка «Халва.Десятка». Она дает 10 месяцев рассрочки на любые покупки у партнеров. С 15 по 28 ноября рассрочка увеличится до 24 месяцев.

- В отличие от традиционной акции, которая обычно длится не более недели в конце ноября, «Черная пятница» для держателей карты «Халва» будет идти почти месяц. В этот период наши клиенты смогут делать любые покупки в длительную рассрочку у всех партнеров нашей сети, которая насчитывает свыше 240 тысяч офлайн- и онлайн-ретейлеров, - поясняет Александр Дворский, директор национальной системы рассрочки «Халва» Совкомбанка.

Более того, в рамках акции будут разыграны денежные призы. Общий призовой фонд в миллион рублей разделят с помощью розыгрыша среди тех, кто выполнит условия акции по количеству и объему покупок (см. выше). Всего выберут 15 счастливчиков:

- С 1 по 14 ноября - 5 призов по 100 000 рублей (среди тех, кто зарегистрировался в этот период);

- С 15 по 28 ноября - 10 призов по 50 000 рублей (среди тех, кто зарегистрировался в этот период и тоже выполнил главное условие акции).

Как поясняют в Совкомбанке, денежные призы там всегда разыгрывают с помощью генератора случайных чисел. Во время розыгрыша будет идти съемка и трансляция в социальных сетях. После этого списки победителей (со скрытыми персональными данными) будут вывешены на официальных страницах банка. Победителей розыгрыша объявят до 31 декабря этого года, а наградят - не позднее 15 февраля 2021 года.

Чтобы покупки были еще удобнее, на Халва Маркете уже собрана подборка классных товаров, которые можно купить в рассрочку на 24 месяца, а еще сделан расчет ежемесячных платежей.