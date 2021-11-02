«Родная кровь»: Внебрачный сын Игоря Крутого пришел на семейный праздник

Игорь Крутой с внебрачным сыном Яковом. Фото: Инстаграм.

Знаменитый композитор Игорь Крутой - многодетный отец: старший сын Николай появился в первом браке 67-летнего маэстро. Вторая жена Ольга родила ему дочь Александру. А три года назад Игорь Яковлевич узнал о том, что у него есть внебрачный сын Яков. Экспертиза ДНК подтвердила, что нежданный наследник — его родная кровь. С тех пор Яков влился в семью. Близкие музыканта тепло приняли его, о чем свидетельствует видео, которым Крутой поделился на своей странице в Инстаграме. Накануне старшему сыну композитора исполнилось 40 лет. По этому случаю Крутой устроил в своем доме семейный праздник, на который пришел и Яков.

Судя по всему, оба брата подружились: они мило общаются и держатся по-родственному. В ролике за праздничным столом можно увидеть маму композитора Светлану Семёновну. Она подняла тост за старшего внука: «Здоровья, любви. Чтобы достиг всего, что хочешь».

Брат Николая Яков тоже высказал ему свои пожелания: «Я желаю тебе только счастья, здоровья и, чтобы рядом были только близкие люди».

Яков пришел поздравить с 40-летием старшего сына Игоря Крутого Николая. На фото они со своей бабушкой - мамой Игоря Яковлевича. Фото: Инстаграм.

Тост за сына мужа подняла и супруга Крутого Ольга. А вот их общей дочери Александры в этот вечер не было в кругу семьи. В этом году 18-летняя Саша стала студенткой. Девушка поступила в престижный университет Майами. Александра с рождения живет вместе с мамой Ольгой в США, бывая в России, где живет и работает ее отец, только наездами. Теперь, из-за студенческой жизни, девушка наверняка будет наведываться на историческую родину еще реже. Стоимость обучения в университете Майами составляет 21 тысячу долларов в год для иностранцев и 13 тысяч долларов в год - для обладателей паспорта США. Впрочем, не исключено, что Саша, с рождения живущая за океаном, имеет американское гражданство. В этом случае учеба обойдется ей не так дорого.

О существовании внебрачного сына Крутой не знал долгие годы. В 90-е годы у него был бурный, но короткий роман с продавщицей одного из столичных магазинов, в котором отоваривались дефицитом все знаменитости. Когда Крутой бросил ее, девушка снова вышла замуж. Мальчика воспитал отчим, все эти годы любивший Якова как родного. Когда Яков объявил, что его отец - Игорь Крутой, отчим очень обиделся, поскольку молодой человек резко оборвал всяческое общение с ним. Кроме того, Яков сменил отчество и фамилию. Мужчина уверен, что его сыну вскружили голову деньги и слава семьи Крутых. Тем более, что Игорь Яковлевич купил для молодого человека особняк в подмосковном поселке Крекшино (дом раньше принадлежал Льву Лещенко) и подарил машину.

Сыновья композитора сумели подружиться. Фото: Инстаграм.

Сейчас Якову 30 лет, он женат и скоро станет отцом.

- Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам, - рассказывал Игорь Крутой в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. - Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии - обращайтесь к нему! А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек.

У Игоря Крутого уже есть трое внуков – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз. Последняя – дочь падчерицы композитора Виктории. Когда Игорь Яковлевич женился на Ольге, то сразу принял Вику и воспитал ее как родную дочь.