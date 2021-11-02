6 мифов об алкоголе, в которые пора перестать верить

Фото: Shutterstock

Какие же популярные мифы способствуют распространению алкоголизма? Разобраться нам помогает Борис Горный, ведущий научный сотрудник отдела первичной профилактики неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

«Коньяк (водка) отлично согревает в холод»

Так считают те, кто отправляется на прогулку зимой с фляжкой крепкого напитка про запас. Выпил «для сугреву» - и лютый мороз нипочем. А как на самом деле?

- Это опасный миф! - предупреждает Борис Горный. - Крепкий алкогольный напиток не согреет, а только даст ощущение тепла. Оно возникает от расширения сосудов кожи после употребления алкоголя. Но это ощущение таит опасность, потому что на самом деле холод, мороз никуда не денутся и приводят к переохлаждению организма. Не удивительно, что для многих людей такие возлияния на морозе заканчиваются простудой и даже воспалением легких.

«Игристое дарит ощущение счастья»

Отношение к напиткам с «волшебными пузырьками» окружено романтичной аурой. Ах. ну разве можно назвать опьянением это ощущение легкости и эйфории?! Еще как можно!

- Эйфория возникает после употребления любых алкогольных напитков. Но наличие углекислого газа в напитке (будь то шампанское или водка, смешанная с газированным напитком) усиливает эффект опьянения, - разъясняет эксперт. - Благодаря этим «пузырькам» алкоголь быстрее всасывается в слизистую желудка, быстрее попадает в кровь и, соответственно, быстрее появляется это ощущение эйфории. Но так же быстро после этого начинается распад этилового спирта и снижение уровня серотонина - и вместо легкости и эйфории приходят совершенно противоположные ощущения.

«Настоящие мужики пьют пиво»

Это утверждение поддерживается рекламным образом любителей пива - на экране это крепкие, жизнерадостные мужчины. А на самом деле?

- Это миф! Пиво калорийно, кроме того в нем содержатся фитоэстрогены - аналоги женских половых гормонов. Поэтому у любителей пива фигура меняется совсем не в мужественную сторону: растет живот, появляются жировые отложения на груди. Злоупотребление пивом может привести даже к проблемам в интимной сфере, - предупреждает Борис Горный. – Либидо снижается, кстати, как у мужчин, так и у женщин, употребляющих много пива.

«Алкоголик - это опустившийся человек. А я просто культурно выпиваю»

Так думают те, кто пьет каждый день, превращая это в некий ритуал: красивая посуда, сервировка, качественная закуска. Для таких посиделок многим даже компания не нужна. И чем со временем грозит традиция регулярно культурно выпивать?

- Это самый опасный миф! Именно поэтому такие люди с удивлением узнают о том, что у них уже есть симптомы зависимости. При этом они могут быть социально адаптированы, у них есть семьи, работа. Эта зависимость не проявляется внешне или в поведении, все выясняется только во время беседы с человеком и его ответов на определенные вопросы, - рассказал Борис Эммануилович.

- Какие симптомы зависимости могут стать тревожным звоночком?

- Во-первых, для достижения одного и того же эффекта эйфории человеку требуется большее количество алкоголя. Если раньше, например, ему хватало бокала вина или пару рюмок водки, то со временем этого уже становится мало. Второй симптом - тяга к алкоголю. У человека психическая зависимость, без алкоголя он чувствует себя плохо. И даже предчувствие того, что сейчас можно будет выпить, уже поднимает настроение. Еще один синдром - утрата количественного контроля, когда человек не может остановиться и выпивает больше, чем планировал. И один из финальных - абстинентный синдром или похмелье, когда человеку надо выпить на следующий день, чтобы снять тяжелые похмельные симптомы.

«Выпивка помогает снимать стресс. Без нее было бы еще хуже»

Есть теории неких «лечебных доз» алкоголя, которые полезны для здоровья. В первую очередь для нервной системы: выпил - успокоился, снял стресс, предотвратил катастрофу в области сердечно-сосудистой системы и т. п. А в реальности все не так.

- В 2018 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование, посвященное статистике употребления алкоголя и его последствиям. Один из выводов этого исследования - нет безопасных уровней потребления алкоголя. Любое его количество вредно для здоровья. Алкоголь - канцероген. А у канцерогенов отсутствует пороговый эффект, поэтому любое их количество увеличивает риск развития опухолей. Можно сколько угодно говорить о том, что бокал вина защитит вас от инфаркта, но в то же время он увеличивает риск рака толстого кишечника или молочной железы. Это успокоит тех, кто пьет вино для профилактики болезней сердца? Этиловый спирт, который входит в состав любого алкогольного напитка, - яд, отравляющий все системы организма.

Кстати, алкоголь относится к депрессантам. Неслучайно более половины самоубийств люди совершают в нетрезвом виде. И если каждый раз заливать стресс алкоголем, это может закончиться очень печально.

«От хорошего спиртного не сопьешься»

Девиз сторонников этой версии - «лучше меньше, да лучше». Мол, если покупать исключительно дорогой качественный алкоголь и пить в небольших количествах, то здесь и близко нет ничего общего с алкоголизмом. Но это еще одно заблуждение.

- Совершенно не имеет значения - хорошее спиртное употребляет человек или плохое. Во всех спиртных напитках основной компонент - этиловый спирт. И эффект один. Правда, в плохих напитках есть еще и другие вещества, которые обладают еще более токсичным действием. И риск отравиться ими гораздо выше. Но спиться можно и самым дорогим качественным алкоголем. Кстати, умирают алкоголики не потому, что часто пьют сомнительные паленые напитки, а просто потому, что слишком много пьют.

ВОПРОС РЕБРОМ!

Можно ли вылечить алкоголика, чтобы он знал меру в употреблении спиртного?

Оказывается, если зависимость от алкоголя уже есть, то избавиться от нее можно только радикальным способом. То есть вообще не пить спиртное. Алкоголики в большинстве случаев не могут вернуться к состоянию, когда можно выпить бокал вина или пару рюмок коньяка и на этом остановиться. А вот совсем отказаться от употребления алкогольных напитков можно. Даже хроническим алкоголикам, которые пили много лет, удается справляться с этой зависимостью.