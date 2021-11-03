Стоит ли бояться глобального потепления

На климатическом саммите в Глазго Борис Джонсон и Эммануэль Макрон определяют длину «провода от климатической мины». Фото: REUTERS

Выступающие на климатическом саммите в Глазго руководители стран один за другим пугают граждан приближающейся катастрофой, клянутся в верности делу борьбы с глобальным потеплением и обещают сократить выбросы парниковых газов до нуля уже к середине текущего века. И в ближайшие две недели хор клятв и угроз будет только нарастать.

ОСНОВА ЖИЗНИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМОУБИЙСТВА

Уже в первый день саммита хозяин мероприятия, британский премьер Борис Джонсон призвал лидеров стран поскорее выбрать и перерезать провод от климатической мины, что неоднократно и всегда успешно проделывал уроженец Шотландии Джеймс Бонд. Возможность ошибиться проводами на саммите, к счастью, не обсуждалась. Генсек ООН Антониу Гутерриш убеждал всех «не рыть себе могилу» и «перестать убивать себя углеродом», что само по себе непростая задача: углерод является основой жизни, и это не лучший инструмент для самоубийства. Чуть не проспавший выступления коллег Джо Байден тоже нагнал тумана, назвав изменения климата «вызовом самой нашей жизни» и пообещав потратить на борьбу с ними столько денег, сколько развитые страны еще не видели.

На еще не отошедших от Хеллоуина граждан это мракобесие производит сильное впечатление, судя по женскому маршу за климат в Сенегале и арестам раввинов-экоактивистов в Нью-Йорке. Даже гранит британской науки дал трещину: группа ученых во главе с сэром Дэвидом Кингом из Кембриджа предложила нарастить лед в Арктике, распыляя искусственные облака с моторных лодок.

Люди, живущие к Арктике ближе, чем британские ученые, наверняка бы удивились такому способу, но кто же их спросит. К тому же им некогда изучать теорию. К моменту начала саммита в Шотландии на большей части арктических территорий и далеко за их пределами лед стараются не нарастить, а счистить с дорог и других видов инфраструктуры, и о глобальном потеплении знают только понаслышке. В Якутске сегодня - 9, в Салехарде -14, в Нарьян-Маре -18. Там не отказались бы от потепления и небольшой оттепели. И солнце бы не стали облаками закрывать, правда, с этой задачей полярная ночь и без людей справляется.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ ВЫРОСЛА

Для северных стран, к которым относится Россия, и не только для них, глобальное потепление несет больше пользы, чем вреда. И речь не только о хорошем настроении и купальном сезоне. По подсчетам исследователей Принстонского университета Хосе Альвареса и Эстебана Росси-Хансберга, на которых ссылается Forbes, каждый градус прироста температуры в северных странах приводит к увеличению производительности труда на 8,9%. «А в некоторых районах Аляски, Севера Канады, Гренландии и Севера России производительность в модели, учитывающей глобальное потепление, оказывается вдвое выше».

И это легко объяснить. С повышением температуры снижаются расходы на отопление, строительство, инфраструктуру, транспортировку продукции. Растут урожайность зерновых и площадь пахотных земель, увеличиваются трудовая миграция и приток инвестиций. А рост производительности труда и развитие инфраструктуры оказывают самое позитивное влияние на экономический рост и благосостояние населения. В модели американских ученых глобальное потепление в холодных странах способствует повышению благосостояния на 14%, а реального ВВП - на 4% в год.

К тому же пользу глобального потепления смогут почувствовать не только холодные, но и самые теплые страны. Группа ученых из китайской академии наук установила связь между потеплением и количеством осадков в африканском Сахеле - полузасушливом регионе, переходной зоне между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге. По их расчетам, более сильное испарение с поверхности океана принесет жителям пустыни дожди и увеличит доступность водных ресурсов больше чем в 2 раза.

Да и всем остальным жителям Земли потепление приносит ощутимую выгоду. Увеличение доли углекислого газа в атмосфере вместе с ростом температуры привело к увеличению урожайности всех посевов, которое, кстати говоря, не только позволяет кормить растущее население мира, но и помогает России увеличивать продовольственный экспорт. Причем лучше растут не только злаки, но и деревья. Ученые Гарварда выявили, что с 1992 по 2015 год скорость поглощения углекислого газа деревьями (а значит, и их рост) увеличилась в 2 раза. Для России, страдающей от лесных пожаров, это помогает быстрее восполнять потери леса. Несмотря на огонь и вырубки, за последние 10 лет площадь наших лесов увеличилась на 4,3 млн га, а объем поглощения углекислого газа - на треть, что позволило полностью компенсировать потери от вырубки тропических лесов.

НОВАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Но в Глазго позитивных последствий изменения климата предпочитают не замечать. Внимание участников сконцентрировано на якобы надвигающейся катастрофе, для предотвращения которой нужно идти на новые жертвы и лишения. Звучат призывы отказаться от ископаемого топлива, мяса, путешествий, обогрева, надежного энергоснабжения, от других благ цивилизации. Спорить с таким подходом очень сложно, тем более что его поддерживают политики, для которых вопросы сохранения климата стали чуть ли не главным орудием конкурентной борьбы.

В солидном американском издании Foreing Affairs в преддверии саммита вышла большая статья о новой планетарной политике, в которой на полном серьезе предлагается передать заботу о природных ресурсах с национального на глобальный уровень, поскольку неразумные национальные правительства без присмотра международных институтов будут «эксплуатировать природный капитал Земли до полного истощения». Возглавить международные усилия в отношении контроля над национальными правительствами, естественно, предлагается Соединенным Штатам, без которых «любые такие усилия потерпят неудачу».

Проще говоря, климат должен помочь Штатам контролировать развитие суверенных государств под прикрытием международных институтов, что и так уже происходит в отношении Евросоюза и целого ряда других стран. Очевидно, поэтому президент Байден обвиняет в неудачах климатической повестки страны, которые обладают реальным суверенитетом и хотят сами распоряжаться своими ресурсами. «Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса, и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», - объяснил Байден журналистам по итогам саммита G20 в Риме.

С таким подходом в любых неудачах климатической повестки виноватыми будут страны, для которых суверенитет еще не стал пустым звуком. Вероятно, поэтому на саммите в Глазго не присутствуют главы России, Китая, Бразилии, Турции и некоторых других развитых стран. Но это не значит, что граждан этих стран не заботят вопросы экологии и климата.

Важно!

Вклад России

На саммите «большой двадцатки» в Риме Президент России Владимир Путин привел несколько ярких доказательств, что вклад России в сохранение климата не просто соответствует, но и превышает вклад других стран. «За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах «семерки», - заявил Путин и предложил сосредоточить усилия мирового сообщества на поддержке наиболее результативных экологических проектов. «Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах».

В каком-то смысле это заявка на свой путь решения климатических и экологических задач, важных для сохранения природной среды, - не только в России, но и в других странах. Как сказал перед выездом в Глазго спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев: «Наша позиция такая: каждая страна будет бороться с изменением климата с помощью своего рецепта, потому что единого решения нет. Мы начинаем двигаться с поглощения, дальше энергоэффективность, технологическая модернизация и снижение углеродоемкости в производстве».

А значит, за гречкой можно пока не бежать. Сами поможем партнерам, если замерзать начнут. Опыт есть: не бросили же европейцев, когда у них ветряки остановились.