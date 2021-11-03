Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Задача не закрыть курорты, а ограничительными мерами подтолкнуть людей к вакцинации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

ОТКРЫТО 28 КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ

– Вениамин Иванович, два года страна живет в жестком режиме ограничений, связанных с коронавирусом. Как край справляется с такими вызовами?

– Пандемия – вызов для мира, страны, для всех нас. Эпидситуация в крае напряженная. Коронавирус продолжает ставить антирекорды, и мы уже достигли пиковых значений заболевания. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. К сожалению, каждый день скорые привозят новых пациентов. Все чаще в реанимациях оказывается молодежь. Сейчас в крае открыты 28 ковидных госпиталей, в них осталось свободно порядка 20% коечного фонда. Все это заставляет меня как губернатора принимать решительные меры в борьбе с заболеваемостью, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Я не могу допустить, чтобы ситуация приблизилась к критической, когда врачи просто не смогут оказывать помощь. И здесь не может быть никакого популизма, только полное осознание того, что это крайняя необходимость, в том числе и при введении каких-либо ограничений.

– Вы сейчас говорите про ограничения, которые ввели в разгар туристического сезона?

– Да. В августе мы первыми в стране приняли ключевое и непопулярное решение – все отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Сегодня вся Россия знает, что иначе туристам делать на наших курортах нечего. В период этих ноябрьских дней также ввели ограничения: теперь невакцинированные не могут посещать рестораны, досуговые учреждения. Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он живет в своей домашней локации и не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился. Надеюсь, нерабочая неделя и те меры, которые мы приняли на уровне региона, вместе поспособствуют улучшению ситуации с заболеваемостью. Всем нам важно поберечься в выходные. Эти дни даны не для поездок и путешествий, а чтобы ослабить хватку ковида.

Но все-таки защититься от коронавируса, и скорее вернуться к нашей прежней жизни поможет только вакцинация. И сегодня нам жизненно необходимо наращивать ее темпы. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 80% жителей Кубани.

ТУРИСТЫ МОГУТ ПРИВИТЬСЯ В ОТЕЛЯХ

– Можно сказать, что у краевой власти налажен диалог с жителями в плане вакцинации?

– Мы должны убедить людей вакцинироваться, а они – нам поверить. Считаю, что диалог есть. Когда я вводил эти ограничения, не скрою, мне коллеги говорили «давай закроем регион», но сегодня важно – не закрыться и не закрыть санаторно-курортную отрасль. Моя задача не запретить въезд на курорты края, а ограничительными мерами лишь подтолкнуть людей к вакцинации. Тем более, что для этого созданы все условия: туристы могут привиться даже в наших отелях. К тому же мы не отправляем домой заболевших гостей Кубани, а лечим в наших ковидных госпиталях. Конечно, это огромная нагрузка на экономику и в целом всю систему здравоохранения. Но главная ценность – человеческая жизнь. Поэтому мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы вакцинировалось как можно больше людей.

Мы не можем поставить под угрозу жизни жителей гостеприимной Кубани. Мы рады каждому отдыхающему, но вакцинированному. Благодарен всем жителям и гостям, кто уже привился.

– Насколько актуальна для Кубани проблема поддельных сертификатов о вакцинации?

– Вирус агрессивный, его распространение молниеносное. И многие проблемы, с которым сталкивается наша система здравоохранения, решаются, что называется, «с колес». И пока мы разворачиваем дополнительные койки, открываем новые ковид-госпитали, занимаемся обеспечением кислородом больниц, находятся люди, которые покупают поддельные сертификаты, подвергая опасности себя и окружающих. Увы, на койках мы действительно видим невакцинированных людей. Врачи, работающие в «красных зонах», отмечают, что болезнь у непривитых протекает тяжело, с осложнениями. К тому же, протокол лечения у пациентов с прививками и без – разный. Если человек с липовым сертификатом не признается в фальсификации, его будут лечить как привитого, что может привести к летальному исходу.

Ситуация с покупкой справок наблюдается по всей стране. Надеюсь, людей остановит тот факт, что приобретение и использование фальшивки несет за собой уголовную ответственность.

– О каких губернаторских решениях сожалеете, а какие пошли, по вашему мнению, на пользу?

– Решения, о которых приходится сожалеть, это те, что не приводят к результату. Бывает они не находят поддержки. Но часто получается, что люди лишь потом соглашаются с тем, что это был единственный правильный путь.

Вот, например, пандемия. Сейчас многие подходят и благодарят. Но когда только начали вводить ограничения, я знал, что меня не поймут. Почему я разделил районы, ограничил перемещение между ними? Потому что в 30% края ковид бушевал вовсю, а в 60-70% - его еще не знали. Поэтому мне нужно было не допустить его быстрого распространения. Это дало нам время, чтобы открыть и оснастить ковидные госпитали, врачам – наработать практику, создать регламенты, протоколы лечения. Тем временем, ученые разрабатывали вакцину. Да, было возмущение, но я четко понимал, убедить людей в том, что все делается во имя их благополучия, будет сложно. Главное было это пережить, дать жителям Кубани время, и тогда поймут, что иначе было нельзя. Было сложно, но так мы сохранили стабильность и развитие края.

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Напомним, с 1 ноября на Кубани действуют дополнительные антиковидные ограничения

Отдельные категории жителей должны соблюдать режим самоизоляции. Предприятия общепита могут работать до 23:00.

С 1 ноября в Краснодарском крае:

– Организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями*.

*Исключение – организации, деятельность которых не может быть ограничена по Указу Президента РФ от 11 мая 2020 года №316.

– Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями; всем жителям старше 65 лет; невакцинированным жителям старше 60 лет – необходимо соблюдать режим самоизоляции*.

*Исключение – случаи, указанные в постановлении. В их числе, обращение за экстренной медпомощью, поход на работу, в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных, прогулки с детьми на придомовой территории, следование в санаторий и т.д.

– Предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00.

– Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам при вакцинации 2 выходных дня с сохранением зарплаты или добавлять 2 дня к ежегодному оплачиваемому отпуску.

При этом продолжают действовать и ранее введенные ограничения. По 7 ноября в Краснодарском крае:

– Приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключения – мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

– Проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.

– На курортах Краснодарского края федерального и краевого значения посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR- кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании*.

*К курортам федерального и краевого значения на Кубани относятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.