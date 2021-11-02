Владимир Кехман сорвал портрет Эдуарда Боякова, чтобы сделать приятное Татьяне Дорониной

Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ

Вчера поздно вечером мы узнали новость: худрук МХАТ им.Горького Эдуард Бояков уволился из театра.

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду», - написал Бояков у себя в Facebook.

А сегодня уже начался… цирк с конями. Новый Генеральный директор Художественного театра Владимир Кехман (назначен 27 октября) показывает фокус с исчезновением портрета Боякова. Это видео разошлось по соцсетям.

- Татьяна Васильевна (Доронина), смотрите. Оп, и нет его! – Владимир Кехман срывает в портретном фойе фотографию Эдуарда Боякова. Судя по всему видео записано для Татьяны Дорониной. – Люблю вас очень! Спасибо большое вам за все!

Еще недавно поборники традиций костерили Боякова за то, что он пригласил в МХАТ Ольгу Бузову, называли это пошлостью и акционизмом. Но действия нового гендира Владимира Кехмана даже и не знаешь как назвать. Тут и пошлость, и акционизм, и хамсто смешались в одном флакое. На ниве акционизма Боякову с Бузовой до уровня Кехмана еще тренироваться и тренироваться.

Новый Генеральный директор Художественного театра Владимир Кехман (назначен 27 октября) показывает фокус с исчезновением портрета Боякова. Это видео разошлось по соцсетям. Фото: СОЦСЕТИ

Наблюдательные люди заметили, что в портретом фойе по-прежнему висит фото писателя Захара Прилепина. Его Кехман почему-то не сорвал. Почему? Бояков и Прилепин пришли в МХАТ вместе. То ли Кехман не знает, что Прилепин Захар из команды Боякова? То ли, наоборот, знает, что Прилепин, хоть и отказался от депутатского мандата, но не ушел из большой политики. Его портрет лучше не трогать даже ради эффектного кадра. Но вот вопрос: надолго ли эти чудачества и фокусы в Московском Художественном театре?

Увольнение Эдуарда Боякова стало неожиданностью и для министерства культуры РФ.

«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно Уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — сообщили в пресс-службе Минкульта.

И тут возникает еще один вопрос: что вообще происходит в театральном королевстве и в отделе, который отвечает в Минкульте за театры?

Неделю назад, жаловался Председатель СТД Александр Калягин. Он узнал, что Константин Хабенский возглавил МХТ им. А.П. Чехова вместе со всеми из Интернета… А следом - другая новость и тоже из Интернета – Владимир Кехман назначен генеральным директором во МХАТ им. М. Горького. Хотя Калягин направлял письмо в Министерство культуры РФ, в котором называл своего кандидата. Но ему даже не ответили. Мнение СТД РФ было проигнорировано. Теперь, похоже, и мнение Минкульта кем-то проигнорировано…

Сегодня в МХАТ им.Горького прошло два собрание. Одно – коротенькое, презентационное, типа знакомства. Ничего интересного. И второе – закрытый сбор труппы. Как рассказали наши источники, Владимир Кехман просил актеров (точнее настаивал) подписать письмо в поддержку возвращения в театр … 88-летней Татьяны Дорониной. Про творческие планы новый руководитель, разумеется, не говорил… Похоже, это вообще мало кого в театрах уже интересует.

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