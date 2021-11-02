Кому достанутся миллиарды МХАТ им.Горького

Возглавить театр должен был «правильный» человек и Владимир Абрамович Кехман в этом смысле являлся просто идеальным кандидатом. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Немногочисленные московские театралы преисполнились оптимизма и возгласили, что назначение Владимира Кехмана генеральным директором МХАТа с последовавшей за этим отставкой амбициозного Эдуарда Боякова, знаменует грядущее воссодинение двух Московских Художественных Театров — МХТ им.Чехова и МХАТ им.Горького. Трагическое разделение великой труппы, случившееся в 1987 году, таким образом будет преодолено.

Патриарх сцены — Татьяна Доронина спокойно уйдет на покой исполнив свое великое жизненное задание. А Владимир Абрамович Кехман, как лорд-канцлер передаст (возможно) творческий процесс в руки Константина Хабенского или какого-нибудь другого достойного человека.

Только не будет этого.

Трехлетнее яростное противостояние вокруг МХАТ, которое началось сразу после назначения на должность художественного руководителя и генерального директора — основателя театра «Практика» и театральной премии «Золотая маска» Эдуарда Боякова — было не про искусство.

Это — история про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре, 23.

Все банально. Но, цена вопроса, как говорят - от 10 до 20 млрд рублей. Большой куш...

Поэтому, война против неудобного и недоговороспособного Боякова велась целых три года.

Бузова, Доронина, Прилепин и прочее скандальное шапито — не более чем информационные поводы, которые отрабатывались заинтересованной группой лиц с привлечением праздной публики.

Бояков мог быть традиционалистом или модернистом, ставить «Лавра» или «Голую пионерку», ставить спектакль про Сталина или про академика Сахарова - все это не имело ровным счетом никакого значения.

Возглавить театр должен был «правильный» человек и Владимир Абрамович Кехман в этом смысле являлся просто идеальным кандидатом.

Фигурант нескольких многомиллиардных уголовных дел в России, человек признанный Лондонским судом виновным в мошенничестве, назначен генеральным директором именно для того, чтобы тихо закрыть МХАТ им. М.Горького на реконструкцию.

Использование же Т.В.Дорониной в этой бизнес-схеме мне лично больше всего напоминает цыганский бизнес, когда безногих инвалидов, каждое утро вывозят на перекресток для сбора милостыни.

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