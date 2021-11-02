Эксперт по ароматерапии рассказала, как эфирные масла могут помочь восстановить обоняние после COVID-19

Ароматерапевт Анна Семенова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Самое великое искусство – научиться жить в своем теле и пользоваться всеми его ресурсами. Есть разные методы гармонизации своего состояния, улучшения здоровья, иммунитета. И ароматерапия – один из них, - рассказывает ароматерапевт, основатель и руководитель школы ароматерапии «Астарта» Анна Семенова. Эксперт выступила с лекцией в рамках интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету», которую организовала «Комсомолка» вместе с АНО «Ноосфера».

Ароматерапия построена на изучении эфирных масел, поясняет Семенова. Это ароматические компоненты растений, полученные в концентрированной форме разными методами. В основном области применения ароматерапии это профилактика и реабилитация после заболеваний. Сейчас, когда в разгаре эпидемия ковида и никто не отменял сезонные простуды и грипп, особенно остро стоит вопрос укрепления иммунитета для профилактики респираторных заболеваний. То есть инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и поражающим в первую очередь наши органы дыхания. Анна Семенова рассказала, как и чем может помочь для таких целей ароматерапия.

БЕРГАМОТ ПРОТИВ СТРЕССОВ

- В человеческом организме все взаимосвязано. Иммунная система связана больше всего с нервной и гормональной системами, - поясняет эксперт. - Это три регуляторные системы организма, которые управляют всеми процессами. Они как единое целое. Если происходит сбой в нервной системе, мы попали в состояние невроза, стресса, депрессии, то обязательно будет нарушаться иммунитет и гормональный фон. Если нарушается гормональный фон, то будет страдать иммунитет и нервная система.

Сильнее всего по иммунитету бьют стрессы. А ароматы помогают снижать уровень стресса, радует Анна Семенова. Эфирные масла, запахи очень хорошо восстанавливают баланс разных отделов нервной системы.

- Ароматерапия помогает нам стать более устойчивыми, легче относиться к негативным событиям. В первую очередь, этому способствуют «противотревожные» ароматы. Самый сильный из них – эфирное масло нероли. Также хороши в этом плане все цветочные ароматы: сандал, мускатный шалфей, иланг-иланг, - перечисляет специалист.

Кроме того, снизить уровень стресса могут помочь масла-адаптогены. Самые мощные из них - бергамот и кедр.

Но самое главное правило - чтобы аромат был приятен, нравился именно вам, подчеркивает эксперт. Так что пробуйте, слушайте разные ароматы, пока не почувствуете тот самый, «ваш».

ЭВКАЛИПТ И ЛАВАНДА - ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОТ ВИРУСОВ

Ароматерапия никогда не заменяет основное лечение, она может служить его дополнением, подчеркивает Анна Семенова. Так же и с профилактикой - на защиту организма от вирусных инфекций работают разные компоненты и методы. И ароматерапия может быть одним из них, работая в комплексе с остальными.

Среди эфирных масел, вдыхание ароматов которых особенно полезно в сезон ковида, гриппа и простуд, эксперт перечисляет такие:

- самые сильные – эвкалипт, чайное дерево, равинтсара и лаванда;

- также хороши чабрец, розмарин, лимон, бергамот, лаванда, мята, лайм, шалфей, мирт, кедр, можжевельник, кипарис, пихта, сосна, имбирь, грейпфрут, кардамон.

«Хорошая идея – принимать ванну с маслами эвкалипта или шалфея, пихты, розмарина, кедра, чабреца. 5-7 капель на ванную. Чабреца - не более 1-2 капель», - советует Анна Семенова.

А вот если заболело горло, то эфирные масла можно применять для полосканий. «Нужно взять половину чайной ложки соды, примерно 150 миллилитров теплой воды комфортной температуры, добавить две капли шалфея и две капли эвкалипта. Хорошенько перемешать с содой, размешать в воде и сделать полоскание», - подсказывает ароматерапевт.

Также можно растирать горло, грудь и пазухи носа массажным маслом. «15 миллилитров основа (оливковое, подсолнечное масло), 4 капли эвкалипта и 4 капли шалфея. Это очень облегчает симптомы заложенности, кашля. Можно капать в нос смесь 10 миллилитров базового масла и 2-4 капли эфирного масла эвкалипта», - делится советом наш эксперт.

БАЗИЛИК, МЯТА И ГВОЗДИКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОНЯНИЯ

Одно из неприятных последствий коронавирусной инфекции - потеря или искажения обоняния. Эфирные масла могут помочь в реабилитации, говорит Анна Семенова.

- Наиболее эффективны для этого масло базилика, мяты, гвоздики, корицы и розмарина. Нужно взять эти пять масел и три раза в день делать упражнения: для каждого масла десять глубоких вдохов, потом следующее. У вас будет всего 50 вдохов. Утром сделали, убрали, в середине дня сделали такой же цикл и вечером повторили.

Секрет в том, что когда ароматические молекулы масел попадают в обонятельный центр, сигналы от них очень быстро передаются в зону распознавания ароматов в мозге. И это помогает восстанавливаться после повреждений, причиненных ковидом, поясняет ароматерапевт.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

Смотреть видеосюжет Какие ароматы лучше всего подойдут для поддержки организма в той или иной жизненной ситуации

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф