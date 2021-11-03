«Теневое ЦРУ» опять взялось за Россию: Польша и Турция думают отнять у нас земли, проигранные ими 400 лет назад

Реджеп Эрдоган прямо с трибуны ООН заявил: «Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце». И всем давно уже понятно, о каких границах мечтает президент Турции... Фото: AP/EAST NEWS

ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ?

4 ноября, в День народного единства, историки и политики наверняка вспомнят, что 409 лет назад, в 1612 году, русское ополчение выгнало из Кремля польских захватчиков. Тогда Польша была крупнейшей в Европе страной - Речью Посполитой*, почти империей от Балтийского моря до Черного, а на востоке - до Смоленска. С тех пор Варшава только теряла влияние и земли, а Россия их собирала.

Нынешняя Турция - тоже лишь тень великой, но много раз битой Россией Османской империи.

Мы привыкли смотреть на этих грозных в прошлом соседей сверху вниз.

А зря.

Они никогда не переставали мечтать об историческом реванше. И именно сейчас у Польши и Турции появились шансы вернуть себе многие земли, которые после распада СССР стали формально «суверенными».

Именно такой прогноз сделал в своей книге «Следующие 100 лет» американец Джордж Фридман - глава разведывательно-аналитической компании «Стретфор», которую еще называют «теневое ЦРУ».

Можно, конечно, отмахнуться: подумаешь, какой-то прогноз... Но фишка в том, что предсказанные Фридманом вещи уже сбываются. И, похоже, Россию ждут непростые времена. Если она ничего не предпримет.

НЬЮ-ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Фридман в своей книге написал, что Анкара начнет экспансию на Кавказ, юг России, в Крым и Среднюю Азию. Возможны военные интервенции, но в основном влияние Турции будет расти за счет экономики и политики. «Черное море станет турецким озером, а страны региона примкнут к новому центру экономического могущества», - написал американский эксперт.

Редкая вещь - прогноз «теневого ЦРУ» в виде книги, а не донесения для разведки США.

- Москва точно не отдаст Крым Турции - ни культурно, ни экономически. Этот полуостров стал для нас символом, поэтому за него будут драться. А вот со странами Кавказа все сложнее. Азербайджан практически уже попал под полное влияние Анкары - достаточно посмотреть на их военное сотрудничество во время последней войны за Карабах, - рассказал «КП» политолог, историк и автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников.

- А что будет с Арменией и Грузией?

- Армения, проиграв войну, сейчас в смятении и, возможно, даже попробует найти новых союзников. Но, скорее всего, вернется к Москве, потому что никто больше защищать ее полноценно не сможет. А вот Грузия продолжит углублять отношения с Турцией, окончательно скатываясь в ее зону влияния.

- Наш Кавказ, Чечня тоже под угрозой?

- Чечня - такой же символ, как Крым, - ее не сдадут. Но у нас на Северном Кавказе и даже в Поволжье, в Сибири живут другие тюркские народы. Речи об их отделении от России, конечно, не идет, но следить за влиянием Турции в таких регионах надо пристально.

- Какое будущее у Средней Азии?

- Здесь Турция может развернуться без оглядки. В Анкаре не бросили идею возрождения тюркского мира. Уже сейчас Туркмения ориентируется на Азербайджан и Турцию. Новый глава Узбекистана будет по-умному строить хорошие отношения со всеми. А вот в Киргизии власть слабее, там регулярные перевороты. Поэтому османы будут пытаться в Бишкеке власть просто перекупить, уговорить их на строительство военных турецких баз. Вся Средняя Азия смотрит турецкие сериалы, ездит учиться в Турцию, - рассказал Пряников, подтвердив прогноз «теневого ЦРУ».

В основном Анкара расширяет свое влияние за счет экономических успехов. С 2002 по 2016 год ВВП России вырос на 59,5%, а ВВП Турции - на 131,3%!

В коронавирус наша экономика просела на 3,1%, а турецкая выросла на 1,8%. В 2021 году Турция пока идет третьей страной в мире по темпам экономического роста и первой в Европе.

У Анкары, конечно, есть проблемы - в Турции сейчас большая безработица и рост цен. Но турки берут пример с США - не сдерживают инфляцию путем давления на бизнес, а наоборот - раздают дешевые кредиты, чтобы экономика и доходы людей росли. И делают ставку на те сферы, которые им приносят не только экономический выигрыш, но и политический - работают на экспансию. Та же индустрия сериалов («турецкий Голливуд») - это и большие деньги, и пропаганда. А военпром с беспилотниками «Байрактар»? Тоже и деньги, и обретение военных союзников.

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

Американец Фридман предсказал постепенное ослабление в Европе роли Франции с Германией и усиление Польши.

«Поляки станут первыми желающими продвинуться на восток и создать буферную зону в Беларуси и Украине», - написал создатель «теневого ЦРУ».

- Россия сейчас оказалась как бы в XVII веке, тогда было такое же положение: сильная Варшава, Стамбул и Москва борются за «дикое поле», нынешнюю Украину. Если какие-то две страны объединятся, они легко победят третью в контроле над территорией, - уверен Пряников.

Эксперт рассказал, что у Варшавы есть свой «польский мир», территории, потерянные во Вторую мировую войну: Западная Украина и Западная Белоруссия.

- Сейчас Польша по темпам экономического роста - одна из первых в Евросоюзе. В стране выросло новое молодое поколение, которое хочет исторического реванша. Я не удивлюсь, если поляки заговорят о реституции на Украине - возвращении отобранных домов, земель и прочего имущества, - говорит эксперт.

Пряников добавил, что Белоруссия постепенно может стать таким же «диким полем».

- А что делать, чтобы сохранить Белоруссию?

- Надо развивать там общественные низовые движения. Мы вечно делаем ставку на конкретных политиков: Лукашенко, Янукович, Кучма, - а лучше влиять на настроения людей. Мы поэтому и Украину почти потеряли, что работали только с властями, а не с большинством жителей. Власть сменилась, и все - страна оказалась нами потеряна.

ИНТРИГИ ЗА СПИНОЙ

А нам что делать?

А вот историк и обществовед Андрей Фурсов рассказал «КП», что усиление Польши и Турции - это часть большого плана англосаксов.

- Сами по себе Турция и Польша никогда бы не укрепились так, как сейчас. Великобритания и Европа целенаправленно вливают деньги в экономики этих стран, чтобы ослабить Россию. Как только Анкара расшатает юг России, она станет не нужна англосаксам. Точнее, так - Эрдоган станет не нужен. То же самое с Польшей - Лондон и Вашингтон используют Варшаву как орудие в борьбе с нами, - считает эксперт.

Фурсов рассказал, что проект «новой Речи Посполитой» невозможен без Белоруссии. В августе 2020 года у британско-американских планировщиков произошел облом с захватом власти.

- Следует ожидать новой попытки подчинения Минска Польше - Запад от своих целей просто так не отказывается, - предостерег историк.

Фурсов предполагает, что России придется идти на более решительные меры, чтобы не сдать Варшаве и Анкаре республики бывшего СССР. Какие же именно меры?

1. Белоруссию надо держать. Ее потеря для нас станет геополитической катастрофой, сказал Фурсов «КП». Пока там внутри страны хватает сил, способных сохранить режим. А дальше - развилка: или поляки устроят новые протесты и протащат своего президента, или мы успеем реализовать последние статьи создания Союзного государства.

2. Влияние России в Средней Азии в будущем будет сокращаться, - прогнозирует эксперт. - Нам банально нечего предложить этим странам. У Советского Союза была идея социальной справедливости, массового образования - за этим люди еще готовы были идти. А сейчас что? Зато Турция разыгрывает свои карты: ислам и пантюркизм. Для одних турки - единоверцы, для других - близкий по крови народ, а для граждан внутри самой Турции предлагается третья карта, козырная - возрождение Османской империи.

Фурсов рассказал, что в Средней Азии мы можем сыграть на страхе перед Китаем и на финансовой зависимости от нас.

«Треть доходов страны в Таджикистане и Киргизии состоит из денег, которые работники присылают из России. Вот надо этим и пользоваться. Появляется где-то плохое отношение к русским - мы перекрываем денежный кран. Только почему-то этот рычаг Москва до сих пор не задействует, а зря».