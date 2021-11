Синхронизация потоотделения – верный признак взаимной симпатии на первом свидании

Синхронизации - вот чего нам порой не хватает. Фото: Shutterstock

Сердца, которые начинают биться, что называется, в унисон, и легкая испарина у обоих или, выражаясь научным языком, синхронизация пульса и потоотделения весьма надежно свидетельствуют о том, что люди, встретившиеся впервые, понравились друг другу. Может быть, даже влюбились. С первого взгляда.

Два верных признака взаимной симпатии обнаружили голландские ученые, которыми руководила Элиска Прохазкова (Eliska Prochazkova) из Лейденского университета (nstitute of Psychology, Cognitive Psychology Unit, Leiden University, Netherlands). О чем сообщили в журнале Nature Human Behaviour, на который ссылается Daily Mail.

Исследования голландцев продемонстрировали: внешние проявление предрасположенности друг к другу ничего не значат, а вот – внутренним – физиологическим – можно верить.

Еще недавно считалось, что о взаимной симпатии, которая вдруг возникла на первом свидании, свидетельствует «язык тела» - те позы, которые принимают встретившиеся. Мол, женщина начнет хотя бы время от времени копировать позы мужчины – если тот ей понравился. И наоборот. В том смысле, что и мужчина станет так поступать. Элиска Прохазкова проверила. И убедилась: ерунда все это.

Ученые находили добровольцев на массовых мероприятиях. Найдя, оснащали их – случайных мужчин и женщин, одиноких, возрастом от 18 до 37 – специальным оборудованием: очками, которые позволяли отслеживать движения глаз, и датчиками, измеряющими частоту сердечных сокращение и степень потоотделения по изменению электропроводности кожи.

«Оснащенные» встречались в особой «кабине для свиданий». Там они общались сериями по несколько минут, то отгороженные друг от друга экраном, то воочию. В каких-то сериях добровольцы молчали, в каких-то разговаривали. А потом выставляли друг другу оценки от 0 до 9 баллов и решали, будут ли они встречаться уже вне экспериментов. Ученые же занимались своим научным делом - регистрировали физиологические реакции подопытных и сравнивали их с теми оценками, которые те выставляли.

В итоге на экспериментальные свидания сходили 148 человек. По их результатам ученые и сделали выводы, что улыбки, ужимки и даже «влюбленные» пристальные взгляды глаза в глаза, ничего не значат. А вот физиологическая согласованность - синхронное потоотделение и пульс – о взаимной симпатии сигнализировала. Добровольцев, почувствовавших влечение друг к другу, примерно в одинаковой мере бросало в пот, а их сердца начинали биться чуть учащенно и опять же почти с одинаковой частотой.

Как потом выяснилось из оценок, которые выставляли друг другу добровольцы, чем сильнее они ощущали взаимную предрасположенность, тем явственнее была у них синхронизация. И наоборот.

Большого практического смысла голландское исследование не имеет. И полезно лишь тем, что подтверждает: искренние обоюдные чувства могут возникнуть и в процессе весьма короткой встречи. Биологические сигналы – скрытые, бессознательные и с трудом поддающиеся регулированию – объективное тому свидетельство.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Семь приемов, которые помогут мужчине понравиться женщине на первом свидании: научный подход

Мужчины и женщины – особенно на Западе – ходят на быстрые свидания (Speed Dating) не только по просьбе ученых и ради их научных экспериментов. Очень многие хотят и в самом деле таким образом познакомиться. Результаты более тысячи подобных встреч проанализировали психологи из Стэнфордского университета (Stanford University in the US). И пришли к выводу: успех свидания, то есть, решение продолжить встречаться, как правило, зависит от того впечатления, которое мужчина произвел на женщину. Так как его произвести? Охмурить ее, выражаясь не научно. Вот несколько советов, основанных собранных данных. То есть, на статистике.

1. Дайте женщине возможность высказаться. Дайте понять, что она вам интересна, как человек. Это, по мнению исследователей, существенно облегчит путь к последующему более тесному контакту.

2. С женщиной надо говорить о ней. Представительницы слабого пола это, оказывается, любят. И, приходя на свидание - даже на первое, чаще используют местоимение «я».

3. Слушая женскую болтовню, мужчине следует периодически прерывать ее и демонстрировать подходящими словами, что он понимает, о чем, собственно, идет речь. Не грех иной раз посочувствовать, заявив, «ну, надо же…не думал, что такое бывает…».

4. Мужчинам не стоит подробно рассказывать женщинам о своей работе.

- Как только мужчины углубляются в подробности своей профессии, женщины теряют к ним интерес, - удивляется профессор Дэн Журавский (Dan Jurafsky) - руководитель исследования. - И свидание заканчивается плачевно.

Хотя, чему тут удивляться? Еще Олег Газманов в одной из своих песен устами ее героя признавал, что зря рассказывал об особенностях рыбацкой профессии: "Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал, а она не хочет слушать..."

5. Женщин привлекают конкретные и уверенные в себе мужчины, которые избегают слов-паразитов – «как бы», «вроде бы.

6. Развеселить собеседницу. О том, что стоит постараться свидетельствует более раннее исследование, которое было проведено в том же Стэнфордском университете: женщины на генетическом уровне предрасположены считать чувство юмора привлекательным. Из снимков их мозга следует: представительницы слабого пола реагируют на смешное сильнее, чем представители сильного.

Ученые уверяют: если мужчине удастся рассмешить женщину своими шутками, то шансы на успешное завершение свидания возрастают на 48 процентов.

7. Согласно прежним представлениям о технике быстрого обольщения, «язык тела» был бы не лишим. К примеру, канадские ученые в свое время уверяли, что, копируя жесты партнерши, можно повысить шансы на успех на 55 процентов. Равно, как и заглядывая ей в глаза. Что, как они считали, представляет собой акт сильнейшего эмоционального воздействия, который создает ощущение близости даже у незнакомых людей. Якобы потому, что, встречаясь с кем-то взглядами, мы возбуждаем участки мозга, связанные с получением награды.