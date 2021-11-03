Семья вундеркинда Алисы Тепляковой планирует уехать за границу

Такими супруги Тепляковы были 10 лет назад, до рождения семерых детей - красивыми и счастливыми. Фото: Личный архив

Алиса Теплякова в свои девять лет уже почти два месяца учится на психфаке МГУ Сложно ли ей, ладит ли с однокурсниками? Спросить саму девочку нет возможности: папа Евгений журналистов к дочери не подпускает. И этот мир, судя по всему, его все больше злит и раздражает.

Есть такая наука - физиогномика. Помогает больше узнать о внутреннем мире человека по чертам лица, мимике, понять его поступки. Мы попросили Артема Павлова, психолога, физиогномиста, эксперта по анализу поведения, провести психодиагностику родителей Алисы по фото, нынешним и десятилетней давности, когда они только поженились. Ведь за это время оба заметно изменились не только внешне. Также предоставили эксперту видеоинтервью РБК от 27 июля. В той передаче Евгений Тепляков участвовал вместе с Алисой, и поведение девочки, особенно то, что она постоянно перебивала взрослых, до сих пор активно обсуждают.

- На свадебных фото Евгений Тепляков кажется крепким, жестким, целеустремленным мужчиной. Сейчас у него вид уставший, агрессивный, - описывает Артем свои впечатления от увиденного. - У его супруги можно заметить признак невротизации. Пытается улыбаться, но в глазах радости нет. Я считаю, она находится под полным влиянием и контролем супруга, возможно, не во всем его поддерживает, но противостоять не может. Кажется, что ей некомфортно психологически. Им, похоже, обоим очень тяжело сейчас. Люди умные, образованные, но не могут монетизировать свои знания и таланты - комплекс отличника. Помните выражение: если ты такой умный, почему такой бедный? Вот и здесь то же: родили семерых, а обеспечить не получается. Он страдает и пытается самоутвердиться, доказать миру свою значимость. Мог бы стать успешным ученым, но выбрал другой путь - реализоваться через детей.

- Но мне показалось, что Евгений - любящий и терпеливый отец.

- Он правильный отец, у которого есть четкая теория воспитания. В чем-то жесткий, в чем-то мягкий. Мы не знаем, как у них в семье все происходит: общение, обучение - но если у человека есть агрессия, она проявляется во всех направлениях.

- Когда об Алисе только заговорили после сдачи ЕГЭ, Евгений вел себя более дружелюбно. А сейчас воюет против всех.

- Он, очевидно, ожидал признания, признания не случилось. И теперь обозлился и действует с позиции жертвы: никто меня не понимает, система образования не такая, люди злые. Все ополчились против меня, и я буду против всех. Он не ищет компромиссов. Не удивлюсь, если семья скоро уедет за границу - в Европу или Америку, под какой-нибудь грант. И обидится на страну за то, что их не признали и не поддержали.

Евгений Тепляков говорит, что в МГУ не могут создать нормальные условия для обучения его дочери. Фото: Канал «Культура»

- Что можно сказать о девочке по ее поведению? Она в порядке?

- Сложно судить по одному видео. Но конкретно здесь в поведении ребенка проявляются признаки сильного стресса. Не сидит спокойно, ерзает, теребит платье, мимика дергающаяся…

- Возможно, это потому, что Алиса впервые на телевидении...

- Это не стресс в моменте. Тут речь о неких устойчивых изменениях поведения из-за очень большой нагрузки - информационной и психологической. Девочка постоянно смотрит на отца, ищет одобрения. Видимо, в семье культивируется достижение целей и необходимость доказывать всем свою успешность. Вот и отец говорит, что дочь постоянно сдает экзамены, подтверждает свои знания. Другой жизни ребенок не знает и воспринимает происходящее как должное. Мы, родители, можем от детей чего-то хотеть. Но мы не вправе лишать их детства, социального опыта, делать за них выбор. У этой девочки выбора нет, она живет по плану, который прочертил папа.

КСТАТИ

«Дочке угрожают переломать руки»

У юной студентки не складываются отношения ни с преподавателями, ни с однокурсниками

В конце сентября Евгений Тепляков с гордостью рассказывал, что Алиса досрочно освоила программу первого семестра. Правда, в вузе успехи девочки не подтвердили. Сложно оценивать студентку, которая редко появляется на факультете. Лекции по зуму Алиса наверняка слушает, но есть еще два дня в неделю очных занятий, и девочка пропустила за месяц несколько семинаров, не писала проверочные тесты. Об этом писали в ЖЖ сами же Тепляковы. А пропуски объяснили каверзами преподавателей и травлей со стороны сокурсников.

Мама Наталия уверяет: ее дочке угрожали расправой. Поэтому Алисе (на фото) лучше учиться дома, чем в аудитории. Фото: Канал «Культура»

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию: не будет никакого индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нет времени, денег, и вообще на фиг вы нам тут нужны», - объяснил Евгений одному из интернет-ресурсов.

Ждать дочку под аудиторией папа не согласен, потому что должен «простраивать образовательную траекторию ребенка совместно с факультетом». А мама против того, чтобы дочка находилась «с анонимными тетями и дядями, угрожающими ей физической расправой». «У нас есть скриншоты «родителей» с угрозами, с планированием травли, со «сломать руки», - пояснила Наталия Теплякова в ЖЖ. Какая уж тут учеба?

Скриншотов не видели, но с некоторыми однокурсниками беседовали лично и мы, и журналисты других изданий. Об Алисе студенты отзывались доброжелательно («такая маленькая», «нормальная девочка») и сочувствующе («она здесь не по своей вине», «видно, что не ходила ни в сад, ни в школу»). Травят ли ее? Заверяют, что ничего такого нет: «Кто будет гнобить девятилетнего ребенка, особенно на психфаке?! Это было бы неадекватно с нашей стороны», - парируют однокурсники. А вот Евгения Теплякова молодежь опасается: не очень-то вежлив, прет напролом, если что не так, все на диктофон записывает, фотографирует…

Зародилась неприязнь еще в начале учебы, когда папа Алисы ходил на пары в пляжных шортах, потом всплыла перебранка в студенческих чатах, которую приписывают Евгению (он все отрицал, но слишком хорошо осведомлен о подробностях скандального чата). Да и в своем ЖЖ в комментариях папа вундеркинда часто бывает несдержан, категоричен, даже может послать. Вот и подумалось: может, те угрозы в адрес Алисы, если они действительно были, писали папы других студентов факультета, такие же вспыльчивые, как и сам Евгений?

В ТЕМУ

«Боимся за ее будущее»

Бабушка и дедушка из Чебоксар переживают за внуков

О родителях Евгения (он родом из белорусского Шклова) до сих пор ничего не известно. А вот родителей мамы Веру и Аркадия Миневич журналисты ГТРК «Чувашия» разыскали в Чебоксарах и взяли небольшое интервью. Дело было еще в начале августа, до того, как Алиса поступила в МГУ.

Приятные, интеллигентные люди. Приехали в Чебоксары по распределению после вуза и живут там уже больше сорока лет. Вырастили двух дочек. Очень переживают за внуков: «Алиса очень трудолюбивая, умница. Наверное, у нее талант. Но никто по этому пути еще не шел, и мы боимся за ее будущее».

ИЗ ДОСЬЕ

Евгений и Наталия познакомились в Москве в 2011-м, когда обоим было под 30 и у каждого - по два вузовских диплома. Почти сразу поженились. С полугодовалой Алисой уехали в Китай: Евгений выиграл грант на обучение в аспирантуре Академии наук. В Гуанчжоу семья жила безбедно на аспирантскую стипендию в 1300 долларов в просторной элитной квартире площадью 150 кв. м, Алиса ходила в частный детсад, бойко говорила на китайском. В Китае родились еще трое детей. Потом Тепляковы вернулись в Москву. «Хотели, чтобы дети учились на родном языке», - рассказала «КП» Наталия. В семье семеро детей-погодков, у всех, кроме Алисы, необычные имена: Хеймдалль, Лея, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей. Живут в однушке, там же зарегистрировали семейный детский сад, сами учат детей по собственной ускоренной методике, которую называют революционной. Очень хотят, чтобы их успехи признали, помогали им, поддерживали, перенимали опыт, но желаемого отклика не находят.