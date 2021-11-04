На кого Кристина Асмус променяла Гарика Харламова

Знакомые звезды уверены, что на самом деле постоянного бойфренда у нее нет. Сегодня она флиртует с одним, завтра - с другим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год назад Кристина Асмус развелась с юмористом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Сейчас 33-летняя актриса пребывает в статусе свободной женщины, но не перестает провоцировать о себе любовные пересуды. Асмус игриво подкалывала журналистов, мол, «пресса еще ни разу не выиграла в угадайку», и перечисляла имена тех, с кем ей приписывали отношения: Алексей Чадов, Александр Петров, Иван Янковский (сексуальную сцену с которым в скандальном фильме «Текст» еще во время ее брака расценили как измену). Судачили и о ее возможном романе с режиссером этой ленты Климом Шипенко.

А я милого узнаю по толстовке

На днях Кристина неожиданно разразилась в Инстаграме признанием: у нее уже давно есть мужчина, про которого еще не прознали журналисты. Мол, этого таинственного человека знают в ее окружении, и она уже познакомила с ним родных. Поклонники звезды тут же прошерстили интернет-просторы и вычислили: новый избранник Асмус - женатый продюсер сериала «След» Борис Кокин. Летом Асмус выкладывала видео, на котором она едет с парнем на байке. Его лицо в кадр не попало, но засветилась толстовка с оригинальным швом на рукаве. В такой толстовке часто фотографируется этот самый продюсер Кокин. Демонстрировал он в Инстаграме и свой байк. Возможно, доказательств мало (как шутили в соцсетях, «а я милого узнаю по толстовке») для утверждения, но примечательно, что Асмус не стала опровергать эту версию. Так же, как и Кокин.

У продюсера есть двое детей. Он не в разводе, хотя с женой отношения разладились. Виной ли тому Асмус, остается гадать. В актерской тусовке ходят слухи о том, что любовник бывшей жены Харламова - именно Кокин, однако вместе они на люди еще не выходили.

Названый бойфренд актрисы не подтвердил, но и не опроверг роман с Асмус, когда мы ему позвонили.

- Да, я видел, что пишут про роман между мной и Кристиной, я никак к этому не отношусь, - посмеиваясь, сказал «КП» Кокин. - Да, я знаком с Асмус, но не хочу ничего комментировать.

Любимым мужчиной Кристины считают хозяина байка и приметной толстовки Бориса Кокина. Фото: Facebook

Кокину 37 лет, с 2002 года он работал на телевидении директором программ «Кто хочет стать миллионером?», «Танцы на льду», «Танцы со звездами» и «Властелин ума». С 2008 года он директор в компании «ТелеФормат». Продюсировал сериалы «След», «Питер - Москва», «Чудо», «Призраки прошлого». В 2021 году начал работу над сериалом «Немезида» с Аленой Коломиной и Юрием Чурсиным. Асмус в фильмах Кокина пока не занята.

«У нее есть Леша»

Друзья продюсера не верят, что он крутит роман с Асмус, однако в душу не залезешь!

Удивительно, но и знакомые самой актрисы в разговоре с нами высказали сомнения насчет серьезности ее отношений с продюсером.

- Да, Кристина общалась с Борисом Кокиным, но, насколько мне известно, они больше не встречаются, - рассказала «КП» одна знакомая Асмус.

Блогер Лена Миро и вовсе сравнила романы Кристины с интригами Волочковой, время от времени придумывающей себе некоего любимого мужчину, которого, с ее слов, знает все ее окружение. Однажды за кандидата-миллионера балерина выдала актера из массовки. Миро намекнула, что Асмус голословно заявляет о своем мужчине, которого якобы все знают, но никто не видит, потому что на самом деле она - девушка в поиске.

- Я общаюсь с Асмус, она никогда не говорила про этого Бориса Кокина, - рассказал нам один продюсер. - И не знакомила. По-моему, она скрывает свою личную жизнь. В разговорах в компаниях она многократно называла имя Леша. Слышал от ее стилиста, что она говорила: недавно рассталась с каким-то очередным поклонником и принимает знаки внимания от другого…

«Думаю сделать короткую стрижку, но Леша отговаривает», - делилась Асмус с подругой. По мнению подруги, Леша - это про актера и певца Алексея Воробьева, который нынче живет на две страны, Россию и Америку. Актриса состоит с ним в переписке, говорят, когда он приезжает на проекты, они встречаются. Воробьев холост, но о его любвеобильности ходят легенды. Певец крутил романы с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, певицей Викторией Дайнеко.

Окружение Асмус уверяет, что она неравнодушна к певцу Алексею Воробьеву. Фото: Instagram.com

С Алексеем Воробьевым Асмус снималась в фильме «Тайна кумира» еще в 2016 году, тогда между ними ничего не было. Но, по предположению знакомых, сейчас, когда у Воробьева заметный успех в Голливуде (он снимается в голливудских фильмах), Кристина стала благосклонно принимать его комплименты.

- Алексей Воробьев попал в список самых красивых мужчин мира, - рассказал «КП» его бывший концертный директор Леонид Дзюник. - Он хорош собой, девушки от него млеют. Допускаю, что с Асмус у него что-то есть. Воробьев - тот еще дамский угодник. Но, возможно, решил остепениться.

С Гариком Харламовым актриса развелась в октябре прошлого года. Фото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мужиков не водить!»

По отзывам знакомых, сейчас Асмус одна, без мужчины, живет с дочкой на Рублевке в загородном доме стоимостью 100 миллионов рублей. Половина особняка по-прежнему принадлежит Харламову. Гарик оплачивает бывшей жене двух домработниц, повара, водителей, элитную школу для дочки «Президент» (месяц обучения в ней стоит 180 тысяч рублей). Но поставил бывшей условие: не устраивать свиданий дома, дабы не травмировать дочку, которая обожает папу.

По мнению опрошенных нами знакомых, постоянного мужчины у Кристины нет. Хотя приятели допускают, что она может тайно встречаться с продюсером Борисом Кокиным. У экс-супруга актрисы все более стабильно: Гарик состоит в постоянных отношениях с актрисой Катериной Ковальчук. Кто-то даже предположил, что кокетка Асмус может бравировать своим непоказанным «мужчиной», чтобы уколоть Харламова, учитывая, как быстро он нашел новую любовь. Отношения после развода у бывших супругов натянутые, но, чтобы порадовать дочку Настю, они вместе ходят на детские праздники.