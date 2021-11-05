Как Эндрю Ллойд Уэббер сделал Иисуса Христа суперзвездой

Премьера «Иисуса» на бродвейской сцене состоялась 12 октября 1971 года. Фото:

Однажды в середине 1970-х годов я взял свой новенький кассетник «Электроника-302» и отправился к другу, чтобы записать модную музыку. У друга была старая катушечная «Астра». Зато у него была старшая сестра, которая носила мини-юбку и знала, какую музыку надо слушать. В тот день я открыл для себя рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда».

Чуть позже я достал русский перевод либретто, отпечатанный на машинке под копирку. Буквы расплывались, наверно, это был пятый экземпляр. Но эти буквы прояснили для меня христианство. Я наконец-то понял, почему распяли Христа. Узнал, кто такие Понтий Пилат и Мария Магдалина.

Это было странное время. Религия не запрещалась, но и не приветствовалась. Пионеры шепотом хвастались друг другу, что тайно бегали на крестный ход. Про Пасху я знал только то, что в тот день местная шпана напивалась на нашем кладбище. Верующие люди ставили на могилки стаканчики с водкой и закуску. Все это происходило в Москве. А где-то очень далеко можно было просто прийти в магазин и купить «Иисуса Христа - суперзвезду». И тебе еще спасибо скажут.

Девушка года

Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс познакомились в 1965 году. Эндрю было 17 лет, Тиму - 20. Их первым совместным проектом стал мюзикл «Такие, как мы» о Томасе Джоне Барнардо, который в XIX веке основал приюты для детей-сирот в Англии. Это был первый блин комом. Ставить мюзикл никто не хотел.

Однажды Тим Райс пил пиво в пабе на Эбби-Роуд и читал газету «Ивнинг Стандард», которая в тот момент проводила конкурс «Девушка года». Среди шести финалисток была певица Росс Ханнаман. Надо было вырезать купон для голосования, написать имя девушки и послать в редакцию.

В тот же вечер Тим и Эндрю отправились в клуб, где выступала Росс. Певица им понравилась. Родился план: сделать Росс Ханнаман «Девушкой года», устроить ей контракт с фирмой EMI Records, где тогда работал Райс, выпустить песни Уэббера и Райса в ее исполнении.

До окончания конкурса оставались сутки. Эндрю и Тим собрали пять тысяч нераспроданных экземпляров «Ивнинг Стандард» за предыдущий день, вместе с двумя менеджерами певицы заполнили купоны и привезли их в редакцию газеты. Росс стала «Девушкой года». В 1967 году вышла первая пластинка с двумя песнями Уэббера и Райса в ее исполнении.

В том же году к ним обратился учитель музыки из лондонской частной школы «Колет-Корт» с просьбой сочинить что-нибудь для школьного концерта. В качестве темы Тим Райс предложил библейскую историю про Иосифа. Так родился мюзикл «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов», премьера которого состоялась в марте 1968 года.

Песня про тюрьму стала хитом

В 1969 году Уэббер и Райс начали работу над мюзиклом об Иисусе Христе. Идею подал Тим Райс. Его давно уже интересовало, как история Иисуса выглядит с точки зрения Иуды. На всякий случай Эндрю и Тим решили посоветоваться с настоятелем собора Святого Павла в Лондоне. Тот ничего предосудительного не нашел и благословил молодых сочинителей.

Тим Райс (слева) и Эндрю Ллойд Уэббер (справа) положили библейский сюжет на музыку. Фото: AP/FOTOLINK/EAST NEWS

Слова «суперстар» в названии сначала не было. Но однажды Тим прочитал в музыкальном журнале статью про Тома Джонса, в которой певца назвали «всемирной суперзвездой номер один». Так Иисус Христос стал «суперзвездой».

Чтобы облегчить продвижение мюзикла в среде театральных продюсеров, решили как можно скорее выпустить песню Иуды в виде сингла. В качестве исполнителя выбрали британского певца Меррея Хэда. Сингл вышел 21 ноября 1969 года. Короткий текст для обложки написал настоятель собора Святого Павла. Кто-то распустил слух,что партию Иисуса Христа в мюзикле будет петь Джон Леннон, а партию Марии Магдалины - Йоко Оно.

На самом деле на роль Иисуса Уэбберу и Райсу предложили Иэна Гиллана. В то время формировался новый состав группы Deep Purple, солистом в которой должен был стать Гиллан. Эндрю и Тим понятия не имели, кто такой Иэн Гиллан, но, послушав его песню «Дитя во времени», утвердили его на роль Иисуса.

Марию Магдалину нашли в одном из лондонских джазовых клубов. Там выступала молодая певица с Гавайских островов Ивонн Эллиман. Для ее знаменитой арии Эндрю и Тим взяли мелодию песни «Утро в Канзасе», которую они написали в надежде завоевать американский рынок. В песне говорилось о мужике, который сидит в тюрьме и мечтает о своем доме в штате Канзас. К счастью, никто не захотел исполнить это сочинение. Райс придумал новые слова за пару часов, и «Утро в Канзасе» стало суперхитом «Я не знаю, как любить его».

Заинтересовать театральных продюсеров никак не удавалось, поэтому Уэббер и Райс решили выпустить

«Иисуса Христа» в виде пластинки. Он вышел в октябре 1970 года. В США «Иисус Христос - суперзвезда» пользовался огромной популярностью. Журналы «Тайм» и «Плейбой» объявили его лучшим альбомом года. Христиане Америки были в восторге, церковные хоры разучивали песни Уэббера и Райса.

Премьера «Иисуса» прошла в Нью-Йорке на Бродвее 12 октября 1971 года. Первой европейской страной, где увидели мюзикл, была Дания. Затем последовали Франция, ФРГ, Швеция. В Стокгольме партию Марии Магдалины исполняла Агнета Фельтског из группы «АББА». В Лондоне премьера состоялась 9 августа 1972 года.

КСТАТИ

«Я не знаю, как любить его»

«Иисус Христос - суперзвезда» способствовал не только моему духовному просвещению. Когда начались репетиции на Бродвее, Ивонн Эллиман вдруг осознала, что в жизни Иисуса было две Марии - его мать и Мария Магдалина. Ранее она не понимала, как могла Богородица петь арию «Я не знаю, как любить его» про своего сына. Тим Райс все объяснил.