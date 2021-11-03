«Реально все плохо»: Мечтающая выйти замуж Бузова получила в подарок фаллоимитатор

Ольга Бузова. Фото: кадр видео.

Ольга Бузов дала интервью писателю Александру Цыпкину. Литератор пришел к ней в гости не с пустыми руками. В финале встречи поющая телеведущая показала, какой подарок она от него получила. В Инстаграме Ольга поделилась видеороликом, в котором она демонстрирует презенты. Одним из них стала книга авторства Цыпкина с его автографом. А вот второй подарок привел артистку в недоумение.

- Александр, пускай вся страна знает, что ты мне подарил. Да, лучший подарок это книга, я обещала ее сегодня прочитать. А обещать - значит сделать. Но ты же сказал, что послушаешь все мои альбомы? Но есть еще один подарок. И он реально думает, что у меня настолько все плохо. Собственно говоря, это член, - смеясь, сообщила звезда «Дома-2», показав коробку с фаллоимитатором.

Сам Цыпкин после интервью признался, что Ольга оставила у него самые приятные чувства. «Это самый добрый человек, с которым я сделал интервью. Многие вещи мне стали понятнее», - сообщил писатель.

Ольга действительно уже долгое время остается одна. Со своим последним бойфрендом Давидом Манукянм она начала встречаться в 2019 году. А в январе этого года влюбленные со скандалом расстались: певица обвинила парня в измене и рукоприкладстве. Манукян же настаивает на собственной версии развития событий. По его словам, он всегда очень нежно относился к Ольге и ни разу ее и пальцем не тронул.

Со своим последним бойфрендом Давидом Манукяном Ольга начала встречаться в 2019 году. А в январе этого года влюбленные со скандалом расстались. Фото: Инстаграм.

По словам блогера, он настолько влюбился в телеведущую, что сделал ей предложение уже на третий месяц их знакомства. Однако до загса пара в итоге так и не дошла. Давид подарил кольцо и попросил Ольгу выйти за него замуж во время поездки в Рим.

- Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом, - рассказывал Манукян в одном из интервью.

Время шло, а Ольга не торопилась со свадьбой. Похоже, поющая телеведущая не отнеслась всерьез к предложению Манукяна. Он же, по его словам, сходил с ума от любви.

- Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же. У нас была страсть, - говорит 28-летний блогер.

Причиной разрыва их отношений он считает несходство характеров. Давид признает, что они с Ольгой слишком разные, и это стало понятно только со временем.

- Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути, - констатировал Давид.

Недавно в интервью "КП" Бузова призналась, что мечтает снова выйти замуж. Певица хотела бы устроить роскошную свадьбу с белым платьем и фатой. Артистка говорит, что у нее обязательно будут дети, как минимум двое - мальчик и девочка. Певица созрела для замужества, правда, потенциального жениха себе пока не нашла.