Антитела после Covid-19 защищают вас не менее 10 месяцев после заражения Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда нужно делать прививку людям, переболевшим Covid-19? В течении какого срока защищают антитела, приобретенные естественным путем? Справится ли иммунная система тех, кто переболел “диким” уханьским штаммом, с новыми вариантами коронавируса? Вразумительного обоснованного ответа на эти вопросы до недавнего времени не существовало. Многие рекомендации были выработаны не благодаря анализу научных данных (ученые еще не успели их получить), а на основе научного консенсуса. Медики договаривались принимать те или иные решения (например, о сроке действия антител) исходя из меры своего понимания на данный момент.

Тем не менее, начали появляться научные исследования, которые представляют очень интересные данные. Одно из них выполнила группа специалистов Школы иммунологии и микробиологии Королевского колледжа Лондона.

Ученые изучали образцы сыворотки крови 38 пациентов и медицинских работников, которые переболели Covid-19 во время первой волны - весной 2020 года. Эти образцы были собраны во временной промежуток, когда прошло от 145 до 305 дней после того, как у добровольцев проявились первые симптомы новой коронавирусной инфекции.

На момент сбора сыворотки ни один из участников не прививался от COVID-19.

- У медицинского сообщества имеется ограниченная информация о продолжительности ответа антител после естественного инфицирования, - говорит один из авторов исследования Кети Дорс. - Первоначально были опасения, что реакция антител к SARS-CoV-2 может копировать поведение других эндемичных коронавирусов человека, например, таких как 229E. Этот вид чаще всего вызывает банальное ОРВИ, а антительный ответ недолговечен и повторные заражения не редкость. Наше предыдущее исследование, где мы исследовали временной горизонт в 3 месяца после заболевания, показал, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 развивался по типу острой вирусной инфекции. Нейтрализующая активность достигала максимума через 3-5 недель, а затем снижалась по мере гибели короткоживущих иммунных клеток, выделяющих антитела. Но было непонятно, продолжит ли снижаться титр нейтрализующих антител спустя три месяца или достигнет устойчивого состояния.

Новое исследование внесло ясность в этот вопрос. Выяснилось, что даже спустя 10 месяцев концентрация антител в крови обеспечивала сильный иммунный ответ.

Затем исследователи проверили, как антитела, первоначально прореагировавшие на определенный штамм SARS-CoV-2, будут реагировать на другие варианты. Речь шла о штаммах Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Дело в том, что все зарегистрированные вакцины созданы на основе уханьского штамма. Но с появлением британского, южно-африканского, индийского и других штаммов возникла мысль: может, вакцина будет лучше защищать, если ее адаптировать под оригинальные штаммы?

Оказалось, что игра не стоит свеч. Антитела, заточенные под конкретный вариант SARS-CoV-2 давали сильный иммунный ответ против родительского вируса. Но при этом были гораздо менее эффективны в борьбе с другими штаммами. А поскольку угадать, каким штаммом ты заразишься, невозможно (не исключено, что через несколько месяцев на смену модной Дельты придет что-то еще более заразное), то не стоит изобретать велосипед - нынешние вакцины вполне себе оптимальный вариант.

- Исследование показало, что вакцины, разработанные на основе исходного “дикого” варианта SARS-CoV-2, обеспечивают наилучшую долгосрочную защиту от всех штаммов и должны использоваться в программах вакцинации, - подытоживает Кети Дорс.