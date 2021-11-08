Что нельзя делать при запорах: 3 способа борьбы с ними, которые только кажутся безопасными

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Многие способы борьбы с запором, которые мы привыкли считать безопасными, на самом деле оказывают огромное негативное влияние на здоровье. Опасными могут оказаться даже слабительные, сделанные на основе целебных трав, и средства, которые использовали еще наши бабушки и дедушки.

Хотите забыть о деликатной проблеме без вреда для здоровья? Узнайте, что нельзя делать при запоре и что поможет нормализовать работу кишечника без побочных эффектов.

Часто принимать слабительные с сенной

С давних времен такое растение, как сенна, было известно как одно из самых эффективных средств от запора. Сегодня в аптеках можно найти множество слабительных, основным компонентом которых являются ее листья. Такие препараты действительно хорошо решают свою задачу, но имеют множество побочных эффектов. Сенна действует слишком агрессивно, из-за чего после приема слабительных с ней многие жалуются на боль в животе, внезапно возникающие позывы в туалет, спазмы и повышенное газообразование.

Слабительные с этим растением при регулярном применении могут только усугубить проблему запоров. Частая агрессивная стимуляция перистальтики кишечника может привести к тому, что его мышцы «забудут», как работать самостоятельно. Врачи называют такое состояние синдромом ленивого кишечника. Справиться с такой проблемой достаточно сложно – проще не допускать ее развития.

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Регулярный прием препаратов с сенной может оказать негативное влияние не только на работу ЖКТ, но и на состояние сердечно-сосудистой системы. Такие слабительные быстро вымывают из организма калий и магний, которые нужны для нормальной работы сердца и сосудов.

Принимать касторовое масло без назначения врача

Касторка тоже долгое время считалась одним из относительно безопасных и очень эффективных слабительных средств. Касторовое масло – продукт растительного происхождения, который получают из семян клещевины. При приеме внутрь оно раздражает рецепторы кишечника и заставляет его опорожняться. У такого способа борьбы с запором есть множество побочных эффектов, среди которых – сильные боли в животе, тошнота, диарея. К самым опасным осложнениям приема касторки относят острое воспаление слизистых тонкой и толстой кишки, обезвоживание. Принимать касторовое масло без консультации со специалистом не следует.

Регулярно делать клизму

Долгое время клизмы считались одним из безопасных способов очищения кишечника при запоре. Их до сих пор назначают перед обследованием прямой кишки или операцией. Однако последние исследования показали, что частые клизмы могут быть очень опасны для желудочно-кишечного тракта. Во время процедуры из кишечника вымывается полезная микрофлора, которая отвечает за выработку ряда ферментов и витаминов и регулирует процесс опорожнения. Последствиями частых клизм могут стать хронические запоры и диарея, боли в животе, повышенное газообразование и другие проблемы с ЖКТ. Проводить процедуру можно только в тех случаях, если ее назначил врач.

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Что поможет нормализовать работу кишечника без вреда для здоровья?

Хотите забыть о запорах? В первую очередь постарайтесь пить больше чистой негазированной воды и включать в каждый прием пищи свежие овощи, зелень, продукты, содержащие большое количество растворимых и не растворимых пищевых волокон – клетчатки. Растворимые пищевые волокна в присутствии воды в кишечнике разбухают, образуют своего рода гель, который обволакивает стенки кишечника, успокаивает его, размягчает твердые переваренные отходы, мягко и предсказуемо способствует процессу опорожнения. Нерастворимые пищевые волокна, источником которых также являются овощи, словно метелка вычищают все отходы из кишечника, улучшают кишечную перистальтику и налаживают регулярный стул.

То есть для здоровой регулярной работы кишечника необходимы растворимая и нерастворимая клетчатка, которая помогает процессу переваривания пищи и ее своевременной эвакуации. Клетчатка - это самый простой и естественный способ справиться с запором. Кроме того, клетчатка является пищей для полезных бактерий в кишечнике, то есть помогает решить проблему дисбактериоза – одной из причин запора.

К сожалению, необходимое количество клетчатки из пищи, чаще всего мы не получаем. Отсюда и проблемы со стулом. Ежедневная норма потребления клетчатки для здоровой работы кишечника - примерно, 600 грамм свежих овощей и фруктов. Далеко не всегда получается съедать такое количество ежедневно. К тому же у многих людей грубая клетчатка из некоторых овощей, например, капусты, редиса, редьки, яблок и некоторых других, вызывает дискомфорт – газообразование, спазмы в кишечнике, и вместо пользы получается обратный эффект.

Решить проблему запора возможно с помощью чистой, натуральной клетчатки, которая содержится в растительных биокомплексах, например, с помощью английского препарата Фитомуцил Норм. Производитель этого биокомплекса ADM Protexin был даже дважды удостоен награды Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II за превосходное качество.

Фитомуцил Норм содержит два натуральных компонента - оболочки семян особого сорта подорожника Псиллиум и мякоть плодов сливы домашней. Псиллиум – один из богатейших источников самой ценной растворимой клетчатки – ее в семенах подорожника в 4 раза больше, чем в отрубях, которые часто рекомендуют включать в рацион как дополнительный источник клетчатки. Слива домашняя – еще одно, давно известное средство от запора, содержит полезный для кишечника пектин, растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Никаких других добавок - сахара, консервантов и синтетических компонентов, в биокомплексе нет.

Фитомуцил Норм помогает пищеварению, размягчает твердый стул и способствует регулярному опорожнению без спазмов, боли или неожиданных позывов. Стул нормализуется самым естественным образом, возвращается комфорт и легкость в животе, кишечник начинает работать четко как часы.

Компоненты биокомплекса не вызывают привыкания, в его составе нет сенны, поэтому его можно использовать даже для борьбы с хроническим запором, при котором требуется регулярный прием слабительных. Биокомплекс рекомендован пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, детям с трех лет, диабетикам. Двукратный прием препарата избавит вас от запора и обеспечит регулярное освобождение кишечника. Растворите содержимое пакетика Фитомуцил Норм в воде, соке, йогурте или кефире и выпейте до еды. Однократный прием - решит проблему дефицита клетчатки в вашем рационе и поможет поддерживать здоровую работу кишечника. Только не забывайте пить в течение дня больше воды, ведь растворимая клетчатка впитывает ее в большом количестве, так препарат будет работать эффективнее.

Источники:

https://atlas.ru/blog/razmiaghchitieli-stula-produkty-kotoryie-priedotvrashchaiut-zapor/

https://www.vidal.ru/drugs/ricini_oleum__20645#side_effects

https://www.vidal.ru/drugs/sennae_folia__30362

https://www.class-clinic.com/o-klinike/stati/632-chem-opasno-uvlechenie-slabitelnymi-i-klizmami

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