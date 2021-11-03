Депутатом Рашкиным займется центральный аппарат СК

Депутат Валерий Рашкин. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Знакомый егерь, который вот уже 30 лет работает в лесах Тульской области, как-то сказал мне: «Практически 100 процентов пойманных с поличным браконьеров утверждают, что тушу животного нашли случайно и решили взять с собой». Именно в такой версии не очень стройно пытается убедить депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который был пойман в Лысогорском районе Саратовской области с разделанным лосем в машине. При этом оружия в автомобиле не было.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «незаконная охота», которое на этой неделе было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

- Установлено, что в ночное время 29 октября 2021 года на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного – лося, - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.- В ходе следственных действий неподалеку от места разделки туши были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.

Получается, депутат, когда запахло «керосином», решил просто спрятать оружие – нет ствола, нет дела? Это сейчас и устанавливают следователи, продолжая допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и его спутника Александра Гношева в районе места происшествия. Помимо оружия из машины были изъяты нож, топор и другие предметы, признанные вещественными доказательствами и направленные на соответствующую экспертизу.

- Следователи детально восстановят обстоятельства незаконной охоты, а лицам, к ней причастным, будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства, - заверила Светлана Петренко.