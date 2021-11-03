Крушение самолета Ан-12 в Иркутской области 3 ноября 2021: есть погибшие

Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области 3 ноября 2021 года Фото: wikimedia.org

Самолет Ан-12, совершавший полет из Якутска в Иркутск, потерпел крушение в Иркутской областью. Место его крушения обнаружено. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил Сибирский авиационный спасательный центр.

Уточняется, что борт рухнул при заходе на посадку. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщается о горении самолета в двух частях фюзеляжа, а также вокруг борта горит трава на территории 300 кв.м. Пожарные прокладывают магистральную линию водопровода для дальнейшего тушения огня.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолёта. Проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара», - говорится в сообщении МЧС России.

По данным источника ТАСС, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Согласно данным источника «Интерфакс», при крушении погибли пилоты. По некоторым данным, в результате крушения погибли все находившиеся на борту. На борту грузового самолёта Ан-12 находилось семь человек.

Как подтвердили белорусские власти, разбившийся Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно».

Как писал сайт kp.ru, в сообщении в МЧС России говорится, что самолет пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха.