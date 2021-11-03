Нарушения при испытаниях вакцины Pfizer: Пациенты знали, что им вкололи пустышку, а ампулы хранили без холодильника

Проблем с тестированием Pfizer было достаточно Фото: REUTERS

Российскую вакцину «Спутник V» иностранные СМИ в каких только грехах не обвиняли. То русские выпустили первую в мире прививку от коронавируса без испытаний, то тесты были, но их было слишком мало, то все результаты поддельные. Однако буквально на днях выявилась пикантная подробность: оказывается надежда Запада, то бишь хваленая вакцина Pfizer от одноименной американской компании и немецкого концерна BioNTech, оказалась плодом фальсификаций результатов испытаний на добровольцах!

Эту историю раскопал Пол Тэкер – американский журналист, специализирующийся на освещении научных и медицинских новостей. В своей статье для авторитетного издания The British Medical Journal он рассказал, что в третьей фазе испытаний вакцины производитель немного «подхимичил» с результатами, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата. Известно об этом стало благодаря Брук Джексон, которая была региональным директором частной клинической исследовательской компании Ventavia Research Group, проводившей испытания вакцины.

Проблем с тестированием Pfizer было достаточно. Тут и сложности с безопасностью испытуемых, и некорректные данные о побочных эффектах вакцины, и ненадлежащее наблюдение за подопытными. Даже банальная сортировка медицинских отходов не соблюдалась в медцентре должным образом, а иногда вакцины вообще хранились без учета температурного режима.

Одной из самых больших сложностей стала нехватка сотрудников лаборатории, а также их недостаточная квалификация. Дело доходило до смешного: при клинических испытаниях лекарств всегда присутствует контрольная группа, которой в тайне дают не настоящий медикамент, а пустышку, плацебо, чтобы затем достоверно оценить эффект тестируемого средства. В случае же с Pfizer некоторым пациентам заранее рассказывали, что они получат не реальную вакцину, а пустышку.

Дефицит квалифицированных кадров приводил и к тому, что Ventavia Research Group зачастую просто не успевала реагировать на информацию о тяжелых последствиях после вакцинации. Часто подобные «малозначимые» сведения игнорировались, чтобы побыстрее выйти на итоговый результат.

Сама Джексон утверждает, что сообщала о нарушениях начальству, а когда в очередной раз не получила ответа, то решила написать в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Этот шаг стоил ей карьеры, ведь сразу после этого заявления она была просто-напросто уволена, однако проблемы никуда не делись. При этом, по словам еще одной анонимной сотрудницы Ventavia Research Group, сразу после письма Джексон все ждали серьезных проверок со стороны американских контролирующих органов, но, поняв, что «пронесло», продолжили проводить исследования спустя рукава.

Представители производителя вакцины ни разу не говорили об имеющихся проблемах с испытаниями Pfizer, а наоборот бодро рапортовали о том, что эффективность их прививки составляет 95%. Теперь не ясно, как власти США и ЕС будут принимать решение в отношении Pfizer, однако не стоит удивляться, если на фоне этого скандала вырастет интерес к «Спутнику V», которую так хают наши западные «партнеры».