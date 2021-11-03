СберМегаМаркет объявил о скидках до 60% по случаю дня рождения СберБанка

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет объявил о снижении цен до 60% в честь дня рождения СберБанка. В этом году крупнейший банк России отмечает юбилей - 180-летие со дня основания. По этому поводу специальные акции и предложения ждут не только покупателей, но и продавцов популярного маркетплейса.

- Впервые маркетплейс примет участие в проведении самого выгодного дня в году, который ждут миллионы россиян, - комментирует генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин. - Надеемся, что для наших клиентов и партнеров акция станет новой доброй традицией, благодаря которой потребители смогут не только существенно сэкономить, но и получат положительные эмоции, а ритейлеры - увеличат свои продажи и расширят географию присутствия.

Скидки от 5% до 60% на покупки в СберМегаМаркете нужно ловить в «Зеленые дни» - 11 и 12 ноября. В эти даты более 15 тысяч товаров можно будет купить по сниженным ценам. За заказы по ряду отдельных позиций покупатели смогут получить до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет. Бонусные рубли можно потратить при следующих заказах, оплатив ими до 50% от стоимости покупки.

Для покупателей доступна услуга приобретения товаров в рассрочку «Покупай со Сбером», и в «Зеленые дни» ее период увеличивается до 18 месяцев. Услуга предоставляется при покупке от 3 тысяч рублей. Воспользоваться ею могут все владельцы карт Сбера, подключившие «Мобильный банк» и «СберБанк Онлайн». При этом рассрочка не действует одновременно с промокодами и распространяется не на все магазины маркетплейса.

Еще одна приятная акция для держателей карты СберБанка будет действовать с 11 до 14 ноября. При заказе в СберМегаМаркете на карту начислят 18% от стоимости заказа бонусами СберСпасибо, а для подписчиков СберПрайм - 20% от суммы покупок. Воспользоваться накопленными бонусами можно будет при последующих заказах в СберМегаМаркете, получив с их помощью скидку до 99% от суммы покупки. Кстати, оформить подписку СберПрайм с выгодой можно 11-12 ноября, заплатив за 180 дней всего 180 рублей. И, наконец, на товары, купленные по СберКарте у партнеров экосистемы, также будут начисляться повышенные бонусы от СберСпасибо.

Для розничных продавцов будут действовать специальные условия на подключение к СберМегаМаркету: фиксированная ставка 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней. Акция распространяется на малых и средних предпринимателей, подавших заявку на подключение к маркетплейсу с 11 по 17 ноября.

Подарки в честь дня рождения Сбербанка приготовил и сервис СберАвтоподписка. В Зелёный день он разыграет три подписки на автомобили Skoda Karoq. Для участия в розыгрыше нужно до 12 ноября опубликовать фотографию с автомобилем зеленого цвета в Инстаграме, Вконтакте или в Facebook. В подписи к фото следует указать: «Хочу авто в @sberautopodpiska», а также подписаться на официальный аккаунт СберАвтоподписки. Далее нужно зайти на страницу сервиса, оставить заявку на подписку и прикрепить к ней ссылку на свой пост. Результаты розыгрыша будут объявлены 19 ноября на страницах социальных сетей СберАвтоподписки.

Тем, кто уже сейчас готов оформить автоподписку на полгода, сервис предоставляет скидку в 10% на все платежи в течение 180 дней. Главное условие - заявка должна быть подана до 12 ноября.

Подписка на автомобиль - новый формат владения транспортным средством. Это эффективная альтернатива покупке авто: подписчик получает в свое пользование машину, но при этом избавляется от всех забот о ней. Проект окупается за счет своего масштаба и приобретения автомобилей по оптовым ценам. «Пилот» сервиса был успешно запущен компанией СберЛизинг в конце прошлого года в Москве. С мая 2021 года проект переехал на платформу СберАвто. Планируется, что с 2022 года сервис СберАвтоподписка будет доступен и в других регионах России. Оформить подписку можно на сайте проекта, а также в приложении СберАвто.

Выгодные предложения в честь дня рождения СберБанка приготовили и другие сервисы и компании экосистемы: онлайн-кинотеатр Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Подробную информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Кроме того, 10 ноября Сбер объявит о специальных банковских предложениях. Они будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.