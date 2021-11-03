Иммунолог объяснил, хорошо ли «Спутник Лайт» защищает от коронавируса

«Спутник Лайт» – это, по сути, первый компонент двухфазного «Спутника V» Фото: EAST NEWS

В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликованы результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «Спутник Лайт», которые проводились для оценки иммуногенности препарата, то есть способности защищать от коронавируса. В исследовании принимали участие 110 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, состояние которых отслеживалось в течение 42-х дней. Преимущественно в числе добровольцев были молодые люди в возрасте около 35 лет.

Согласно опубликованным данным, не было зарегистрировано ни одной серьезной побочной реакции при применении вакцины. Переносимость вакцины хорошая, у добровольцев проявлялись лишь легкие и умеренные реакции на введение препарата. Поскольку «Спутник Лайт» – это, по сути, первый компонент двухфазного «Спутника V», то и побочные реакции на препарат схожи. Это боль в месте инъекции, покраснение, а также гриппоподобный синдром, который включал в себя лихорадку, озноб, головную боль, боли в мышцах, кашель, боль в горле, насморк, усталость, тошноту, рвоту или диарею. В той или иной комбинации такие проявления были у 72-х добровольцев.

Результаты исследования показывают, что использовать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации можно, он дает и нейтрализующие антитела, и формирует клеточный иммунитет, и нет противопоказаний по безопасности, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

- Однофазный «Спутник Лайт» работает. Нейтрализующие антитела, правда, появились не у всех участников исследования, - продолжает эксперт.

Из 18 добровольцев одной из выборок (с уже имеющимся иммунитетом) по каким-то причинам у одного человека иммунитет после вакцинации не усилился, а у остальных 17– усиление иммунитета произошло, и очень значительное.

При этом иммунолог считает, что для первичной иммунизации у нас в России логичнее использовать двухфазный «Спутник V». Как ранее объясняли эксперты, он вполне доступен, дает не только хорошую защиту (как и «Спутник Лайт»), но и долговременную. Что очень важно, когда волны эпидемии следуют одна за другой.