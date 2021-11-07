За что правнук Сталина обиделся на правнука любимого скульптора вождя

Правнук Сталина Селим Бенсаад родился у любимой внучки вождя Галины Джугашвили и алжирского студента Хосина Бенсаада

Главный монументалист сталинской эпохи Сергей Меркуров родился 7 ноября 1881 год в городе Александрополь (ныне Гюмри) в Армении. Спустя много лет после его смерти правнук издал рукопись прадеда, которую сам скульптор озаглавил «Каменные ангелы». Меркурова в детстве часто с собой брала мать в церковь и пугала его скульптурами ангелов: «Будешь плохо себя вести, эти ангелы заберут тебя». Детский страх навсегда остался с будущим ваятелем. Он признавался в воспоминаниях, что тема смерти волновала его с детства. Дом его отца, купца первой гильдии, соседствовал со старым кладбищем, где мальчик часто гулял и наблюдал за изготовлением надгробных камней. А потом сам решил стать скульптором. Родители наставляли: «Сделаешь хорошую скульптуру, тебе позволят делать памятники наподобие тех церковных ангелов». Когда увлекся идеями коммунизма, пытался убедить родителя в своих политических взглядах. Отец-купец возмутился: «То есть ты считаешь, все, чего я добился, было украдено?». На следующее утро слуга вошел в комнату молодого скульптора и передал ему слова отца: «Уходи, честному человеку не место в доме вора». Но Меркуров не разочаровался в советском строе и даже в каком-то смысле отдал ему в жертву свой талант...

Меркурова называли любимым скульптором Сталина. Он возглавил "монументальную пропаганду". Его скульптуры были установлены почти во всех советских республиках. Ваятель не только лично знал Сталина, но и общался с ним, спрашивал советов. «Переписывались Сталин и Меркуров, например, по поводу утверждения макета и качества мрамора для памятника Ленину. Сталин даже в этом участвовал, - говорит документалист Лана Паршина. - Меркуров пожаловался в письме Сталину, что не получил деньги в полном объеме, выделенные на памятник. На письма Меркурова Сталин быстро давал письменное резюме». Меркуров трудился над скульптурой вождя, но возник вопрос, который отправил Сталину: «Простите, что беспокою Вас. Не могу ни от кого добиться прямого ответа, поэтому прошу Ваших указаний. Москва поручила мне сделать для истории Ваш бюст — большой, из гранита. Голова уже была готова (в фуражке), когда встал вопрос о форме: нужно ли делать в маршальской форме? Или же делать так, как я делал до сих пор — просто в шинели? Жду Ваших указаний». Через пять дней вождь собственноручно ответил (на этом же письме): «Уважаемый Меркуров, лучше просто в шинели» (после этого многие скульптуры Сталину облачали в шинели). Подлинник этого письма с резолюцией Сталина хранится в доме-музее скульптора в Армении. На 70-летние вождя, в 1949 году, Меркуров подарил Генералиссимусу одну из своих наиболее значимых работ – скульптурную группу «Смерть вождя (Ленина)». Отправил подарок и сопроводительное письмо Сталину. Но почему-то указал сумму, в которую обошлась эта работа. Вождь ответил, что не может принять такой дорогой подарок.

Маска Ленина

Правнук скульптора нашелся в Лондоне

Не все знают, что у любимого скульптора Сталина есть правнук, довольно предприимчивый молодой человек, который ловко в наши дни монетизирует славу предка. Он живет на две страны - Москву и Лондон. Недавно придумал "похоронить" Ленина в цифре (посмертную маску вождя пролетариата делал его прадед) с помощью современной компьютерной технологии. У маски Ленина открываются глаза, а затем он «засыпает» и его, как объясняют создатели, «хоронят» (покрывается травкой). Эти макси, выполненные в современной манере NFT, правнук «сталинского скульптора» Антон Меркуров (1981 года рождения) продает. Его оригинальная придумка («оживлять» исторических личностей) поначалу всерьез заинтересовала глухого художника Селима Бенсаада, правнука Сталина. Селим предположил, что раз их прадеды общались, то и им, правнукам, было бы неплохо найти точки пересечения.

Портрет Галины Джугашвили (внучки Сталина) художника Селима Бенсаада (правнука Сталина)

Правнук Сталина - художник

Напомним, правнук Сталина Селим Бенсаад родился у любимой внучки вождя Галины Джугашвили и алжирского студента Хосина Бенсаада. В результате родовой травмы единственный внук Якова Джугашвили, старшего сына Сталина, получил повреждение слухового нерва, что привело к глухоте. Но, благодаря уникальной методике восстановления речи, мальчик со слуховым аппаратом отучился в обычной московской школе, а впоследствии получил диплом художника. "Селим осваивал и смежные профессии, например научился класть мозаику и делать чучела животных для уголка Естествознания во Дворце Пионеров на Воробьевых Горах, который основал его прадед Сталин, - говорит документалист Лана Паршина, написавшая вместе с Селимом книгу «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили», изданную «Комсомольской правдой». - За всю свою карьеру художника, а три картины Селима из серии «Московские пейзажи» выставлены в Национальном Музее Современных Искусств Алжира, потомок Сталина ни разу не рисовал портрет прадеда. И вот, после работы над книгой о Сталиных, Селим наконец решился на новый смелый эксперимент - нарисовать Сталина для модного теперь вида искусства в виде NFT (чем занимается правнук скульптора Сергея Меркурова). Это современное криптоискусство стало громким трендом среди молодежи в мире – его суть в том, что художник рисует картинку, а программист превращает ее в цифровой токен, помните, как в советском метро мы покупали токены, чтобы оплатить проезд? Вот и тут за деньги, часто цифровые, покупается такая цифровая картинка с уникальным кодом. Некоторые цифровые картинки продаются за миллионы, если перевести цифровую валюту в реальные бумажные деньги. Главное - это умение продать. В книге «Тайны Семьи Сталина» мы рассказываем про взаимосвязь семьи Сталина с семьей дважды лауреата Сталинской Премии известного скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова, который был знаменит своими монументальными работами Сталину и Ленину. Правнук скульптора Антон продает оцифрованные скульптуры своего знаменитого деда за биткоины. А скульптор Меркуров прославился на весь мир не только самыми большими монументами Сталину и Ленину, но и посмертными масками, которые он делал Льву Толстому, Владимиру Маяковскому, Владимиру Ленину и многим другим, доведя до совершенства технику посмертной маски. И вот на недавнем цифровом аукционе, внук скульптора Антон Меркуров продал посмертную маску Ленина в виде цифрового искусства за биткойны. Вдохновившись его примером, правнук Сталина решил предложить ему сотрудничество в виде создания цифровой картины своего прадеда, который уже давно является не только символом целой эпохи ХХ века, но и известным в мире брендом. Фирменные усы и трубка Сталина с богатой шевелюрой также известны в мире как шляпа и сигара британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Но… Селим получил неожиданный отказ в коллаборации во имя искусства".

Таким Селим нарисовал себя молодым

«Сдался вам этот усатый черт»

- Я вначале не понял, почему внук человека, который непосредственно решал творческие вопросы с моим прадедом (Сталиным), отказался продолжить традицию. Был очень удивлен услышать отказ, а когда спросили о причине, почему-то правнук скульптора Антон Меркуров ответил то ли шуткой, то ли сарказмом, - недоумевает Селим, который как и все настоящие потомки Сталина, предпочитает зарабатывать на жизнь своим честным трудом, а не фамилией. «Сдался вам этот усатый черт!», - ответил ему Антон Меркуров. Селим расстроился, но его соавтор Лана Паршина пояснила причину такого отказа. «Дело, конечно, в деньгах и в знании истории, - считает Паршина. - Дело в том, что потомкам великих проще капитализировать на фамилии, утилизируя старые заслуги и проекты своих предков, а не создавать что-то новое самим. Скульптор Меркуров умер в 1952 году, и посмертную маску Иосифа Сталина 6 марта в 4 часа утра делал другой, не менее известный скульптор, трижды лауреат Сталинских премий Матвей Манизер. Значит, права на цифровую версию посмертной маски Сталина, скорее всего, принадлежат потомкам Манизера, а не потомку Меркурова. И он не может сделать с маской Сталина то же, что он осуществил с посмертной маской Ленина рук его прадеда. А в творчестве Селима, Антон, видимо, не слишком заинтересован. Но правнук Сталина не сдается!».

«Если в Абхазии научились майнить криптовалюту, вместо туризма, то я из принципа научусь делать эти цифровые картины сам! - говорит правнук Сталина Селим. - Только так я собственным примером смогу объяснить новому поколению старую и мудрую поговорку про терпение и труд, которые все перетрут! Я хочу на собственном примере показать молодежи, что настоящие ценности, в том числе и искусство, могут быть созданы только человеком, а не какой-то бездушной компьютерной программой! И скептически я отношусь к криптовалюте. Молодежь в поисках шальных денег часто оказывается в лапах мошенников, не понимая, что эти электронные деньги (а за них предлагают покупать современные арт-объекты) ничем не поддерживаются. Это не государственная валюта, не поддерживается золотовалютным резервом, и вы в любой момент можете оказаться жертвой хакеров и потерять все. Помните МММ в 1990-е годы? Такой же мыльный пузырь! Шальные девяностые возвращаются в цифровом мире, помяните мое слово!», - резюмировал правнук Сталина.

«Да, я алчный!»

Мы решили задать вопросы Антону Меркурову.

- Антон, к вам через своего представителя обратился правнук Сталина Селим Бенсаад. Вы не захотели с ним сотрудничать?

- У меня и так много планов. А любой проект должен подкрепляться финансово. Так, проект с маской Ленина затратный. А я не готов вкладывать свои деньги.

- Получается, с оживлением маски Ленина у вас есть спекулятивный момент – вы же их продаете?

- Я свою алчность не скрываю, демонстрирую. Кстати, это производство стоило дорого. Я не только типа себе, хотя и себе тоже (жить хорошо никто не отменял), но вы же понимаете, что реализация проекта стоит денег, надо инвестировать, вкладывать дальше. Когда это коммерчески устойчиво и успешно, то есть возможность дальше развивать и серьезно говорить на эту тему. Когда я занялся семейными делами, я сначала издал книгу воспоминаний прадедушки, и сам долгие годы бегал, искал на это деньги. Я категорически всегда настаивал на том, что не буду делать за свои деньги. Потому что либо это общественное достояние имеет какой-то коммерческий потенциал, либо если это никому не нужно – значит, такова судьба и так распорядилось время (что-то из культурных ценностей со временем исчезает, пропадает, если не смогли сохранить). Потом я занялся наследием: и домом-музеем моего прадедушки, и первый в нашей семье начал все это развивать, привлекать к этому внимание и как-то с этим работать. Мне, как человеку современному, хочется, чтобы культурное наследие, даже прошлое, было адекватно сегодняшнему миру, и я, естественно, думал об оцифровке всего архива прадеда, всех этих масок посмертных. Все это долго, дорого, тяжело, но я шел по этому пути, потихонечку сканировал маску Ленина в 3D. И потом совместно с моими коллегами мы придумали символическую такую маску Ленина NFT (NFT – это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен», уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность). Если вы понаблюдаете, пишутся какие-то книжки, устраивают некие выставки, и все это такое нафталиновое, несовременное, когда пять старичков собрались, и никто это не заметил, никто об этом не написал, это не вошло в историю, ни на что не повлияло. А мне хочется делать так, что заметят, повлияет, свяжет поколения – и это очень клево. Тут не только коммерция, но и актуализация культурного наследия, истории. Кто такой Ленин, половина людей не помнит. Я говорю: «Вот сморите, такой чувак, идите, почитайте о нем, интересный персонаж был», к примеру. В планах поэкспериментировать и с другими посмертными масками. А у меня самая большая коллекция в Европе посмертных масок, сделанных моим прадедушкой. Вообще с посмертными масками я так или иначе с детства. Конечно, с детства знал, кто такой мой прадедушка. Меня принимали в октябрята в музее Ленина в Москве. «Торжественно клянёмся» перед посмертной маской Ленина. Ну, я стою, в носу ковыряю, говорю, мол, это мой прадедушка делал. Я в теме же. Какая-то учительница возмутилась, мол, мальчик, не фантазируй. А мне шесть лет. И класс сказал, что это правда. И тогда в газете «Огонек» наша знакомая написала статью о том, как вызывали прадедушку делать посмертную маску Ленина, как он ехал, как волновался, что умер Ильи. А воспоминания прадедушки мы знали в семье. Я их рассказывал в первом классе перед своими одноклассниками. А дальше – как говорится, пошло- поехало. Я размышлял, чего мне делать по жизни. Чем заниматься проще всего – тем, что у тебя уже есть. А семейное наследие есть у каждого из нас, тянуться не надо. А я человек ленивый, ищу легкие пути. Поэтому для меня семейное наследие – легкий, интересный путь, и заниматься им прикольно, интересно, доставляет мне удовольствие и еще приносит пользу обществу. Когда я начал этим заниматься, я в любом случае размышлял. Вот сморите. Посмертная маска. Ленина. Сразу две тяжелые темы, на которые трудно говорить. Потому что смерть, маска, Ленин - вообще неоднозначный персонаж, черт его знает, чего он там наделал. А есть у меня и другие маски – Крупской. Или Маяковского – ужас, застрелился… А мне с этим работать, мне это досталось, это мое наследие. И я думал, как это сделать модно, молодежно, современно. Я 20 лет занимаюсь интернетом, массовыми коммуникациями, современными технологиями и, естественно, я про 3D-сканирование знаю. И пытаюсь взять прошлое и натянуть его на современные инструменты, в чем и кайф всего этого дела. Я взял 3D-скан. Можно отсканировать объемно. И программа вам из этого делает 3D-модель. То есть, за этим стоят 250-300 фотографий. Это одна технология. Есть другие. В данном случае как все родилось. Я пришел и сказал: «Дорогие мои художники (в данном случае лидером был Гоша Арзамасов, крупнейший российский художник). Есть скан. Ты умеешь работать в 3D. Давай что-нибудь сделаем». И мы подумали и сделали. И еще музыку мне для NFT написали. То есть, это был длинный путь. Поймите правильно, в той позиции, в которой я есть, как это не смешно, моя задача устраивать движуху. Чтобы говорили, выпускалось, приносило коммерческий успех, в том числе, чтобы культурное наследие подавалось в современной, прикольной форме. NFT маска Ленина сделана впервые. Это новое искусство, арт-высказывание. Безусловно, до меня маски сканировали. Есть сканы посмертных масок. Можно увидеть маски президентов США, 3D-скан Обамы прижизненный. Но то, что сделали мы (поскольку делал не только я, но и команда, ведь в нашем проекте это и программирование, и музыка, голос, так что я тут одеяло на себя не хочу перетягивать) – это творческий акт, такого никто никогда не делал. И все референсы - они из нашей головы скорее, а не из инета. То есть, естественно, кто-то что-то делает похожее, все это компиляция наших знаний, впечатлений о жизни, но по большому счету, конечно, это (маска Ленина NFT) впервые.

Теперь его фирменный автограф на книге "Тайны семьи Сталина"

- Могли бы все-таки сформулировать, в чем новизна созданного вами NFT Ленина?

- В использовании медиума – то есть NFT и блокчейн (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию) – это очень новое, актуальное и крутое. И то, что у нас в этом крутом и актуальном получается добиться успеха – это нам ставит галочку. Новизна в том, что с посмертными масками это не делал никто и никогда. У меня крупнейшая коллекция посмертных масок, я достаточно молодой, чтобы делать всякие прикольные вещи и думать в эту сторону. Я это дело обсуждал с покойной Ириной Александровной Антоновой (директором музея), как это все можно делать. Все это впервые: и трансформация этой маски, и идея, и это высказывание. Смотрите, мы не можем похоронить Ленина буквально, а мы делаем цифровое высказывание и хороним его. И все это впервые. Мы сделали предмет искусства – NFT Ленина на базе настоящей маски. Все – эксклюзив, уникально, и никто никогда не делал! И все это происходит прямо сейчас, и мы молодцы.

- А почему вы в Лондоне? Вы там постоянно проживаете или временно?

- Тут прикольно, я больше 10 лет туда-сюда мотаюсь. В 21 веке постановка вопроса: «где вы живете?» странна. Сейчас живу в Лондоне, как только у меня возникнут дела в Москве, где я родился, жил, и где у меня осталась квартира, и я гражданин России, в том числе, – то я, пожалуйста, могу прилететь в Москву и пожить там. А потом опять прилечу в Лондон и буду жить в Лондоне. То, чем я занимаюсь - это 15 процентов моей жизни. При всей любви к прадедушке, культурному наследию, у меня есть еще много интересов, которые, собственно, и позволяют мне над наследием дедушки так прикольно и эффективно работать. У других таких возможностей нет. При этом я не специалист по Меркурову, я его правнук, бодрый и прикольный.

- А какая ваша основная деятельность?

- Я специалист в области интернета и массовых коммуникаций, работаю в компании, которая делает централизованную сеть передачи данных. К тому же я артдилер - продаю и покупаю предметы живописи и искусства.

- То есть, нельзя сказать, что у вас нет дохода, и ради выгоды были вынуждены «похоронить» под зеленью Ленина?

- Нет. Я состоялся до того, как этим занялся. Я даже первый раз в Армению прилетел не как правнук скульптора Меркурова, а как интернет-эксперт. И только после выступления я где-то в кабаке сказал организаторам, мол, может, вы что-то слышали про Меркурова. И понеслось-поехало. Я абсолютно самостоятельно состоявшийся. И каждый раз, когда я за это берусь и у меня что-то не получается, я порой думаю: зачем мне эти посмертные маски, ведь я перед семьей, прадедушкой за эти годы, включая реставрацию музея искусства Министерства культуры, долг сто раз выполнил. Но это же семейное, не могу бросить.

- Спрос на маску Ленина есть?

- Как сказал Марк Гельман (коллекционер), искусство – это сумма коммуникаций. Конечно, спрос есть. Можете посмотреть это онлайн на нашем сайте, там описаны все покупатели. Я это резервирую, мы еще и принты Ленина продаем. Спрос есть, не жалуюсь. Люди покупают. Но я тоже смотрю, чтобы это попадало в правильные руки. Мне важно, чтобы это были коллекционеры, или те, кто интересуется историей, кто понимает, чтобы это не просто там фофан. Чтобы, может быть, потом люди захотели это продать. Чтобы люди ответственно относились и ценили.

- Почему вы продаете маски за криптовалюту?

- По умолчанию за криптовалюту, но если вы хотите за обыкновенные деньги, я, как продавец, вам продам за любые деньги: доллары, евро, наличными, переводом – любой каприз, как скажете. Одна маска Ленина стоит 0,22 эфириума (в районе 700 долл.) – в честь того, что 22 апреля это произошло, 22 копии существуют этих масок.

Вот и получается: с одной стороны есть правнук скульптора, работающий с современными видами цифрового творчества, с другой: правнук Сталина – бедный художник, трудяга, инвалид, с его классическим искусством и драматичной судьбой…. Глухой художник и «лондонский денди»: есть ли надежда, что они найдут взаимопонимание и продолжат связь Сталина и Меркурова...

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сергей Меркуров: «У трупа открылись глаза…»

Когда в 1907 году в октябре умер католикос (патриарх) армяно-григорианской апостольской церкви Мкртич I Хримян, Меркурова попросили сделать посмертный слепок его лица. Описанная в воспоминаниях работа и сейчас будоражит кровь: «Епископы заперли за мной двери. Я очутился один с покойником. За стенами монастыря — душу надрывающий волчий вой. Под эту музыку подошел я к патриаршей кровати. Открываю простыню: предо мной старик в красной, изорванной на локтях фуфайке. Большая борода. Орлиный нос. Голова откинута. Невозможно в этой позе снять маску. Беру покойника под мышки и усаживаю его. Заливаю гипсом всю голову. Жду, пока окрепнет гипс. Только сейчас замечаю, что забыл проложить нитку для разрезания формы на два куска. Так форму не снимешь. Приходится заднюю часть формы ломать долотом и молотком на куски здесь же, на голове. Наконец, освободил. От волнения я залил и бороду — форма отделилась от лица и повисла на бороде. И вдруг... Мутный взгляд двух широко открытых глаз с укоризной смотрит на меня. От ужаса ноги мои ослабели. Я сел покойнику на колени. Держу висящую на бороде форму и смотрю в его глаза. Только потом я сообразил, что гипс от кристаллизации согревается; под теплым гипсом замерзшее лицо оттаяло и глаза открылись. Когда я пришел в себя, оказалось, что от нервного шока у меня отнялись ноги». Посмертная маска оказалась столь реалистичной, что Меркурова загрузили такими заказами. Среди его работ маски Ленина, Льва и Алексея Толстого, Фрунзе, Орджоникидзе, Кирова, Циолковского, Максима Горького и многих других, всего он сделал более 300 посмертных слепков советских деятелей. Вспоминал, как в январе 1924 года позвонили: «Что нужно для того, чтобы снять посмертную маску?». Ответил: «Четыре килограмма гипса, немного стеариновой смазки, метр суровых ниток и руки хорошего мастера». «Вызвали в Горки к телу вождя мирового пролетариата, с лица которого сделал посмертную маску… Пришлось отбросить все дела и спешно работать над памятником Ленину. В это время страна начала требовать бюсты Ленина и памятники, — писал в мемуарах Меркуров. — Нельзя было запереться в мастерской и оставаться глухим к этому требованию. Приходилось некоторые из бюстов (частично экспериментальные), а также эскизы, статуи отдавать для распространения»... Впоследствии скульптор сетовал, что деятельность по пропаганде не оставила ему времени для воплощения иных задумок, схожих по духу с Огюстом Роденом, повлиявшим на него, когда он с осени 1905 года по 1907 год жил и работал в Париже. К слову, связь этих двух скульпторов, по мнению исследователей, мистическая. Меркуров создал свою фигуру «Мысль», которая перекликается со всемирно известным Роденовским «Мыслителем». Меркуров был на похоронах Родена, на чью могилу, согласно завещанию, установили его «Мыслителя». «Советский Роден», как называли Меркурова, завещал установить на его могиле в качестве надгробного памятника его произведение «Мысль», которую и ныне можно увидеть на Ваганьковском кладбище. Увы, большая часть творений Меркурова канула в Лету. В свое время на месте снесенного Храма Христа Спасителя в советские годы планировалось построить Дворец Советов высотой 415 метров, который должна была венчать восьмидесятиметровая статуя Ленина, работа над которой была поручена академику Сергею Меркурову. Проект не был реализован, а статуя Ленина пропала. Многие из установленных по всей стране памятников Ленину и Сталину со временем пошли под снос. Но памятник Сталину рук Меркурова в Москве странным образом уцелел. Он до 30-х годов стоял у главного входа в Третьяковскую галерею. Его заменили памятником П.М. Третьякову, а статую вождя перенесли во внутренний дворик, где и сегодня ее можно увидеть.