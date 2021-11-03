«Бандитская выходка»: Дочь Георгия Буркова вспомнила, как Татьяна Доронина отлучила ее отца от спектаклей, оболгав после инфаркта

Мария Буркова призывает вообще не подпускать Доронину к живым людям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Громким событием последних дней стала внезапная (но не для всех) отставка Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького. Вместо него назначен обанкротившийся бизнесмен Владимир Кехман, с которого кредиторы пытались взыскать более 7 миллиардов рублей, — некогда худрук Михайловского театра в Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета. Должность завлита во МХАТе им. Горького сохранил Захар Прилепин, он дал небольшое интервью сразу после отставки Боякова, где намекнул на причины внезапной смены власти и наметил контуры нового курса движения.

— Будем поэтапно все пересматривать и проговаривать с чем работаем, с чем не работаем, — объяснил Прилепин в интервью, которое было удалено с сайта «Ваши новости», но осталось в кэше гугла и Яндекса. — А главная задача связана с Татьяной Васильевной. Эдуард [Бояков] в это вкладывался, но, видимо, в недостаточной мере, в недостаточной степени – раз это не увенчалось результатом. Надеюсь, что у Владимира Абрамовича это получится. Надо эти вопросы разрешить и все, а дальше – творческие задачи уже потихонечку, кирпичик по кирпичику будут пересобираться.

Однако образ неподражаемой Дорониной в кино и спектаклях и реальные методы руководства Дорониной театром — две большие разницы. У актеров внутри театральной индустрии на это свой взгляд. К примеру, дочь Георгия Буркова призывает вообще не подпускать актрису к живым людям. Чтобы не получилось, как с ее отцом.

Мария Буркова с отцом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— В связи с последними событиями во МХАТе, в данном случае, имени Горького, упоминается имя Георгия Буркова, — написала в фейсбуке актриса. — Нет, папу никто не выгонял из театра, все хуже. Радзинский и Виктюк позвали его на роль в пьесе Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». Играл с Дорониной. В 88-м году папа попал в реанимацию, сердце. Конечно же ввели другого актера. Это и понятно. Но. Сразу гастроли в Киеве, Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля. Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актёр ввёлся на его роль. Бурные аплодисменты. К отцу потом приезжали актеры МХАТа, свидетели этого всего.. Они и рассказали. Из больницы папу направляли в санаторий «Подлипки» и попросили, чтобы с места работы написали им бумагу. Доронинский директор отказал! Письмо написал «Мосфильм», спасибо им. В театре все и началось с говна. Нет других слов поступкам Дорониной, нет. На один из премьерных спектаклей «Старой актрисы...» пришли из Управления культуры, с которыми Доронина враждовала, она увидела их, отыграла начало, а на монологе Буркова она устроила сцену. Остановила действие и обратилась со сцены к работникам департамента, чтобы все убирались вон из зала! Моя мама была тогда в ложе. Она рассказывала это со слезами. Видела, чего стоило отцу эта бандитская выходка Дорониной. Поэтому, для меня все, что НЕ Доронина, все хорошо. Дайте ей все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно. Только не допускайте ее до живых людей.