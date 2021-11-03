Светлана Немоляева попала в подмосковный пансионат после проблем с сердцем

Светлана Владимировна сообщила, что съемки короткометражной картины проходили в Петербурге, а теперь она вернулась в столицу

На днях в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD вышла трогательная короткометражка Александра Котта «Гоголь-моголь», в которой народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сыграла роль мамы главного героя (Анатолий Белый), вечно отвлеченного на работу и решившегося на встречу с ней в ресторане. В эксклюзивном интервью «КП», приуроченном к премьере (полностью читайте в журнале «Телепрограмма») актриса проговорилась, что в настоящий момент восстанавливается после проблем с сердцем.

Светлана Владимировна сообщила, что съемки короткометражной картины проходили в Петербурге, а теперь она вернулась в столицу к работе в театре Маяковского, где играет вместе со внучкой Полиной. Правда, на сцену артистке приходится приезжать из Подмосковья.

- В настоящий момент я вообще в санатории под Москвой, - сообщила «КП» Немоляева. - И езжу отсюда играть спектакли в город («Таланты и поклонники», «Бешеные деньги»). Так что занимаюсь лечением.

- Неужели ковид?

- Нет-нет, не переживайте. Этого не было. Мы все сделали прививки и защищены. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию.

За актрисой, в отличие от героев фильма «Гоголь-моголь», бережно и внимательно следят сын Александр, внучка Полина и внук Сергей.