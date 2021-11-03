«Это не я сказала» Ольга Серябкина намекнула, что конфликт с Егором Кридом случился после отказа рэперу в близости

В интервью ютуб-блогу FAME TV певица рассказала, как складывались отношения с коллегами по профессии в России

Ольга Серябкина перебралась в Австрию и готовится родить второго ребенка. После бегства от Максима Фадеева из группы «Серебро», она тайно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия, венчалась и живет счастливо. В интервью ютуб-блогу FAME TV певица рассказала, как складывались отношения с коллегами по профессии в России, почему они с Егором Кридом не разговаривают и за что травят Ксению Собчак.

ПРО КСЕНИЮ СОБЧАК

«Мне не понравилось то интервью. Оно было сумбурное, скомканное и не вовремя, если вы хотите знать мои впечатления от него. У него было много просмотров (почти 6 миллионов), но для меня это не показатель. Что касается аварии [в которую попала Собчак в Сочи в начале октября], мы настолько все не застрахованы. В любой момент может все поменяться. Ужасные ситуации могут происходить по неосторожности. Непреднамеренно. Стечение обстоятельств, усталость, случайность, невнимательность. В общем, надо быть аккуратнее на дорогах. Вся травля, видимо, из-за того, что это Ксюша Собчак»

ПРО ДМИТРИЯ НАГИЕВА

«Первое время [на съемке комедии «Самый лучший день»] он меня чуть-чуть троллил. Видимо, выбор режиссера (певица сыграла главную роль) всех удивил. Но кастинг шел четыре месяца — и этот выбор не был спонтанным у Жоры Крыжовникова. И когда Нагиев понял, что я [могу играть], все гораздо интереснее, перестал»

ПРО ДИМУ БИЛАНА

«Мы не друзья. Конечно, знакомы. Но просто коллеги по сцене. Я уважаю его творчество и как музыканта»

ПРО ЕГОРА КРИДА

«Мы сейчас не общаемся (после выхода клипа «Если ты меня не любишь» артисты якобы поругались — Ольга называла Егора самым попсовым артистом). Мы очень сложно коммуницировали на съемках. Он не хотел со мной в кадре сниматься. Почему? Я не знаю. У нас была просто ссора. На почве чего? (интервьюер спрашивает «Ты ему не дала?», после чего Серябкина смеется и говорит «Это не я сказала»).

ПРО СТОИМОСТЬ ПЕСЕН

«Я дорогой автор. Мои песни стоят дорого. Миллион рублей? Нет, чуть меньше. Я чувствую хиты и знаю, что это [определенная песня с альбома] что-то особенное»