ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Covaxin, разработанную индийскими учеными Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covaxin, разработанную индийскими учеными. ВОЗ рекомендовала применять эту вакцину в количестве двух доз для людей в возрасте старше 18 лет. Известно, что Covaxin разработана по принципу китайских CoronaVac и Sinopharm. В их основе – неактивный коронавирус, фрагменты которого, оказавшись в организме человека, формируют иммунный ответ.

Израиль

На севере страны зафиксирована локальная вспышка COVID-19. Она случилась в небольшом поселке. Общее число заболевших составило 179 человек, подавляющее число из которых – иностранные рабочие из Китая. Многие из них, как сообщают израильские медики, были привиты вакцинами Pfizer и Sinovac.

США

Зоологи обнаружили, что сотни белохвостых оленей в США заражены коронавирусом. Масштаб заражений оценен ими как «очень впечатляющий»: по самым скромным оценкам, в организме 80% особей есть коронавирус. Особую тревогу вызывает стремительное распространение COVID-19 в оленьей популяции, поскольку это может затормозить борьбу в коронавирусом. Огромные стада могут стать опасным полигоном для коронавируса, который будет бесконтрольно мутировать в них так, что вакцины не будут нести для него никакой опасности.

Великобритания

Пресс-служба мэрии американского Лос-Анджелеса официально подтвердила, что мэр города Эрик Гарсетти заразился коронавирусом. Известно, что он находился в составе делегации США на Конференции ООН по климату, которая только что закончилась в шотландском Глазго. Городской голова пока не может вернуться домой и находится в изоляции в гостиничном номере в одной из гостиниц Глазго. Его уже осмотрели британские врачи, оценившие состояние заморского гостя как «не вызывающее опасений».

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 4 ноября 2021 года:

Всего заболевших 247 988 585

Всего умерших 5 020 237

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 200 529 Умерших: 41 822

Всего:

Заболевших: 46 233 867 Умерших: 750 056

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 168 651 Умерших: 3 846

Всего:

Заболевших: 9 215 003 Умерших: 141 607

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 930 767 Умерших: 28 530

Всего:

Заболевших: 8 494 589 Умерших: 237 619

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 794 583 Умерших: 5 915

Всего:

Заболевших: 8 121 196 Умерших: 71 298

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 510 843 Умерших: 12 166

Всего:

Заболевших: 3 118 140 Умерших 73 888

По данным Университета Джона Хопкинса.