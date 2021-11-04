«Война с Анджелиной сильно сказалась на нем»: Брэд Питт отказался от личной жизни

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. Им бы помириться и забыть былые обиды – но нет, экс-супруги непоколебимы. Более того, из-за затянувшегося бракоразводного процесса они оба отказались от личной жизни. По крайней мере, как уверяют друзья Брэда, актер больше не хочет влюбляться. 57-летний Питт не считает свидания с женщинами «своим приоритетом», поскольку на него давит огромный груз ответственности на фоне затянувшейся битвы за опеку. Брэд не готов к новым отношениям, и вообще не знает, будет ли готов снова, уверяют источники UsWeekly.

- Брэд упорно работает и остается настолько позитивным, насколько это возможно, - сообщил порталу инсайдер.

Звезда «Бойцовского» клуба и красавица Малефисента расстались в сентябре 2016 года. С тех пор они спорят в суде об опеке над 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Старшему сыну экс-супругов Мэддоксу сейчас 20 лет.

- Вся эта война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде», - добавил источник. - К счастью, у него есть невероятная сила воли плюс замечательная группа поддержки.

В «группу поддержки» Питта входят его друзья - режиссер Дэвид Финчер, актеры Эдвард Нортон и Райан Гослинг, а также британский художник Томас Хаусаго.

За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: он жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Фото: Инстаграм.

Анджелина же и вовсе уверяет, что после расставания с мужем у нее так и не появился сердечный избранник. В интервью изданию E! News Daily Pop Джоли объяснила, почему так случилось.

- Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет», - пошутила Анджелина. - Я уже долгое время одна.

Джоли призналась, что после разрыва с мужем она полностью сосредоточилась на детях. И если раньше она беспокоилась за них, то теперь они стараются заботиться о ней.

- У меня шестеро очень способных детей. Конечно, ты просыпаешься с мыслью: «Я должна убедиться, что с ними все в порядке». Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось. Теперь они хотят убедиться, что с мамой все в порядке. Они хорошо обо мне заботятся, мы прекрасная команда. Мне очень повезло… И поэтому я волнуюсь. Я из тех, кто всегда переживает, но я обожаю их, - рассказала актриса.