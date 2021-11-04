Египетских археологов разозлила информация об обнаружении еще одного сфинкса

Сфинкс уникален. Аналогов ему нет в мире. Любые разговоры об обнаружении других подобных статуй беспочвенны Фото: EAST NEWS

Представитель египетского Министерства и древностей Реда Абдель Халим навлек на себя гнев соотечественников-археологов.

Дело в том, что чиновник объявил СМИ об обнаружении новой статуи сфинкса, превосходящей всем хорошо известную по размерам.

Специалисты уверены: чиновник соврал с единственной целью – с целью привлечения внимания мировых средств массовой информации и, соответственно, туристов.

– Это неправда от первого до последнего слова. Сфинкс уникален. Аналогов ему нет в мире. Любые разговоры об обнаружении других подобных статуй беспочвенны и преследуют лишь одну цель - создать шумиху в СМИ. В течение многих лет я возглавлял район пирамид Гизы, мы работали вместе с египетскими и иностранными экспертами и археологами, изучая эту территорию, и я могу заверить вас, что больше нет другой подобной статуи, – заявил экс-министр древностей Египта Захи Хавасс.

Но в подтверждение своих слов Абдель Халим заявил, что отчет об обнаружении и исследовании нового сфинкса опубликован в журнале Загазигского университета, одного из ведущих египетских вузов. И даже привел размеры статуи: высота монумента – 73 метра, высота головы – более 20 метров.

В ответ на это ученые возразили, что исследование должно быть опубликовано в специализированном научном журнале, чтобы все сообщество археологов могло с ним ознакомиться и при необходимости опротестовать – в противном случае это не более чем попытка раздуть сенсацию.