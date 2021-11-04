Он так и не воскрес: В США сторонники теорий заговора два дня ожидали явления сына президента Кеннеди

Некоторые из конспирологов также считали, что станут свидетелями «второго пришествия» самого Джона Кеннеди-старшего Фото: EAST NEWS

Несколько сотен сторонников конспирологических теорий из группы QAnon собрались в Далласе неподалеку от места гибели 35-го президента США Джона Кеннеди.

Конспирологи ждали, что именно в эти дни перед ними появится Джон Кеннеди-младший, гибель которого была якобы инсценирована 22 года назад.

Последователи QAnon утверждали, что «пришествие» Кеннеди-младшего - это не просто чудо ради чуда: ожидалось, что он раскроет все грязные тайны Хиллари Клинтон и связанных с ней политиков, займет место вице-президента США и поведет страну к процветанию.

Не случилось – Джон Кеннеди-младший из мертвых не восстал, сообщает DMN.

Некоторые из конспирологов также считали, что станут свидетелями «второго пришествия» самого Джона Кеннеди-старшего, убитого 22 ноября 1963 года в Далласе. И этого чуда не случилось.

Надо отдать должное адептам QAnon: они не стали сетовать на бессмысленное ожидание и мирно разошлись, убежденные в том, что время просто еще не настало, но рано или поздно все произойдет по их сценарию.

Движение QAnon появилось в США в 2017 году и с тех пор стало массовым. Его последователи утверждают, что миром находится под властью клики сатанистов-педофилов, а на переднем крае борьбы с теневым правительством стоит Дональд Трамп.

Джону Кеннеди-младшему, погибшему в авиакатастрофе в июле 1999 года, отводится значимая роль в движении – сторонники уверены, что гибель сына самого популярного в США президента - лишь инсценировка.

Согласно официальному расследованию, легкий самолет, за штурвалом которого находился сын президента Джона Кеннеди, которому на тот момент было 39 лет, упал в океан на большой скорости из-за недостатка опыта у пилота.