Смоленское чудо: горожане превратили в экопарк Рачевскую долину, куда 50 лет сваливали мусор

Все эти ребята – волонтеры

В одно время и в одном месте

У меня остановились часы. Остановились на пятнадцать минут и снова пошли. И вот мы с Юлей опаздываем. Уже звонит Ольга, торопит. Неудобно получается: вместе с ней ещё Миша и Олег ждут нас на улице, чтобы идти… Идти, впрочем, я ещё слабо понимаю куда.

Все эти ребята – волонтеры. В начале апреля прошлого года, когда всех отправили на карантин, они отправились убирать… свалку. В нее уже давно превратился большой Рачевский овраг вблизи Смоленской крепостной стены. И вдруг Миша с Ольгой (они профессиональные гиды) предложили сделать из него новое пространство для города, водить там экскурсии. По мусорке? Серьезно?

Но оказалось, Рачевский овраг, правильнее называть Рачевская долина, – место для Смоленска уникальное. Рачевка – малая городская река в Смоленске, приток Днепра, протяжённостью 3,2 километра. Её крутые берега долго были восточной границей средневекового Смоленска. Долина хранит память о городищах V века, о поэте Александре Твардовском — в стихотворении «В Смоленске» упоминаемая «тропа к колодцу в Чёртов ров» — это как раз про Рачевку. Твардовский жил некоторое время неподалеку, а потом поселил семью. В квартире создан музей. Также в долине множество родников, находок Отечественной войны 1812 года.

Но примерно 50 лет назад, когда территорию вблизи реки стали активно застраивать частными домами, здесь начала расти неконтролируемая свалка. Так продолжалось до прошлой весны.

…Мы свернули в гаражи. По обеим сторонам от нас семиметровые глухие кирпичные стены. «Как в каньоне» — подумал я в эту минуту, а эхо шагов разлетелось в обе стороны от нас. Началась мусорка. Да, чтобы хоть как-то пройти дальше, нужно преодолеть приличную гору отходов. В этот момент я усомнился в возможности увидеть здесь хоть когда-то экскурсантов. Посреди мусора высится дерево, а на нём табличка: «Кто мусорит, тот беднеет». Из-за хруста бутылок и лязга холодильных дверей под ногами можно не услышать реку Рачевку. А она тут же выбегает из огромной бетонной трубы.

Метрах в пятидесяти впереди застыли две тёмные фигуры. Завидя нас, они сжали в руках лопаты и приготовились к встрече. «Мы вторглись на чужую территорию» — мелькнула в голове мысль, предчувствуя, что нас сейчас этими самыми лопатами обязательно огреют. Но оказалось, парни тоже пришли убирать овраг! В одной из фигур я узнал известного в Смоленске фотографа Романа Бут-Гусаима. С ним был его сосед Александр, а рядом — несколько собранных куч мусора и маленькие свежепосаженные сосенки.

«Я живу здесь», — говорит Рома и показывает куда-то наверх. — «Вот здесь мы хотим перекинуть мостки через реку, а этот склон засадить деревьями». Оказалось, Рома уже несколько лет с двумя соседскими пацанами разгребает тут мусор и пытается уговорить гаражников перестать его выкидывать.

Горожане превратили в экопарк Рачевскую долину, куда 50 лет сваливали мусор

«Рачевка – это любовь»

И вот чудесным образом в карантинный год все сложилось: и те, кто хотел убираться, и те, кто хотел водить экскурсии и гулять – все оказались случайно и одновременно там. Зародилось большое самоорганизованное движение смолян по очистке долины реки Рачевки и возвращению этой территории горожанам — Рачевская инициатива. К инициативе Романа присоединилось огромное число людей – расчищать овраг вышли и сотрудники городских предприятий, и студенты, и музыканты, и психологи. Федерация скалолазания, например, предоставила оборудования, с помощью которого мусор доставали с самой глубины оврага.

В пиковые субботники, которые пришлись на карантин, на расчистку оврага выходило одновременно по 50-60 человек. Первый год шла активная уборка, а во второй — благоустройство: выпилка валеных деревьев, прокладка экотропы.

Теперь здесь водят экскурсии, проходят выставки художников, занятия йогой, кроссфитом, концерты и многое другое

За два года работы проекта в инициативе приняли участие более 650 человек, волонтеры собрали 53 тонны мусора, высадили более 2100 деревьев. Всё, что делалось на Рачевке, делалось исключительно силами и за средства волонтёров. А когда стал вопрос о строительстве моста, то жители скинулись и собрали 421 600 рублей. Его открытие стало символичным.

Удача Рачевской инициативы, уверены ребята, в том, что сформировался костяк команды из 6-7 человек с разными компетенциями и темпераментом: кто-то мог систематизировать происходящее, кто-то владел информацией о системе вывоза ТБО и так далее. А еще в том, что все, кто приходил сюда, имел открытое сердце и честные помыслы. Неспроста слоган проекта: «Рачевка – это любовь».

Сейчас долину не узнать: здесь проходят выставки художников, занятия йогой, тренировки по кроссфиту, спортивные соревнования, исторические реконструкции, бёрдинг, концерты.

Благоустроены частично первые 200 метров из 3200 всей долины. Все рассчитывают, что за ближайшие два года Рачевскую экотропу доведут до конца и экопарк станет не только классными местом отдыха для горожан, но и одной из главных достопримечательностей Смоленска с невероятной историей — историей превращения огромной свалки в городское чудо.

Удача Рачевской инициативы, уверены ребята, в том, что сформировался костяк команды из 6-7 человек с разными компетенциями и темпераментом

Р.S.

Кто мусорит, тот беднеет

После своего первого похода с лопатами в Рачевский овраг, Денис вместе с товарищами отправился к участковому. Написал заявление с приложением видеозаписи. На ней нехитрый разговор Романа с семейной парой на Рачевке: «Почему вы выбрасываете мусор в овраг?» «Дед мой ещё выбрасывал, и я буду». Но полицейский развел руками: мол, нет у нас такой практики, и формы протокола такого нет, не штрафовали никого за выброшенный на городскую землю мусор.

— Коллизия в том, — объясняет Денис, — что как только ты выбросил мусор на муниципальную землю, в овраг, например, он становится общественной проблемой. Региональный мусорный оператор уберёт его и выставит штраф. Штраф кому? Штраф – собственнику земли, то есть муниципалитету. Откуда деньги у муниципалитета? Это наши налоги. Это значит, что за чью-то привычку выбрасывать мусор на улицу платить будем мы. И не важно, где вы живёте, рядом или нет. Региональный оператор, кстати, убирает и существует на тариф, который опять же мы с вами и оплачиваем. Вот так и работает городская экономика: за то, что мы имеем ненадлежащую городскую среду, мы же сами и платим. И, может быть, этих штрафов хватило на исправление ситуации, но деньги уходят в федеральный бюджет.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Берегу. Спасаю. Убираю», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды».

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