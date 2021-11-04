В Москве 15-летняя школьница ждет второго ребенка за год от разных мужчин

Удивленные врачи сообщили Алине об ее положении, и что срок беременности составляет уже 16-17 недель Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в одну из детских поликлиник пришла 15-летняя московская школьница Алина В.* Девочка пришла в больницу на плановое обследование, сдала кровь и направилась к дежурному педиатру. Детский врач провела осмотр ребенка и заподозрила, что школьница может быть беременна. Алину отправили в кабинет акушера-гинеколога, где беременность подтвердилась.

Удивленные врачи сообщили Алине об ее положении, и что срок беременности составляет уже 16-17 недель. Однако, к еще большему удивлению врачей, школьница совсем не растерялась. Алина сообщила докторам, что полгода назад уже родила сына Сережу. Врачи сообщили в полицию о поступившей к ним слишком юной маме и передали девочку родителям.

Полицейские и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних наведались домой к школьнице для выяснения всех обстоятельств. Оперативники установили, что в марте этого года Алина уже родила сына Сережу, сейчас мальчику семь месяцев.

В ходе общения со школьницей выяснилось, что отношения с отцом первого ребенка у школьницы не сложились - пара рассталась. Через несколько месяцев после рождения Серёжи молодая мама снова стала ходить на свидания и в июне познакомилась с 26-летним Никитой. Молодые люди стали встречаться и вести активную половую жизнь, что привело к новой беременности Алины. По оценкам врачей, сейчас школьница находится на пятом месяце беременности, а значит она забеременела еще в июне-июле, через два месяца после первых родов.

- В ходе опроса беременной 15-летней школьницы Алины В.* было установлено, что ее новый молодой человек - 26-летний Никита С.* Молодые люди встречаются с начала лета и регулярно вступают в половую связь. В считанные часы полицейские смогли найти и задержать Никиту. Сейчас с ним работают следователи, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицейские взяли под стражу молодого человека 15-летней школьницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Известно, что молодой человек работал в торговом центре, который расположен в соседнем здании от дома школьницы.

Информация о произошедшем передана в межрайонную Прокуратуру города Москвы, а также в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

Будут ли оперативники разыскивать отца первого ребенка школьницы, которого она родила в 14 лет, и ждет ли мужчину такая же участь, как отца второго ребенка - в настоящий момент неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как живет «беременная от 10-летнего» восьмиклассница спустя полгода после родов

Раскручивает инстаграм, а до «домашки» руки не доходят (подробно)

«Аборт или оставить? Сложно»: родившая в 14 лет восьмиклассница объявила о второй беременности

По новой скандальной истории силовики начали проверку (подробно)