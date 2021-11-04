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Общество4 ноября 2021 11:15

В Москве 15-летняя школьница ждет второго ребенка за год от разных мужчин

Девочка снова забеременела через два месяца после первых родов, но уже от другого мужчины
Иван РУНЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Удивленные врачи сообщили Алине об ее положении, и что срок беременности составляет уже 16-17 недель

Удивленные врачи сообщили Алине об ее положении, и что срок беременности составляет уже 16-17 недель

Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в одну из детских поликлиник пришла 15-летняя московская школьница Алина В.* Девочка пришла в больницу на плановое обследование, сдала кровь и направилась к дежурному педиатру. Детский врач провела осмотр ребенка и заподозрила, что школьница может быть беременна. Алину отправили в кабинет акушера-гинеколога, где беременность подтвердилась.

Удивленные врачи сообщили Алине об ее положении, и что срок беременности составляет уже 16-17 недель. Однако, к еще большему удивлению врачей, школьница совсем не растерялась. Алина сообщила докторам, что полгода назад уже родила сына Сережу. Врачи сообщили в полицию о поступившей к ним слишком юной маме и передали девочку родителям.

Полицейские и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних наведались домой к школьнице для выяснения всех обстоятельств. Оперативники установили, что в марте этого года Алина уже родила сына Сережу, сейчас мальчику семь месяцев.

В ходе общения со школьницей выяснилось, что отношения с отцом первого ребенка у школьницы не сложились - пара рассталась. Через несколько месяцев после рождения Серёжи молодая мама снова стала ходить на свидания и в июне познакомилась с 26-летним Никитой. Молодые люди стали встречаться и вести активную половую жизнь, что привело к новой беременности Алины. По оценкам врачей, сейчас школьница находится на пятом месяце беременности, а значит она забеременела еще в июне-июле, через два месяца после первых родов.

- В ходе опроса беременной 15-летней школьницы Алины В.* было установлено, что ее новый молодой человек - 26-летний Никита С.* Молодые люди встречаются с начала лета и регулярно вступают в половую связь. В считанные часы полицейские смогли найти и задержать Никиту. Сейчас с ним работают следователи, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицейские взяли под стражу молодого человека 15-летней школьницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Известно, что молодой человек работал в торговом центре, который расположен в соседнем здании от дома школьницы.

Информация о произошедшем передана в межрайонную Прокуратуру города Москвы, а также в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

Будут ли оперативники разыскивать отца первого ребенка школьницы, которого она родила в 14 лет, и ждет ли мужчину такая же участь, как отца второго ребенка - в настоящий момент неизвестно.

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