Экс-генсек НАТО: Путин подумывал вступить в альянс 20 лет назад

Bраждебные действия Альянса не отрицают даже цитирующие Робертсона журналисты Guardian Фото: REUTERS

По словам бывшего главы НАТО Джорджа Робертсона, в начале своего правления российский лидер Владимир Путин пытался вступить в Североатлантический Альянс. В то время Запад, как подчёркивает экс-генсек, был «безопасным и стабильно процветающим», и многие, включая Россию образца 2000 года, стремились присоединиться к этому цивилизационному проекту.

«Путин мне сказал: когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО? — вспоминает Робертсон, возглавлявший брюссельскую организацию в 1999-2004 годах (его слова приводит британская газета Guardian). — На что я ответил: ну, мы не приглашаем в НАТО — туда подают заявки».

На это, по утверждениям Робертсона, российский лидер будто бы заявил, что «не собирается ожидать в очереди вместе с какими-то малозначительными странами».

В общем, как прозрачно намекает британский отставник, виной всему — «надменность» Москвы, которая якобы хотела присоединиться к Организации поскорее, в обход длительных процедур. Но так ли это?

— Действительно, Россия в те годы стремилась активно участвовать во многих западных проектах и структурах, — комментирует в беседе с kp.ru кандидат исторических наук, политолог Ярослав Левин. — Однако господин Робертсон немного лукавит. Вопрос вступления России в Альянс в какой-то момент и впрямь обсуждался на очень высоком уровне. Однако всем очень хорошо известно, что сначала этот вопрос откладывался, а позже мы от него и вовсе отказались, видя со стороны НАТО откровенно недружественную политику.

Дальнейшие враждебные действия Альянса не отрицают даже цитирующие Робертсона журналисты Guardian. Например, уже в 2004 году к НАТО присоединились бывшие страны соцлагеря от Румынии до Эстонии, и контингенты Запада подошли к самому «мягкому подбрюшью» России. А дальнейшее одностороннее расширение Организации на восток также происходило без учёта стратегических интересов Москвы.