Не боюсь мужчин в кружевах: В Красноярске начала работу самая КРЯККнутая книжная ярмарка

Фото представлены пресс-службой Красноярской ярмарки книжной культуры

Москвичи от зависти крякнут. Пока столица соблюдает ограничения, Красноярск ковиду назло проводит ярмарку книжной культуры (сокращенно КРЯКК).

QR-оды не нужны, но маски - обязательны. Ярмарка официально стартовала 3 ноября, туда прилетела Ирина Прохорова и весь писательский цвет, кто предпочел сибирские морозы московскому "сидидома". Тут тебе и Линор Горалик, и Марина Степнова, и Виктор Ремизов (ему сулят в этом году "Большую книгу"), и Наринэ Абгарян, и Алексей Сальников, и критик Константин Мильчин, обросший густой сибирской бородой, заменяющей ему антиковидную маску.

Красноярск встретил писателей сурово: еще накануне была чуть ли не плюсовая температура, а в день приезда делегации столбик термометра опустился до минус пятнадцати. Так, что высыпавшие из аэропорта граждане крякали от холода, а волосы писательницы Ксении Буржской так и вообще посинели.

Но, как гласит народная мудрость, кролики - это не только ценный мех, а ярмарка - это не только продажа книг, но и культурная программа.

Фото представлены пресс-службой Красноярской ярмарки книжной культуры

- Каждый год мы выбираем тему, которую считаем значимой и которую надо обсудить, В этом году тема выбрана необычайно актуальная, - сказала Ирина Прохорова, организатор и идейный вдохновитель Красноярских ярмарок.

Необычайно актуальная тема - это не про ковид, а "Мужское и женское". Все пять дней со сценических площадок КРЯККа решили говорить про трансформацию социальных ролей, ибо устоявшиеся представления об истинном мужчине и настоящей женщине "становятся не совсем очевидны".

Иными словами, дондеже Мильчину носить бороду, а критику Наталье Ломыкиной подбирать платья под цвет обложки! Давно пора наоборот! Инда победим.

Помимо разговоров о мужском и женском в первый же день на КРЯККе прошли дебаты по случаю формирования короткого списка премии "Нос". По итогам дебатов в шорт вошли книги с короткими и телесным названиями. "Рана", "Кожа", "Фистула" и т д.

Фото представлены пресс-службой Красноярской ярмарки книжной культуры

Поскольку в нынешнем году КРЯКК юбилейный, пятнадцатый, поэтому гостей ярмарки удивили новеньким: привезли мощную кинопрограмму, а еще - театральные читки и модные показы.

- Не стоит переживать по поводу мужчин в кружевах, - предупредила потенциальных посетителей выставки Людмила Алябьева, куратор программы "Мода". В пятницу Людмила пообещала устроить свитерный флешмоб на выставке "Мой дорогой свитер". Всем участникам флешмоба предлагают прийти в свитере и рассказать историю этого самого "гендерно-нейтрального" облачения.

По этому поводу я уже посетил торговый центр (в Красноярске все работает) и прикупил свитер с "оленями" от дизайнера Антона Жаворонкова.

- А может быть такое, что КРЯКК закроется? - робко спросил один журналист Ирину Прохорову во время пресс-конференции.

- Ни в коем случае. Это самый любимый проект фонда. КРЯККа не будет, только если сюда упадет метеорит! - успокоила Ирина Прохорова.

И после этих надежных слов мне сразу стало легче. Я уже почти нисего не боюсь: ни мужчины в кружевах, ни женщину с бородой, ни падения культуры. Немножко боюсь ковида. Но уже не так сильно, как поначалу.